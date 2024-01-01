....Dedi Annem Yaralı dizlerim koşamam ki Kapalı yollarından alkamam ki Unutkan nehrimin Yolumu sormadan bulamam ki Karlı dağlarında doğamam ki Saklı kentinin * Çok üzülme, çok susma Çok terleme, çok susma Çok da kitap okuma dedi annem * Çok terleme çok yorulma Girdaplarında boğulma Yalnızlığına da çok alışma * Güneşim olmaden göremem ki Ay tutulurken uyuyamam ki Karanlık olsa da Ben herkesi sevemem ki Sevmeden de yaşayamam ki Yanlış olsa da

Güzel Bir Gün Suç yok, suçlu yok Hayat böyle anladım Aşk yok, artık yok Ama zamanla alıştım. Senle ben hep böyle kalacağız Git gide eriyip yok olacağız Yavaş yavaş... Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için Düş yok, gerçek yok Bak sonunda anladım Yaz yok, kış yok. Artık zamanı karıştırdım. Senle ben hep böyle kalacağız Git gide eriyip yok olacağız Yavaş yavaş... Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Senle ben hep böyle kalacağız Git gide eriyip yok olacağız Yavaş yavaş... Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.

Duş Bu aşk bizi nereye kadar savurursa O kadar acıtacak canımızı ama olsun Daldır elini, göğsüme Al kalbimi Bul damarımı bas ilacı Dindir acımı Çok mutluyum şu anda Ellerim vücudunda Umurumda değil artık dünya Son defaymış gibi Kaybederken kendimi En ucuz şaraplarda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Eğildim, öptüm dudaklarından Saç telin vücudundan küvete aktığında İçindeyim, içimdesin anladım Aşk kanımda, kasıklarımda Çok mutluyum şu anda Ellerim vücudunda Umurumda değil artık dünya Son defaymış gibi Kaybederken kendimi En ucuz şaraplarda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Güneşteyim, eriyor balmumum Sabır sabır dökük kanatlarım Aksın bacaklarından oluk oluk Milyonlarca doğmayacak çocuklarım Son defaymış gibi Kaybederken kendimi En ucuz şaraplarda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda

Bugün Bugün, sözlükler kusuyorum Cümleler kuramazken dün Bugün, denize döktüm kendimi Ucuza gitmeyeyim diye * Bugün, sıyrıldım rollerimden Mutluyum çünkü artık yokum bugün Boğulurdum her sağanakta Yüzmeyi ögrenmişim sanki bugün * Hayat koyu bir balgam Sert bir pornoydu dün Bir tuzağa kaptırmıştım kendimi Ama eminim tanrı var bugün Bugün evimi yaktım, kitapları attım Yıkandım, temizim artık bugün Dün çok giyildim, çok pot yaptım Ütülüyüm jilet gibi bugün "Siz de mi dostlarım?" dedim "Öyleyse düş, Sezar" Bugün

Gökdelenler Uzun uzun seyrettim seni Diğer köşesinden barın Bir karakter oturttum Yüzüne, kalbine Uzaktan bakıp insanlara Konuşmalar yazdım dudaklara Sonra kendime baktım Tıklım tıklım yalnızdım Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca O yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca Kalbimi yuvarladım sana Seni tanımasam da Tezgahtan önüne Bir yudum al diye Eğer hoşuna giderse Daha da iç diye Bu kadarı yetsin artık Bu gece Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca O yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca Belki sen bulursun diye Artık son şansımsın Korkma ısrar yok bende Avunurum içkiyle Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca O yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca O yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca

Ayna Uyumadan uyandım Yine aynı dünyaya Karar verdim kalmaya Baktım dedim ki aynaya "Acelen ne?" Olacaklar olacak Bir gün nasılsa Yaşa yaşa yaşa yaşa Seni sevenler var burda Yaşa yaşa yaşa yaşa Sevdiklerin var burda hala