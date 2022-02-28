Gönülçelen Kırıklarını aldırdım kalbimin Zırhımı çıkarttım astım portmantoya Güzel vücutlar boş suratlar Benimse yenmiş tırnaklarım Titrek ellerim var Evet dedi ben de seni aldattım Bİr kez de değil üstelik Çünkü beni çok kanattın Çok sevdiğim bir yalandın *** Gönülçelen gönülçelen Aynı anda utanmadan Hem kırıcı hem kırılgan Yordun beni gönülçelen *** Gönülçelen gönülçelen Biraz gerçek biraz yalan Hem yara bandım hem yaram Bitsin artık gönülçelen

Anlıyorsun Değil Mi Hava ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde Bir türkü tutturmuşum duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kapım yok mutluluğa hasretim Artık sokaklar benim görüyorsun değil mi? *** Zaman akmıyor sanki saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi? *** Bir resmin kalmış bende tam ortadan yırtılmış Hani siyah kazaklı biliyorsun değil mi? Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda Senin sıcaklığın var anlıyorsun değil mi? *** Zaman akmıyor sanki saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi?

İstanbul'da Sonbahar Mevsim rüzgarları ne zaman eserse O zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım Şeytan uçurtmalarım Öper beni annem yanaklarımdan Güzel bir rüyada sanki sevdiklerim Hayattalarken hala *** Akşama doğru azalırsa yağmur Kız Kulesi ve adalar Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul’da sonbahar *** Her zaman kolay değil Sevmeden sevişmek tanımak bir vücut Yavaşça öğrenmek alışmak ve kaybetmek İstanbul bugün yorgun üzgün ve yaşlanmış Biraz kilo almış ağlamış yine Rimelleri akıyor

Sevdim Seni Bir Kere Sevdim seni bir kere Başkasını sevemem Deli diyorlar bana Desinler değişemem Desinler değişemem *** Daha yolun başındasın Değişirsin diyorlar Oysa sana çıkıyor Bildiğim bütün yollar *** Sevgi anlaşmak değildir Nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için Ömür bile verilir