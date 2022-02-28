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7/24 Dinle Gönülçelen

Gönülçelen Şarkı Sözleri

Teoman Gönülçelen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Teoman Gönülçelen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönülçelen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Teoman

Teoman

Gönülçelen

  • Gönülçelen

  • Anlıyorsun Değil Mi

  • İstanbul'da Sonbahar

  • Sevdim Seni Bir Kere

  • Zamparanın Ölümü

  • Doktor

  • İstasyon İnsanları

  • Mavi

  • Hayalprest

  • Soluk Soluğa

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