Teoman 20 Kasım 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Fazlı Teoman Yakupoğlu olan sanatçı aslen Giresunludur. Ataköy Lisesinde eğitimini tamamlamış ardından Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazanmıştır. Müzik dünyasına 1986 yılında adım atmış ve kurucuları arasında yer aldığı “Mirage” isimli grupta vokalist olarak görev almıştır. Ayrıca Mavi Sakal, Indians, Black Rose, Işığın Yansıması gibi gruplarla da çalışma fırsatı bulmuştur. Kariyerini bir süre solo çalışmalarıyla sürdürmüştür. 1996 yılında Roxy Müzik Yarışmasında söylediği 'Ne Ekmek Ne De Su' şarkısı ile en iyi beste ödülünü almış, 'Yollar' şarkısı ise en iyi söz ödülünü kazanmıştır. Teoman'ın ilk albümü "Teoman" ismiyle 1996 yılında, "O" adlı ikinci albümü ise 1998 yılında çıkmıştır. "O" adlı albümü ile müzik kanallarında ve radyolarda en çok beğenilen şarkıları "Sus Konuşma", "O", "Bazı Yalanlar" ve "Gemiler" olmuştur. Ardından yayınlanan “17” adlı üçüncü albümünü 2000 yılında piyasaya sürmüştür. Bu albümü ile de beğeni toplayan başarılı sanatçı gittikçe daha da popülerleşmiştir. Sanatçının 2000 yılında klipli üç şarkısı da müzik kanallarında 1 numaraya kadar yükselmiştir. Teoman aynı yıl Altın Kelebek en iyi pop sanatçı ödülüne layık görülmüştür. Sanatçının 2007 yılında çıkardığı "Söz Müzik Teoman" adlı albümünde birçok sanatçı Teoman'a ait şarkıları seslendirmiştir. 2009 yılında "İnsanlık Halleri" isimli yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmuştur. 2011 yılında yaptığı açıklamayla müziği bıraktığını duyurmuş ancak ilerleyen zamanlarda bu kararından vazgeçmiştir. Sanatçı 2012 yılında müziğe geri döneceği haberini hayranlarıyla paylaşmıştır. 2011’de Ahmet Kaya'nın Bir Eksiğiz isimli albümünde "Acılara Tutunmak" şarkısını seslendirmiştir. 2015 yılında “Bir Rüya Uğruna” albümünü çıkarmış, 9 Nisan 2021 tarihinde ise “Gecenin Sonuna Yolculuk” adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Popüler rock müziği sanatçısı kendine has tarzı ve yorumuyla birlikte birçok başarılı şarkıya ve konsere imza atmıştır.