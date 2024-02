Her gece sensiz Yatağa girince sessiz Geceyi örterken üstüme her gece *** Her gece sensiz (sensiz) Uykuya dalınca renksiz Gecemin ürkek kanatlarında her gece, her gece *** Ve beni karanlıklar sarar Kendimi ararken çıkmazında bilmecemin Ay bile bulutlardan düşer Bağrımı deşerken melekleri her gecemin *** Her gece sensiz Kanıma girince tekinsiz Geceyi yırtar çığlıklarım her gece, her gece *** Beni karanlıklar sarar Kendimi ararken çıkmazında bilmecemin Ay bile bulutlardan düşer Bağrımı deşerken melekleri her gecemin