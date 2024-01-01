En Güzel Hikayem Kulaklarım patlıyor sessizliğinden Yorgunluğundan ölüyorum Sinekler yapışıyor vücuduma gitmiyorlar Yayılıyor kanları vurduğumda Denizi araladım geçtim bir aşktan Attım kum torbalarımı Döktüm yapraklarımı Ama sanki uzandın tenime hissettim Terim aktı parmak aralarından Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen Kanım hızlanıyor bazen damarlarımda Kan çanakları aynada levham boynumda Bir yapbozu tamamlarken bakıyorum Büyük parçan eksik kalbin olduğu Bazen bir vücudu sarıyorum Banıp parmağımı tadına bakıp Gözümü sevmeye karartıp Yapamıyorum Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen Acı bir tat kalıyor ağzımda Bazen yutup unutup Bazen tükürüyorum Bazen ayılıp uyanıp bir nefesle yanımda Adı yok sırtı var bana dönük bükük Soğuğa çeviriyorum suyu Ağlıyorum bakıp içime Ayılamayıp anlıyamıyorum Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen Derimin altında başarılı ayrılık notları Yazılmış çöpe atılmış intihar mektupları Vuruyorum sokaklara bedenimi hayallere Hayatımı yine omuzlarıma Acımı alsınlar diye sığınıp Kurtaracak kadınlara 15 dakika mı Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen Bitti zor oldu ama bitti Yapamadım benim başka bir kalbi Bedenim zayıftı kalbim güçlüydü belki Haritası ama çok silikti Sert bir şeydi iliklerimde aşk Dayandım ittim sığmadı kanırmadı girmedi Ama sıktım pis kanı Akıttım yaramdan İyileştirmeye yaladım geçmişti sanki Soktum neşteri göğsüme İnanmaya halim kalmadı diye Bitti zor oldu ama bitti Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen Korkma bilirim acıyı tedaviyi İmkansızlığın kekremsi tadını Dün insanlara baktım kendi kirli camımdan Terkedilmişler çoktan yaradan tarafından Ben kesilene kadar yüzdüm Ama görünmeyince karan Bıraktım kendimi attım bir taş gibi Yanmıştı çizilmişti ama Seyrettim ağlayarak sabredip Çok sevdiğim bir filmi Artık yalnız senin için üzülüyorum Bitti zor oldu ama bitti Benim de zaten hiç gücüm yok yüzüm yok hiç Umudum yok Ama bil ki farklı bir hayaldi İşkenceydi bazen bazen çok güzeldi Ama anlıyorum sesinden Kurtulmuşsun sen Nokta konmuş bitmiş En güzel hikayem

Güzel Bir Gün Suç yok, suçlu yok Hayat böyle anladım Aşk yok, artık yok Ama zamanla alıştım. Senle ben hep böyle kalacağız Git gide eriyip yok olacağız Yavaş yavaş... Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için Düş yok, gerçek yok Bak sonunda anladım Yaz yok, kış yok. Artık zamanı karıştırdım. Senle ben hep böyle kalacağız Git gide eriyip yok olacağız Yavaş yavaş... Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Senle ben hep böyle kalacağız Git gide eriyip yok olacağız Yavaş yavaş... Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.

Duş Bu aşk bizi nereye kadar savurursa O kadar acıtacak canımızı ama olsun Daldır elini, göğsüme Al kalbimi Bul damarımı bas ilacı Dindir acımı Çok mutluyum şu anda Ellerim vücudunda Umurumda değil artık dünya Son defaymış gibi Kaybederken kendimi En ucuz şaraplarda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Eğildim, öptüm dudaklarından Saç telin vücudundan küvete aktığında İçindeyim, içimdesin anladım Aşk kanımda, kasıklarımda Çok mutluyum şu anda Ellerim vücudunda Umurumda değil artık dünya Son defaymış gibi Kaybederken kendimi En ucuz şaraplarda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Güneşteyim, eriyor balmumum Sabır sabır dökük kanatlarım Aksın bacaklarından oluk oluk Milyonlarca doğmayacak çocuklarım Son defaymış gibi Kaybederken kendimi En ucuz şaraplarda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda

Bugün Bugün, sözlükler kusuyorum Cümleler kuramazken dün Bugün, denize döktüm kendimi Ucuza gitmeyeyim diye * Bugün, sıyrıldım rollerimden Mutluyum çünkü artık yokum bugün Boğulurdum her sağanakta Yüzmeyi ögrenmişim sanki bugün * Hayat koyu bir balgam Sert bir pornoydu dün Bir tuzağa kaptırmıştım kendimi Ama eminim tanrı var bugün Bugün evimi yaktım, kitapları attım Yıkandım, temizim artık bugün Dün çok giyildim, çok pot yaptım Ütülüyüm jilet gibi bugün "Siz de mi dostlarım?" dedim "Öyleyse düş, Sezar" Bugün

Gökdelenler Uzun uzun seyrettim seni Diğer köşesinden barın Bir karakter oturttum Yüzüne, kalbine Uzaktan bakıp insanlara Konuşmalar yazdım dudaklara Sonra kendime baktım Tıklım tıklım yalnızdım Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca O yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca Kalbimi yuvarladım sana Seni tanımasam da Tezgahtan önüne Bir yudum al diye Eğer hoşuna giderse Daha da iç diye Bu kadarı yetsin artık Bu gece Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca O yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca Belki sen bulursun diye Artık son şansımsın Korkma ısrar yok bende Avunurum içkiyle Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca O yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca O yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca

Ayna Uyumadan uyandım Yine aynı dünyaya Karar verdim kalmaya Baktım dedim ki aynaya "Acelen ne?" Olacaklar olacak Bir gün nasılsa Yaşa yaşa yaşa yaşa Seni sevenler var burda Yaşa yaşa yaşa yaşa Sevdiklerin var burda hala