Dursun Dünya Bir çılgın gibi şimdi hayatım Ne sevgim kaldı çünkü, ne gözyaşlarım Kurtulmak için her seferinde Kaçtım koşar gibi içimdeki senden Ateş düşünce söndüm, hep sırılsıklam Şimdi dursun ister dönsün dünya *** Dursun ister dönsün dünya etrafında Hiç fark etmez çünkü artık sen yoksun ya Sönsün tüm mumlar bitsin sevgim İster dursun ister dönsün dünya *** Mektuplar gibiyiz hiç açılmamış Saklanmış ama zamanla kaybolmuş Sildin mi beni parmak ucunla İçindeki benden kurtuldun mu yoksa Günüm gelince yok oldum ardından Şimdi dursun ister dönsün dünya

Ne Güzel Güldün Belki durup dururken Yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldun *** Oysa vakit yoktu Ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Belki tanışmak zor İyi anlaşmak zor Peki görüşmek çok mu kolaydı? *** Çok kısa bir zamanda Belki biraz da zorla Bence gayet iyi de anlaştık *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Bana bir söz verdin Yine gelirim diye Sen gelmesen bile ben gelirdim *** Sana bi şarkı yazdım Söylersin diye Beni hiç unutmamanı istedim *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana