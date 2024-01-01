Bulut Gelir Seher İle Şarkı Sözleri
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Tekirdağ Türküleri
Bulut Gelir Seher İle
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Bulut gelir seher ile
Çiçek açar bahar ile
Herkes sarılmış yâr ile, yağma yağmur
Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır
Herkes sarılmış yâr ile, yağma yağmur
Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır
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Bulut gelir pare pare
Dördü aktır, dördü kare
Sen açtın sineme yare, yağma yağmur
Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır
Sen açtın gönlüme yare, yağma yağmur
Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır
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Bulut gelir duman olur
Dağı taşı dolandırır
Ahım tutar süründürür, yağma yağmur
Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır
Ahım tutar süründürür, yağma yağmur
Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır