Dünde kalma asla, yarını sorma Şu anı bi anla susup bi dinle Kimdin n'oldun, niye öldün oldun Çok zor mu buldun, yine gülümse Sağdı soldu hepsi aynı sondur yolun en sonunu görürsen Durdun olmaz, gerildin olmaz, delirdin olmaz, devam et sen *** Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah *** Eğri doğru hep aynı korku, ah bu korku yok mu adımı çevirten Düşsen n'olur düşünürsen olur, hiç gerek yokken bu kaygı ne Kalk ayaklan, şu kaderi hakla Yaratan hep aklar güvenirsen Küsme n'olur, üzülme be oğlum, kal hayatta bu şansı sev *** Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah