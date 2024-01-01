İnce Giyerim İnce Şarkı Sözleri
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Tekirdağ Türküleri
İnce Giyerim İnce
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İnce giyerim ince,
Pembe yakışır gence.
İnsan bir hoş oluyor,
Sevdiğini görünce.
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Of sen yana ben cama,
İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana.
Derelerin çakılı, nerden aldın akılı.
Döne döne oynuyor, ağabeyimin çakırı.
*
Of sen yana ben cama,
İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana.
Dereler çakıl taşlı,
Ördekler yeşil başlı.
*
Benim sevdiğim dilber,
Al yanak kalem kaşlı.
Of sen yana ben cama,
İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana.