Gönülçelen Şarkı Sözleri
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Kırıklarını aldırdım kalbimin
Zırhımı çıkarttım astım portmantoya
Güzel vücutlar boş suratlar
Benimse yenmiş tırnaklarım
Titrek ellerim var
Evet dedi ben de seni aldattım
Bİr kez de değil üstelik
Çünkü beni çok kanattın
Çok sevdiğim bir yalandın
***
Gönülçelen gönülçelen
Aynı anda utanmadan
Hem kırıcı hem kırılgan
Yordun beni gönülçelen
***
Gönülçelen gönülçelen
Biraz gerçek biraz yalan
Hem yara bandım hem yaram
Bitsin artık gönülçelen
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Hava ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde
Bir türkü tutturmuşum duyuyorsun değil mi?
Çalacak bir kapım yok mutluluğa hasretim
Artık sokaklar benim görüyorsun değil mi?
***
Zaman akmıyor sanki saatler durmuş bugün
Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün
Ya dön bana artık duyuyor musun beni?
Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi?
***
Bir resmin kalmış bende tam ortadan yırtılmış
Hani siyah kazaklı biliyorsun değil mi?
Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda
Senin sıcaklığın var anlıyorsun değil mi?
***
Zaman akmıyor sanki saatler durmuş bugün
Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün
Ya dön bana artık duyuyor musun beni?
Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi?
-
Mevsim rüzgarları ne zaman eserse
O zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım
Şeytan uçurtmalarım
Öper beni annem yanaklarımdan
Güzel bir rüyada sanki sevdiklerim
Hayattalarken hala
***
Akşama doğru azalırsa yağmur
Kız Kulesi ve adalar
Ah burada olsan çok güzel hala
İstanbul’da sonbahar
***
Her zaman kolay değil
Sevmeden sevişmek tanımak bir vücut
Yavaşça öğrenmek alışmak ve kaybetmek
İstanbul bugün yorgun üzgün ve yaşlanmış
Biraz kilo almış ağlamış yine
Rimelleri akıyor
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Sevdim seni bir kere
Başkasını sevemem
Deli diyorlar bana
Desinler değişemem
Desinler değişemem
***
Daha yolun başındasın
Değişirsin diyorlar
Oysa sana çıkıyor
Bildiğim bütün yollar
***
Sevgi anlaşmak değildir
Nedensiz de sevilir
Bazen küçük bir an için
Ömür bile verilir
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Pardon sizi birine benzettim geçmiş yıllardan
Yemin ederim azcık içtim bu halim doğuştan
Şampiyonum sanırken diskalifiye olduğumdan
İşte sevgili bayan tüm gevezeliğim bundan
***
Bir kız tanırdım eskiden hayat berbat derdi
Loş kalbinde hayal kırıklıkları biriktirirdi
Her filmden kitaptan bir rol seçerdi
Beğensin diye gelirse ölüm makyajsız gezmezdi
***
Tanırsınız benim gibilerini boş sokaklardan
Çizgilere basmadan yürümeye çalışan insanlardan
Ama dün akşam dedim ki kendi kendime
Düşünme düşünme
***
Kim anlamış ki sen anlayasın böyle
Düşünme düşünme
Kim anlamış ki sen anlayasın böyle
Bir şey söyledi ki bence de doğru bir bar filozofu
Çok kadın hiç kadındır oğlum yalnızlıktır sonu
Kadehte yansımama baktım ayaklı bir kanıttım
Kadın dergileri testlerinde her soruya yanıttım
***
Tanırsınız benim gibilerini boş sokaklardan
Çizgilere basmadan yürümeye çalışan insanlardan
Ama dün akşam dedim ki kendi kendime
Düşünme düşünme
Kim anlamış ki sen anlayasın böyle
Düşünme düşünme
Kim anlamış ki sen anlayasın böyle
***
Öyle güzelsiniz ki galiba korkmaya başlamalı
Hanımefendi sizin kadar güzel olmak aman hemen yasaklanmalı
Durun tahmin edeyim balıksınız değil mi
Çok yalnızız n'olur hadi size gidelim mi
Düşünme düşünme
Kim anlamış ki sen anlayasın böyle
Düşünme düşünme
Kim anlamış ki sen anlayasın böyle
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