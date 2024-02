Tekirdağ Türküleri

Bağa Girdim Bağ Budanmış, Bağa Bülbül Dadanmış. On Beş Yasında Da Nazife De Hanım, Kimlere Aldanmış. * Çıktım Şarköy'ün Yoluna, Sıra Sıra Zeytinler. On Beş Yaşında Da Nazife De Hanıma, Yazık Ettiler. * O Tepeden Bu Tepeye, Oyun Olur Mu. On Beş Yaşında Da Nazife De Hanıma, Doyum Olur Mu.