Gündüz Düşleri Şarkı Sözleri
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Bugün seni düşündüm
Bir şarkı çalınca
Her an aklımdasın bak
Bunca yıldan bile sonra
İnsan koşuşturmacayla
Hayata dalınca
Her fırsatta hatırlar
Küçük bir anıyla
*
Gündüz düşleriyle her an yanımdasın
Her güneş açışında, batışındasın
Bak o sevdiğim kadın uzaklardan bana geliyor
Değer bilmez bazen insan
Ama o pişman bana dönüyor
Yaz yağmurlarıyla, güz yapraklarıyla
*
Gündüz düşlerimde beni seviyor
Yaz yağmurlarıyla, güz yapraklarıyla
Gündüz düşlerimde benim oluyor
Bugün parkta oturdum
Seyrettim çocukları
*
Yağmur başlayınca
Hiçbiri kaçışmadı
Ben de kitap okudum
Sanki senden bahseden
Gözlerimi kapattım
Sayfaları geçerken