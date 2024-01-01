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7/24 Dinle Türkü Irmağı

Türkü Irmağı Şarkı Sözleri

Teldeki Duygu Türkü Irmağı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Teldeki Duygu Türkü Irmağı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türkü Irmağı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Teldeki Duygu

Teldeki Duygu

Türkü Irmağı

  • Gam Gasavet Keder

  • Gurbet Elde Yadellerin Kahrını

  • Fidanlar Yeşerttim (Oğul)

  • Mihrican Mı Değdi

  • Haydar Efendim (benim efendim)

  • Bu Yarayı Dosttan Aldım

  • Ömrüm Ömrüm

  • Teldeki Duygu (Enst.)

  • Güzel Aşık

  • Fırat Kenarı

  • İnceden İnce

  • Seher Yeli

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