Bir an için çıksam Hayatımdan Yanık tenli omuzunda Haykırsam maziden, uzaklardan Şu anda yanında Deniz rüzgara karışmış güneşte Martı sesleri vardı gülüşlerde *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Bir an için çıksam Hayatımdan Yanık tenli omuzunda Haykırsam maziden, uzaklardan Şu anda yanında Deniz rüzgara karışmış güneşte Dalga sesleri vardı gülüşlerde *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice...

Bir telefon çığlığıyla Yalnız bir güne uyandım Bir an yanımdasın sandım Dün de yok ,yarın da yok Sonsuz bir şimdi içinde O an nefessiz kaldım *** Başka türlü birş ey bu Yalnız seni isteyen Başka türlü bir şey bu Sen gelsen aniden *** Kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni hala ister misin? *** Aynı cümleyi on kere okurum Bir şey anlamam, çünkü Aklım hep sende Eski bir rüya uğruna Başka bir rüyaya tutundun, keşke Anlasan sen de *** Başka türlü bir şey bu Yalnız seni isteyen Başka türlü bir şey bu Sen gelsen aniden *** Kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni hala ister misin? *** Sen kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni yine sever misin? *** Başka türlü bir şey bu Yalnız seni isteyen Başka türlü bir şey bu Sen gelsen aniden *** Kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni yine ister misin? *** Sen kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni yine sever misin? Beni yine ister misin? Beni hala sever misin? *** Kardelen.. Kardelen.. Kardelen..