Teldeki Duygu

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Bugün sabah ile
Visali yârdan
Bana bir haber var
İnceden ince
Ol zülfü zertarı
Hayali yârdan
Bir boyu eser var
Yâr, inceden ince
Ol zülfü zertarı
Hayali yârdan
Bir boyu eser var
Ah, inceden ince
Olmak ister isen, emman
Muhabbet pezir
Zenciri hevaya
Gel olma esir
Eğer âşıksan, emman
Gel şu bezme gir
Gör bak ki neler var
Yâr, inceden ince
Eğer âşıksan, emman
Gel şu bezme gir
Gör bak ki neler var
İnceden, yâr, ince
Ey Emrah, aldanma
Sen bu laneye
Düşer damı dehre
Sunan daneye
Külbeyifen derler
Bu kârhaneye
Gir bak ki neler var
İnceden ince
Külbeyifen derler
Bu kârhaneye
Gir bak ki neler var
İnceden, yâr, ince
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Gurbet elde yad ellerin derdini (ah gülüm gülüm)
Çekeyim de eyleneyim bir zaman (ah gülüm gülüm)
Yaralı sineme bal ilen tuzu (ah gülüm gülüm)
Ekeyim de eyleneyim bir zaman (ah gülüm gülüm)
*
Sahile uçurdum gönül kuşunu (ah gülüm gülüm)
Sıyırdı gidiyor dağlar başını (ah gülüm gülüm)
Mihri gibi gözlerimin yaşını (ah gülüm gülüm)
Dökeyim de eyleneyim bir zaman (ah gülüm gülüm)
*
Pir Sultan Abdal’ım Seyit Nesimi (ah gülüm gülüm)
Şu âleme destan ettim sesimi (ah gülüm gülüm)
Uğrun uğrun sevdiğimin yaşını (ah gülüm gülüm)
Çekeyim de eyleneyim bir zaman (ah gülüm gülüm)
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Fidanlar Yeşertdim Gönül Bağımda
Fesat Eller Kırıp Söktüler Oğul Oğul
Fidana Mı Emeğe Mi Yanayım
Taşlaşmış Yerlere Diktiler Oğul
Yavrum Anlamazsın Küçüksün Henüz
*
Umarım Hiç Solmaz O Güleç Beniz
Küçük Derlerle Büyüdü Deniz
Okyanusa Doğru Aktılar Oğul Oğul
Ektim Biçtim Ama Beslenemedim
Sıktılar Boğazım Seslenemedim Oğul
*
Gururla Güvenle Yaslanamadım
Ardımdan Dağları Çektiler Oğul Oğul
Ayhani Gönüller Hep Bir Etmiştim
Çeliği Eriten Dil Türetmiştim
Size Ulaşacak Yol Yaratmıştım
Adım Adım Mayın Döktüler Oğul Oğul
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Mihrican mı değdi, gülün mü soldu?
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
*
Felek baştan başa kimi güldürdü?
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Felek baştan başa kimi güldürdü?
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
*
Bülbül ağlama
Şakı benim şeyda bülbülüm, şakı
Bu dünya kimseye kalır mı baki?
Sana da mı değdi feleğin oku?
*
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Sana da mı değdi feleğin oku?
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
*
Bülbül ağlama
Gonca gül açılır, har ile geçer
Dertlilerin ömrü zar ile geçer
Turabi biçare serinden geçer
*
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Turabi biçare serinden geçer
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
-
Felek yine vurdu bendi bağımı
El vurup güllerimi dermeden yetiş
Hasta düştüm yataklarda yatarım
Bu canım cesetten yar yar çıkmadan yetiş
Benim efendim
*
Dost dost dost benim efendim
Bağlandı bendim
*
Kazanım kuruldu suyum ılındı
Şu zayıf bedenim yıkandı yundu
Yakasız bedensiz bir gömlek geldi
Üç beş arşın beze yar yar sarmadan yetiş
Benim efendim
*
Dost dost dost benim efendim
Bağlandı bendim
*
Derviş Muhammed’im özünü bilen
Özünü bilip te sözünü bilen
Hakkın divanına niyaz eyleyen
Felek cehenneme yar yar sürmeden yetiş
Benim efendim
Dost dost dost benim efendim
Bağlandı bendim
-
Bu Yarayı Dosttan (Dosttan) Aldım Ezeli
Eser Şu Bağrıma Yel Dertli Dertli
O Dost Benden Ayrı (Ayrı) Gezdi Gezeli
Akar Gözlerimden Sel Dertli Dertli
*
Düşkün İken Dost Bağına Girilmez
Yalan İle Hakka (Hakka) İkrar Verilmez
Kamil Olmayınca (Hey Dost) Menzil Görünmez
Kör Cahil Elinden Kul Dertli Dertli
*
Bir Garibim Böyle (Böyle) Çamurlu Yolda
Döküldü Yaprağım Kalmadı Dalda
Derman Bulunur Mu (Canım) Biçare Kulda
Halını Söyleyen Dil Dertli Dertli
-
Güz mü geldi rengim soluk
Ne tez yaprak döktüm ömrüm
Hep ağlarsın boynu bükük
Gözyaşı deryam ömrüm
*
Ne tadım var ne tuzum
Ne yaşamakta gözüm var
Bülbül gibi güle figan
Etmekten ne çıkar ömrüm
Ömrüm ömrüm oy oy
*
Her kuşun bir yuvası var
Hele bak ne sevdası var
Yaşamakta hevesi var
Neden tadın kaçmış ömrüm
*
Alem gülüp eğleniyor
Gönlüne sultan arıyor
Beni gören deli diyor
Yataksız yorgansız
Ömrüm ömrüm oy oy
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-
Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi?
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi?
*
Demedim mi? Demedim mi?
Gönül sana söylemedim mi? Ah
Demedim mi? Demedim mi?
Gönül sana söylemedim mi?
*
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi?
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi?
*
Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi?
*
Demedim mi? Demedim mi?
Gönül sana söylemedim mi? Ah
Demedim mi? Demedim mi?
Gönül sana söylemedim mi?
*
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi?
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi?
*
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi?
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi?
-
Fırat Kenarında Esvap Yumuşlar
Yuyup Yuyup Gül Dalına Koymuşlar
Sevmediğim Yerde Sevdi Demişler
Sevem De Kurtulam Elin Dilinden
*
Fırat Kenarında Kayık Değilem
Yardan Ayrılalı Ayık Değilem
Bir Çift Selamına Layık Değilem
Guruya Gaderim Yardan Ayrıldım
*
Konak Yüksek Atamadım Garını
Yollar Uzak Kayıbettim Yarımı
Eğer O Konaktan Düşer Ölürsem
O Hayırsız Yardan Alın Ahımı
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Gam gasavet, keder yok olup gider
Sevdiğimin cemalini görünce
Perişan gönlümü
Şen, mamur eder
Gül yüzlümün cemalini görünce
*
Seversen Ali'yi
Açma yaramı dost, dost, dost, dost, dost
Açma yaramı dost, dost, dost, dost, dost
Gülistan açılmış, şakır bülbülü
Açılır bahçanda domurcuk gülü
*
Methi yari söyler
Şad olur dili
Gül yüzlümün cemalini görünce
Seversen Ali'yi
*
Açma yaramı dost, dost, dost, dost, dost
Açma yaramı dost, dost, dost, dost, dost
-
Seher Yeli Nazlı Yare
Bildir Beni Bildir Beni
Düşmüşem Elden Ayaktan
Kaldır Beni Kaldır Beni
*
Söyle Güzeller Şahına
Yüz Süreyim Dergahına
Zehir Olam Kadehine
Doldur Beni Doldur Beni
*
Kul Ahmet'im Gönül Versem
El Vurup Gülünü Dersem
Senden Gayrı Yar Seversem
Öldür Beni Öldür Beni