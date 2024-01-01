Teldeki Duygu

Güzel Aşık Güzel aşık cevrimizi Çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır Yiyemezsin demedim mi? * Demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah Demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? * Bu bir rıza lokmasıdır Yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır Yiyemezsin demedim mi? * Yemeyenler kalır naçar Gözlerinden kanlar saçar Bu bir demdir gelir geçer Duyamazsın demedim mi? * Demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah Demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? * Bu bir demdir gelir geçer Duyamazsın demedim mi? Bu bir demdir gelir geçer Duyamazsın demedim mi? * Bu bir demdir gelir geçer Duyamazsın demedim mi? Bu bir demdir gelir geçer Duyamazsın demedim mi?

Gurbet Elde Yadellerin Kahrını Gurbet elde yad ellerin derdini (ah gülüm gülüm) Çekeyim de eyleneyim bir zaman (ah gülüm gülüm) Yaralı sineme bal ilen tuzu (ah gülüm gülüm) Ekeyim de eyleneyim bir zaman (ah gülüm gülüm) * Sahile uçurdum gönül kuşunu (ah gülüm gülüm) Sıyırdı gidiyor dağlar başını (ah gülüm gülüm) Mihri gibi gözlerimin yaşını (ah gülüm gülüm) Dökeyim de eyleneyim bir zaman (ah gülüm gülüm) * Pir Sultan Abdal’ım Seyit Nesimi (ah gülüm gülüm) Şu âleme destan ettim sesimi (ah gülüm gülüm) Uğrun uğrun sevdiğimin yaşını (ah gülüm gülüm) Çekeyim de eyleneyim bir zaman (ah gülüm gülüm)

Fidanlar Yeşerttim (Oğul) Fidanlar Yeşertdim Gönül Bağımda Fesat Eller Kırıp Söktüler Oğul Oğul Fidana Mı Emeğe Mi Yanayım Taşlaşmış Yerlere Diktiler Oğul Yavrum Anlamazsın Küçüksün Henüz * Umarım Hiç Solmaz O Güleç Beniz Küçük Derlerle Büyüdü Deniz Okyanusa Doğru Aktılar Oğul Oğul Ektim Biçtim Ama Beslenemedim Sıktılar Boğazım Seslenemedim Oğul * Gururla Güvenle Yaslanamadım Ardımdan Dağları Çektiler Oğul Oğul Ayhani Gönüller Hep Bir Etmiştim Çeliği Eriten Dil Türetmiştim Size Ulaşacak Yol Yaratmıştım Adım Adım Mayın Döktüler Oğul Oğul

Mihrican Mı Değdi Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel, ağlama garip bülbül, ağlama * Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel, ağlama garip bülbül, ağlama * Bülbül ağlama Şakı benim şeyda bülbülüm, şakı Bu dünya kimseye kalır mı baki? Sana da mı değdi feleğin oku? * Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Sana da mı değdi feleğin oku? Gel, ağlama garip bülbül, ağlama * Bülbül ağlama Gonca gül açılır, har ile geçer Dertlilerin ömrü zar ile geçer Turabi biçare serinden geçer * Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Turabi biçare serinden geçer Gel, ağlama garip bülbül, ağlama

Haydar Efendim (benim efendim) Felek yine vurdu bendi bağımı El vurup güllerimi dermeden yetiş Hasta düştüm yataklarda yatarım Bu canım cesetten yar yar çıkmadan yetiş Benim efendim * Dost dost dost benim efendim Bağlandı bendim * Kazanım kuruldu suyum ılındı Şu zayıf bedenim yıkandı yundu Yakasız bedensiz bir gömlek geldi Üç beş arşın beze yar yar sarmadan yetiş Benim efendim * Dost dost dost benim efendim Bağlandı bendim * Derviş Muhammed’im özünü bilen Özünü bilip te sözünü bilen Hakkın divanına niyaz eyleyen Felek cehenneme yar yar sürmeden yetiş Benim efendim Dost dost dost benim efendim Bağlandı bendim

Bu Yarayı Dosttan Aldım Bu Yarayı Dosttan (Dosttan) Aldım Ezeli Eser Şu Bağrıma Yel Dertli Dertli O Dost Benden Ayrı (Ayrı) Gezdi Gezeli Akar Gözlerimden Sel Dertli Dertli * Düşkün İken Dost Bağına Girilmez Yalan İle Hakka (Hakka) İkrar Verilmez Kamil Olmayınca (Hey Dost) Menzil Görünmez Kör Cahil Elinden Kul Dertli Dertli * Bir Garibim Böyle (Böyle) Çamurlu Yolda Döküldü Yaprağım Kalmadı Dalda Derman Bulunur Mu (Canım) Biçare Kulda Halını Söyleyen Dil Dertli Dertli

Ömrüm Ömrüm Güz mü geldi rengim soluk Ne tez yaprak döktüm ömrüm Hep ağlarsın boynu bükük Gözyaşı deryam ömrüm * Ne tadım var ne tuzum Ne yaşamakta gözüm var Bülbül gibi güle figan Etmekten ne çıkar ömrüm Ömrüm ömrüm oy oy * Her kuşun bir yuvası var Hele bak ne sevdası var Yaşamakta hevesi var Neden tadın kaçmış ömrüm * Alem gülüp eğleniyor Gönlüne sultan arıyor Beni gören deli diyor Yataksız yorgansız Ömrüm ömrüm oy oy

Fırat Kenarı Fırat Kenarında Esvap Yumuşlar Yuyup Yuyup Gül Dalına Koymuşlar Sevmediğim Yerde Sevdi Demişler Sevem De Kurtulam Elin Dilinden * Fırat Kenarında Kayık Değilem Yardan Ayrılalı Ayık Değilem Bir Çift Selamına Layık Değilem Guruya Gaderim Yardan Ayrıldım * Konak Yüksek Atamadım Garını Yollar Uzak Kayıbettim Yarımı Eğer O Konaktan Düşer Ölürsem O Hayırsız Yardan Alın Ahımı

İnceden İnce Bugün sabah ile Visali yârdan Bana bir haber var İnceden ince Ol zülfü zertarı Hayali yârdan Bir boyu eser var Yâr, inceden ince Ol zülfü zertarı Hayali yârdan Bir boyu eser var Ah, inceden ince Olmak ister isen, emman Muhabbet pezir Zenciri hevaya Gel olma esir Eğer âşıksan, emman Gel şu bezme gir Gör bak ki neler var Yâr, inceden ince Eğer âşıksan, emman Gel şu bezme gir Gör bak ki neler var İnceden, yâr, ince Ey Emrah, aldanma Sen bu laneye Düşer damı dehre Sunan daneye Külbeyifen derler Bu kârhaneye Gir bak ki neler var İnceden ince Külbeyifen derler Bu kârhaneye Gir bak ki neler var İnceden, yâr, ince

Gam Gasavet Keder Gam gasavet, keder yok olup gider Sevdiğimin cemalini görünce Perişan gönlümü Şen, mamur eder Gül yüzlümün cemalini görünce * Seversen Ali'yi Açma yaramı dost, dost, dost, dost, dost Açma yaramı dost, dost, dost, dost, dost Gülistan açılmış, şakır bülbülü Açılır bahçanda domurcuk gülü * Methi yari söyler Şad olur dili Gül yüzlümün cemalini görünce Seversen Ali'yi * Açma yaramı dost, dost, dost, dost, dost Açma yaramı dost, dost, dost, dost, dost