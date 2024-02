Bugün seni düşündüm Bir şarkı çalınca Her an aklımdasın bak Bunca yıldan bile sonra İnsan koşuşturmacayla Hayata dalınca Her fırsatta hatırlar Küçük bir anıyla * Gündüz düşleriyle her an yanımdasın Her güneş açışında, batışındasın Bak o sevdiğim kadın uzaklardan bana geliyor Değer bilmez bazen insan Ama o pişman bana dönüyor Yaz yağmurlarıyla, güz yapraklarıyla * Gündüz düşlerimde beni seviyor Yaz yağmurlarıyla, güz yapraklarıyla Gündüz düşlerimde benim oluyor Bugün parkta oturdum Seyrettim çocukları * Yağmur başlayınca Hiçbiri kaçışmadı Ben de kitap okudum Sanki senden bahseden Gözlerimi kapattım Sayfaları geçerken