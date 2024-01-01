Bak Hayatına Şarkı Sözleri
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Bak hayatına dinmiyor sızın
Her yarışta her varışta
Oynar yalnızı
Sorduğunda kalp hayata razı
Hiç sormadan düşünmeden
Alnında yazı
Ne kaçış var aldanışta
Ne gidiş sitem
Yıllar değil geçip giden
Bizleriz biten
Her hüzünde durma bak yüzüme
Kimse yok mu dokunsun özüne
Gözlerinde o bağla ağla, ağla hep ağla
Her hüzünde durma bak yüzüme
Kimse yok mu dokunsun özüne
Gözlerinde o bağla ağla, ağla hep ağla
Bak hayatına son çıkıştayız
Aşk olsa da olmasa da
Ağır yaralıyız
Ne kaçış var aldanışta ne gidiş sitem
Yıllar değil geçip giden
Bizleriz biten
Her hüzünde durma bak yüzüme
Kimse yok mu dokunsun özüne
Gözlerinde o bağla ağla, ağla hep ağla
Her hüzünde durma bak yüzüme
Kimse yok mu dokunsun özüne
Gözlerinde o bağla ağla, ağla hep ağla
Ne kaçış var aldanışta ne gidiş sitem
Yıllar değil geçip giden
Bizleriz biten
Her hüzünde durma bak yüzüme
Kimse yok mu dokunsun özüne
Gözlerinde o bağla ağla ağla hep ağla
Her hüzünde durma bak yüzüme
Kimse yok mu dokunsun özüne
Gözlerinde o bağla ağla, ağla hep ağla