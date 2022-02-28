Bazı Yalanlar Yorgun görünüyorsun, biraz uzan istersen Sever gibi yapma artık, daha henüz vakit varken *** Birkaç yaralı ruh Birkaç bira şişesi Elimizde bunlar var Mutlu olmaya yetmez ki Aşk *** Yalanlarımız güzel, inanması zevkli Bir şey sevmeye değerse ölmeye de değer mi? Birkaç uyku hapı Birkaç kıskançlık krizi Elimizde bunlar var *** Mutlu olmaya yetmez ki Mutlu olmaya yetmez ki Mutlu olmaya yetmez ki *** Bazı yalanlar güzel Bazı gerçekler acıymış Bazı ölümler uzun Bütün hayatlar kısaymış *** Çalışmış kaybetmiş Koşmuş yorulmuştuk Birbirimize içmeden dokunamaz olmuştuk *** Bir kaç kalp ağrısı Birkaç imdat çağrısı Elimizde bunlar var *** Mutlu olmaya yetmez ki...

Bir Damla Gözyaşı Tüm kaybolanlar kaybolmuşlara rastlarsa zamanın birinde Tek bir damla gözyaşım göle düşerse Ellerimden kayıp gidince Bir uyansam Bir uyansam Uyansam uykumdan *** Bir damla gözyaşı bir damla var elimde Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde *** Bir damla gözyaşı bir damla var elimde Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde *** Sonunda görürüz belki sen de ben de uçsuz bucaksızız Bu yalnız şehirde Yaşam sevincin duruyor mu hala içinde Sustun konuşmadın sözcükler bitince *** Bir uyansam Bir uyansam Uyansam uykumdan *** Bir damla gözyaşı bir damla var elimde Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde *** Bir damla gözyaşı bir damla var elimde Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde *** Bir uyansam Bir uyansam Uyansam uykumdan *** Bir damla gözyaşı bir damla var elimde Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde *** Bir damla gözyaşı bir damla var elimde Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde *** Bir damla gözyaşı bir damla var elimde Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde *** Bir damla gözyaşı bir damla var elimde Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde *** Bir damla gözyaşı bir damla var elimde Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde *** Bir damla gözyaşı bir damla var elimde Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde

Dünya Herkes gibi Olmayan hayaller peşinde yalnızım Kelimeler acıtır canımızı bilmeden El yordamıyla koşarken Dinle artık duymuyoruz Yalama hayaller sonunda *** Dünya dünya Dünya dünya Dünya aslında yanı başımızda *** Dünya dünya Dünya dünya Dünya aslında yanı başımızda *** Herkes gibi Olmayan hayaller peşinde yalnızım Kelimeler acıtır canımızı Dinle artık duymuyoruz Yalama hayaller sonunda *** Dünya dünya Dünya dünya Dünya aslında yanı başımızda *** Dünya dünya Dünya dünya Dünya aslında yanı başımızda *** Dünya dünya Dünya aslında yanı başımızda *** Dünya dünya Dünya dünya Dünya dünya Dünya aslında yanı başımızda *** Dünya dünya Dünya dünya Dünya aslında yanı başımızda *** Dünya dünya Dünya dünya Dünya aslında yanı başımızda

Gemiler Bir an için çıksam Hayatımdan Yanık tenli omuzunda Haykırsam maziden, uzaklardan Şu anda yanında Deniz rüzgara karışmış güneşte Martı sesleri vardı gülüşlerde *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Bir an için çıksam Hayatımdan Yanık tenli omuzunda Haykırsam maziden, uzaklardan Şu anda yanında Deniz rüzgara karışmış güneşte Dalga sesleri vardı gülüşlerde *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice...

Kardelen Bir telefon çığlığıyla Yalnız bir güne uyandım Bir an yanımdasın sandım Dün de yok ,yarın da yok Sonsuz bir şimdi içinde O an nefessiz kaldım *** Başka türlü birş ey bu Yalnız seni isteyen Başka türlü bir şey bu Sen gelsen aniden *** Kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni hala ister misin? *** Aynı cümleyi on kere okurum Bir şey anlamam, çünkü Aklım hep sende Eski bir rüya uğruna Başka bir rüyaya tutundun, keşke Anlasan sen de *** Başka türlü bir şey bu Yalnız seni isteyen Başka türlü bir şey bu Sen gelsen aniden *** Kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni hala ister misin? *** Sen kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni yine sever misin? *** Başka türlü bir şey bu Yalnız seni isteyen Başka türlü bir şey bu Sen gelsen aniden *** Kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni yine ister misin? *** Sen kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni yine sever misin? Beni yine ister misin? Beni hala sever misin? *** Kardelen.. Kardelen.. Kardelen..

Kişisel Bir Şey Kişisel bir şey değil bu Yaşamak zor buralarda Kimdendi bu yara diye Kalbine sorduğunda Gerçeği istiyorsan Diyeceklerimi unuttum Garip geliyor dostlar İz bırakmadan kaybolunca *** Bilirim geri gelmezler ama En güzel günleriydi onlar hayatımın *** Bazen bir fısıltı çıkar Bağırmaya çalışınca Tek bir umut bile yok mu İnsan geçmişle yaşayınca Son kez inan yalan olsa da Bazen bir rüya yeter Kendimi kandırabilirim İkimizde görürsek eğer

Oğul Kurumuş kuyunun suyu, İncirin sütü çoktan çekilmiş *** Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi Ayrık otları dikenler bürümüş *** Bardaktaki su Denizde kum kadar umarsızdım *** Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi Ayrık otları dikenler bürümüş... **** Anne ben geldim, dizlerin duruyor mu Başımı koyacak.... Anne ben geldim, ben oğlun hayırsızın....

Sus Konuşma Küçüktüm, ufacıktım Bir dilenci kraldım çok yürüdüm Çok acıktım *** Kalbim sızlar Yüzüm gizler Bir tren camından dünyayı gördüm Haline üzüldüm *** Sus, konuşma! Sözler kimin umurunda? Son bir öpücük yeter Açık yaralarıma belki *** Sen umutsuzluktan sessizsen Hem zaten her zaman kaybettik Sen ve ben *** Hayat bir yarış dersin hep Bir meydan savaşı, bir kavga Sakın yara alma *** Sen bir kağıt gemisin gazeteden Kıvrımların açılırken yorulmaz mısın Her gün ölmekten