Aşk & Gurur Remiksler Şarkı Sözleri
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Teoman
Aşk & Gurur Remiksler
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Bana öyle bakma anlayacaklar
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
Bana öyle bakma yaklaşma
Bana öyle dokunma
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Benle böyle konuşma
Kapıları kapatma
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
***
Beni aşkla aldatma
Gerçeklere kapatma
Böyle kırık da bakma
Beni daha da ağlatma
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bana öyle bakma anlayacaklar
İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar
-
Bana öyle bakma anlayacaklar
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
Bana öyle bakma yaklaşma
Bana öyle dokunma
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Benle böyle konuşma
Kapıları kapatma
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
***
Beni aşkla aldatma
Gerçeklere kapatma
Böyle kırık da bakma
Beni daha da ağlatma
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bana öyle bakma anlayacaklar
İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar
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