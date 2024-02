Bak hayatına dinmiyor sızın Her yarışta her varışta Oynar yalnızı Sorduğunda kalp hayata razı Hiç sormadan düşünmeden Alnında yazı Ne kaçış var aldanışta Ne gidiş sitem Yıllar değil geçip giden Bizleriz biten Her hüzünde durma bak yüzüme Kimse yok mu dokunsun özüne Gözlerinde o bağla ağla, ağla hep ağla Her hüzünde durma bak yüzüme Kimse yok mu dokunsun özüne Gözlerinde o bağla ağla, ağla hep ağla Bak hayatına son çıkıştayız Aşk olsa da olmasa da Ağır yaralıyız Ne kaçış var aldanışta ne gidiş sitem Yıllar değil geçip giden Bizleriz biten Her hüzünde durma bak yüzüme Kimse yok mu dokunsun özüne Gözlerinde o bağla ağla, ağla hep ağla Her hüzünde durma bak yüzüme Kimse yok mu dokunsun özüne Gözlerinde o bağla ağla, ağla hep ağla Ne kaçış var aldanışta ne gidiş sitem Yıllar değil geçip giden Bizleriz biten Her hüzünde durma bak yüzüme Kimse yok mu dokunsun özüne Gözlerinde o bağla ağla ağla hep ağla Her hüzünde durma bak yüzüme Kimse yok mu dokunsun özüne Gözlerinde o bağla ağla, ağla hep ağla