Bağa Girdim Şarkı Sözleri
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Tekirdağ Türküleri
Bağa Girdim
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Bağa Girdim Bağ Budanmış,
Bağa Bülbül Dadanmış.
On Beş Yasında Da Nazife De Hanım,
Kimlere Aldanmış.
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Çıktım Şarköy'ün Yoluna,
Sıra Sıra Zeytinler.
On Beş Yaşında Da Nazife De Hanıma,
Yazık Ettiler.
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O Tepeden Bu Tepeye, Oyun Olur Mu.
On Beş Yaşında Da Nazife De Hanıma,
Doyum Olur Mu.