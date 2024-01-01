İnsanlık Halleri Şarkı Sözleri
Teoman İnsanlık Halleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Teoman İnsanlık Halleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İnsanlık Halleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sözlerini unutmuş
En sevdiği şarkının
Bakmış ne geçmiş geçmiş
Ne gelecek gelecekmiş
Uçmayan kuş
Kesmez bıçak
Hiç atmayan bir kalp
İki yalnız bir gemide
Anısı var sadece
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
O şarkıydı aşkı anlatan
Sözcüklerin kölesi olmadan
Çekti ciğerim dumanını
Son sigarasından
Dayanmıştı
Daha da dayanırdı
Ama ne gerek vardı
Hiçbirini seçemedi sonunda
Kelimeleri önüne yayınca
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
Bazen aynı değildi
İki aşkın hikayesi
Arada ışık yılları vardı
Karşıdandı akıntı
Belki de her şey biterse
Bir şey başlardı
Ama o hiç konuşmadı
Sadece baktı
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
-
Yüzme bilmeden
Daha deniz görmeden
Hiç güneşte yanmadan
Şimdi ölmek istemem
Bir kalbi sarmadan
***
Aşkı tatmadan daha
Onla sarhoş olmadan
Hiç sevişmeden daha
Şimdi ölmek istemem
Daha hiç gülmeden
***
Çoban yıldızı
Sen benle kal
Çoban yıldızı
Hep benle kal
Zamanın varsa
***
Ben hiç kimsem olmadan
Tepeden tırnağa ona
Hiç sarılmadan
Şimdi ölmek istemem
Kalbine dokunmadan
***
Hadi al götür beni
Hala benimmişler gibi
Evime yurduma
Taze meyve tatları
Yağmurlarında
***
Çoban yıldızı
Sen benle kal
Çoban yıldızı
Zamanın varsa
Biraz daha
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Gözyaşların kurumuştu
Hem de hiç ağlamadan
Karşılıklı unutmuştuk
Hem de hiç unutmadan
Hep seni hatırlatır
Her cama çarptığında
Sırılsıklamdık yağmurda
Galata'da rıhtımda
Ne yazık demiştin
Sevgi yok hiç gözlerinde
Yıldızların altında
Boşver demiştin, konuşma
Galata'da rıhtımda
Yağmur yağdı bütün gece
Damlalar penceremde
Bir şey olacağı yok ama
İnsan bekliyor, bekliyor işte
Hep seni hatırlatır
Her cama çarptığında
Sırılsıklamdık yağmurda
Galata'da rıhtımda
Ne yazık demiştin
Sevgi yok hiç gözlerinde
Yıldızların altında
Boşver demiştin, konuşma
Galata'da rıhtımda
Ne yazık demiştin
Sevgi yok hiç gözlerinde
Yıldızların altında
Sırılsıklamdık yağmurda
Galata'da rıhtımda
-
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Bir fahişe sabaha karşı, çok seksimişim öyle diyor
Gülüyoruz yalanına, karşılıklı anlayışlı
Dalgakıranlardaki banklarda, çıkardı ayakkabılarını
Bak dedi köprü ışıkları, siliyorlar yıldızları
Kazıyınca yaldızlarını, altlarındaki demir paslı
Ateşe vermeli onları, ama her yerde yangın çıkışları
Sordum niye sattın diye yoksulluğunu?
Dedi elimdeki sadece oydu, niye sattın vücudunu?
Daha mı kötü dedi satmaktan ruhumu?
Herkes dedi merak içinde, ölümden sonra hayat var mı diye?
Boşuna düşünürler, sanki hayat varmış gibi ölümden önce
Sevdim seni ama bir şekilde hüzün var diye belki gözlerinde
Eğer sever gibi sarılırsan da, bu vücut sana bedava
Aslında derdim, çok gençsin daha
20'yim dedi ama ruhum 1000 yaşında
Kayalar kesti ayaklarımı yine de
Bir şey hissetmek güzel hala, bu dalgakıranda
Tek başıma, bu vücutla, fırlatıldım bu dünyaya
Aşk da basit, pişmanlık da, hayat hoyrat bu zamanda
Şahin kuşa, kuzgun leşe, ben değil bu dünya fahişe
Korkum çığlık atan adam gibi; tablodaki şakağımda ellerim
Hep kaçarken tek kişilik dünyayı, ben artık nasıl severim?
Anladım senin kalbin birinde, geceyle gündüz o hep seninle
Sarıldı ağladı saatlerce, o yine işe gitmeden önce
Aslında derdim çok gençsin daha
20'yim dedi ama ruhum 1000 yaşında
Kayalar kesti ayaklarımı yine de
Bir şey hissetmek güzel hala bu dalgakıranda
Tek başıma, bu vücutla, fırlatıldım bu dünyaya
Aşk da basit, pişmanlık da, hayat hoyrat bu zamanda
Şahin kuşa, kuzgun leşe, ben değil bu dünya fahişe
-
Bugün seni düşündüm
Bir şarkı çalınca
Her an aklımdasın bak
Bunca yıldan bile sonra
İnsan koşuşturmacayla
Hayata dalınca
Her fırsatta hatırlar
Küçük bir anıyla
*
Gündüz düşleriyle her an yanımdasın
Her güneş açışında, batışındasın
Bak o sevdiğim kadın uzaklardan bana geliyor
Değer bilmez bazen insan
Ama o pişman bana dönüyor
Yaz yağmurlarıyla, güz yapraklarıyla
*
Gündüz düşlerimde beni seviyor
Yaz yağmurlarıyla, güz yapraklarıyla
Gündüz düşlerimde benim oluyor
Bugün parkta oturdum
Seyrettim çocukları
*
Yağmur başlayınca
Hiçbiri kaçışmadı
Ben de kitap okudum
Sanki senden bahseden
Gözlerimi kapattım
Sayfaları geçerken
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İhtimalsiz bir hayal yok ki dünyada
Varsa bile yok farzedip
Yalvarırım tanrıya
Bir gün gelir de dünya tertemiz olursa
İsyan etmem bundan sonra
Zamanın ruhuna
Ağlasam aylarca
Uyusam yıllarca
Yoksa bile varedip
Yalvarırım tanrıya
Bir gün gelir de dünya böyle kalırsa
Vazgeçer
İsyan ederim artık tanrıya
Bırak beni kendi halime
Bırak peşimi
Elveda
Ellerimi dokundurdum denizin yüzeyine
Pürüzsüz suda halkalar yapsın diye
Her baharda varolmayan birine aşık olup
Hiç varolmamış bir dünyayı
Gerçekmiş sanıp
Bırak beni kendi halime
Bırak peşimi
Elveda
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