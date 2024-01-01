Güzel Bir Gün Ölmek İçin Şarkı Sözleri
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Teoman
Güzel Bir Gün Ölmek İçin
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Suç yok, suçlu yok
Hayat böyle anladım
Aşk yok, artık yok
Ama zamanla alıştım.
Senle ben hep böyle kalacağız
Git gide eriyip yok olacağız
Yavaş yavaş...
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için
Düş yok, gerçek yok
Bak sonunda anladım
Yaz yok, kış yok.
Artık zamanı karıştırdım.
Senle ben hep böyle kalacağız
Git gide eriyip yok olacağız
Yavaş yavaş...
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.
Senle ben hep böyle kalacağız
Git gide eriyip yok olacağız
Yavaş yavaş...
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.