Aşk Kırıntıları Yaklaştırsana yavaş yavaş kendini bana Al içine tekrar derinine sakla, kat kasırgana Yalan söyleme bak gözlerime bitmiş olamaz Yokla ceplerini aşk kırıntıları kalmış olmalı biraz *** Aşk kırıntısıyla doymaktansa Tek başıma aç kalırım bu hayatta Paylaşacak bir şey artık yoksa Bir erkekle Bir kadın arasında *** Yürürüm ipte, ağım yokken hem de Kopkoyu içim inan çok çalıştım Bu kalpsiz dünyayı sevebilmek için Neyim var ki sanki senden başka Hadi son bir kez Ceplerini yokla aşk kırıntıları kalmış olmalı biraz *** Aşk kırıntısıyla doymaktansa Tek başıma aç kalırım bu hayatta Paylaşacak bir şey artık yoksa Bir erkekle Bir kadın arasında *** Aşk kırıntısıyla doymaktansa Tek başıma aç kalırım bu hayatta Paylaşacak bir şey artık yoksa Bir erkekle Bir kadın arasında

Dursun Dünya Bir çılgın gibi şimdi hayatım Ne sevgim kaldı çünkü, ne gözyaşlarım Kurtulmak için her seferinde Kaçtım koşar gibi içimdeki senden Ateş düşünce söndüm, hep sırılsıklam Şimdi dursun ister dönsün dünya *** Dursun ister dönsün dünya etrafında Hiç fark etmez çünkü artık sen yoksun ya Sönsün tüm mumlar bitsin sevgim İster dursun ister dönsün dünya *** Mektuplar gibiyiz hiç açılmamış Saklanmış ama zamanla kaybolmuş Sildin mi beni parmak ucunla İçindeki benden kurtuldun mu yoksa Günüm gelince yok oldum ardından Şimdi dursun ister dönsün dünya