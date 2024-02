Suç yok, suçlu yok Hayat böyle anladım Aşk yok, artık yok Ama zamanla alıştım. Senle ben hep böyle kalacağız Git gide eriyip yok olacağız Yavaş yavaş... Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için Düş yok, gerçek yok Bak sonunda anladım Yaz yok, kış yok. Artık zamanı karıştırdım. Senle ben hep böyle kalacağız Git gide eriyip yok olacağız Yavaş yavaş... Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Senle ben hep böyle kalacağız Git gide eriyip yok olacağız Yavaş yavaş... Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.