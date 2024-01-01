Bana öyle bakma anlayacaklar İkimize karşı bu dünya Bizi anlamayacaklar Bana öyle bakma yaklaşma Bana öyle dokunma İkimize karşı bu dünya Bizi anlamayacaklar *** Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? *** Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? *** Benle böyle konuşma Kapıları kapatma İkimize karşı bu dünya Bizi anlamayacaklar *** Beni aşkla aldatma Gerçeklere kapatma Böyle kırık da bakma Beni daha da ağlatma *** Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? *** Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? *** Bana öyle bakma anlayacaklar İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar