17 Şarkı Sözleri
Teoman 17 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Teoman 17 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 17 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Boş ver beni
Mühim değilim
Bu O'nun hikayesi
Çok beyazdı, kir tutardı
Ömrü kelebek kadardı
***
Mektupları şişedeyken
Bir de bakmış deniz yokmuş
Tek başına dans ederken
Mutsuzluktan sarhoşmuş
***
Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş
***
Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş
Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş
***
Oyundan kalkmak isterken
Kağıtlar dağıtılmış
Bu hava boşluğunda
Artık her şey satılıkmış
***
Trafikte akmayan
Hep onun şeridiyken
Söylediği son şarkı
Elveda Zalim Dünya'ymış
***
Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş
Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş
Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş
***
Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş
Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş
Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş
Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş
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Biraz uyusam geçer belki
Bir kalp atışı uzağında
İstemezsen hemen giderim gerçi
Taksi gündüz tarifesi açarsa
***
Tuttuğum balıkları denize attım
Açlıktan ölüyorum
Bana gülmeyi armağan ettin
Ama nereye koydum bulamıyorum
***
Soy beni yatır uykuya
Şu an sanki evimdeyim
Bul beni aramana gerek yok
Beni koyduğun yerdeyim
***
Biraz uyusam geçer belki
Bir kalp atışı uzağında
İstemezsen hemen giderim gerçi
Taksi gündüz tarifesi açarsa
***
Kusursuz bir cinayet planı
Yaptım kendime karşı
Çok da ciddiye almamalı
Yaptıklarımız rol icabı
***
Soy beni yatır uykuya
Şu an sanki evimdeyim
Bul beni aramana gerek yok
Beni koyduğun yerdeyim
-
Nasıl da geçmişti bütün bir yaz
Başımda kavak yelleri esen o yaş
Sense hanımeli kadar beyaz
Çalmıştınız kalbimi biterken o yaz
***
Nasılda koşuşurduk bahçelerde
Şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde
Sen bana ben sana evlerde
Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz
***
Elime değerdi safça elin
Benimse arardı seni gözlerim
Öpüşürken korkusu bir şeylerin
Aşkımıza ilk hüznü getirdi biraz
***
Çocuk kalbimize dolan gamla
Oturup ağlamıştık sessiz çardakta
Çaresiz erken inen akşamla
Veda edip ayrıldık biterken o yaz
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Ne güzel sürpriz bu böyle hoş geldin
Boş ver çabalama konuşmak zorunda değilsin
Hem hareketlerinden küçücük mimiklerinden
Kalbini okurum ben...
***
Bütün gün yataktaydım yüzümde yastık izi
Seninse geçmişinde binlerce ağır yenilgi
Çok şaka yaptıysam
Aslında korktuğumdan
Beni zaten tanırsın sen..
***
Derler ki bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Her güzel şey bitermiş
Aşk nedensiz sevmekmiş
***
Kulağımda gürültüler
Uyurken televizyon açık kalmış
Bir ülkenin bodrum katında kirli bir savaş varmış
Midem bulanıyor galiba dünya tuttu beni hep kuruttu
***
Derler ki bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Her güzel şey bitermiş
Aşk nedensiz sevmekmiş
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