Tekirdağ Türküleri

İnce giyerim ince, Pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor, Sevdiğini görünce. * Of sen yana ben cama, İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Derelerin çakılı, nerden aldın akılı. Döne döne oynuyor, ağabeyimin çakırı. * Of sen yana ben cama, İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Dereler çakıl taşlı, Ördekler yeşil başlı. * Benim sevdiğim dilber, Al yanak kalem kaşlı. Of sen yana ben cama, İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana.