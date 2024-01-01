Ah Tren Kara Tren Şarkı Sözleri
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Tekirdağ Türküleri
Ah Tren Kara Tren
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Ah Tren Kara Tren,
Odur Yari Götüren.
Gitti Yarim Gelmedi,
Budur Beni Bitiren.
Kumralım Güzelim Aman,
Yandım Vallah.
Seversen Mektup Yolla.
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Ay Doğar Ayan Beyan,
Yoluna Girdim Yayan.
Gül Yüzlüm Yeşil Gözlüm,
Yanına Geldim Uyan.
Kumralım Güzelim Aman,
Yandım Vallah.
Seversen Mektup Yolla.