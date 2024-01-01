En Güzel Hikayem Şarkı Sözleri
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Suç yok, suçlu yok
Hayat böyle anladım
Aşk yok, artık yok
Ama zamanla alıştım.
Senle ben hep böyle kalacağız
Git gide eriyip yok olacağız
Yavaş yavaş...
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için
Düş yok, gerçek yok
Bak sonunda anladım
Yaz yok, kış yok.
Artık zamanı karıştırdım.
Senle ben hep böyle kalacağız
Git gide eriyip yok olacağız
Yavaş yavaş...
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.
Senle ben hep böyle kalacağız
Git gide eriyip yok olacağız
Yavaş yavaş...
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.
Sorma neden, niçin
Her şey yalnızlıktan
Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.
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Bu aşk bizi nereye kadar savurursa
O kadar acıtacak canımızı ama olsun
Daldır elini, göğsüme
Al kalbimi
Bul damarımı bas ilacı
Dindir acımı
Çok mutluyum şu anda
Ellerim vücudunda
Umurumda değil artık dünya
Son defaymış gibi
Kaybederken kendimi
En ucuz şaraplarda
Son defaymış gibi
Kaybederken kendimi
Sırılsıklam vücudunda
Eğildim, öptüm dudaklarından
Saç telin vücudundan küvete aktığında
İçindeyim, içimdesin anladım
Aşk kanımda, kasıklarımda
Çok mutluyum şu anda
Ellerim vücudunda
Umurumda değil artık dünya
Son defaymış gibi
Kaybederken kendimi
En ucuz şaraplarda
Son defaymış gibi
Kaybederken kendimi
Sırılsıklam vücudunda
Güneşteyim, eriyor balmumum
Sabır sabır dökük kanatlarım
Aksın bacaklarından oluk oluk
Milyonlarca doğmayacak çocuklarım
Son defaymış gibi
Kaybederken kendimi
En ucuz şaraplarda
Son defaymış gibi
Kaybederken kendimi
Sırılsıklam vücudunda
Son defaymış gibi
Kaybederken kendimi
Sırılsıklam vücudunda
Son defaymış gibi
Kaybederken kendimi
Sırılsıklam vücudunda
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Bugün, sözlükler kusuyorum
Cümleler kuramazken dün
Bugün, denize döktüm kendimi
Ucuza gitmeyeyim diye
*
Bugün, sıyrıldım rollerimden
Mutluyum çünkü artık yokum bugün
Boğulurdum her sağanakta
Yüzmeyi ögrenmişim sanki bugün
*
Hayat koyu bir balgam
Sert bir pornoydu dün
Bir tuzağa kaptırmıştım kendimi
Ama eminim tanrı var bugün
Bugün evimi yaktım, kitapları attım
Yıkandım, temizim artık bugün
Dün çok giyildim, çok pot yaptım
Ütülüyüm jilet gibi bugün
"Siz de mi dostlarım?" dedim
"Öyleyse düş, Sezar"
Bugün
-
Uzun uzun seyrettim seni
Diğer köşesinden barın
Bir karakter oturttum
Yüzüne, kalbine
Uzaktan bakıp insanlara
Konuşmalar yazdım dudaklara
Sonra kendime baktım
Tıklım tıklım yalnızdım
Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya
Ben hayatım boyunca
O yüzden kupkuru ağzım
Bak geçmedi yıllarca
Kalbimi yuvarladım sana
Seni tanımasam da
Tezgahtan önüne
Bir yudum al diye
Eğer hoşuna giderse
Daha da iç diye
Bu kadarı yetsin artık
Bu gece
Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya
Ben hayatım boyunca
O yüzden kupkuru ağzım
Bak geçmedi yıllarca
Belki sen bulursun diye
Artık son şansımsın
Korkma ısrar yok bende
Avunurum içkiyle
Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya
Ben hayatım boyunca
O yüzden kupkuru ağzım
Bak geçmedi yıllarca
Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya
Ben hayatım boyunca
O yüzden kupkuru ağzım
Bak geçmedi yıllarca
-
Uyumadan uyandım
Yine aynı dünyaya
Karar verdim kalmaya
Baktım dedim ki aynaya
"Acelen ne?"
Olacaklar olacak
Bir gün nasılsa
Yaşa yaşa yaşa yaşa
Seni sevenler var burda
Yaşa yaşa yaşa yaşa
Sevdiklerin var burda hala
-
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Yaralı dizlerim koşamam ki
Kapalı yollarından alkamam ki
Unutkan nehrimin
Yolumu sormadan bulamam ki
Karlı dağlarında doğamam ki
Saklı kentinin
*
Çok üzülme, çok susma
Çok terleme, çok susma
Çok da kitap okuma dedi annem
*
Çok terleme çok yorulma
Girdaplarında boğulma
Yalnızlığına da çok alışma
*
Güneşim olmaden göremem ki
Ay tutulurken uyuyamam ki
Karanlık olsa da
Ben herkesi sevemem ki
Sevmeden de yaşayamam ki
Yanlış olsa da
-
Kulaklarım patlıyor sessizliğinden
Yorgunluğundan ölüyorum
Sinekler yapışıyor vücuduma gitmiyorlar
Yayılıyor kanları vurduğumda
Denizi araladım geçtim bir aşktan
Attım kum torbalarımı
Döktüm yapraklarımı
Ama sanki uzandın tenime hissettim
Terim aktı parmak aralarından
Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen
Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen
Kanım hızlanıyor bazen damarlarımda
Kan çanakları aynada levham boynumda
Bir yapbozu tamamlarken bakıyorum
Büyük parçan eksik kalbin olduğu
Bazen bir vücudu sarıyorum
Banıp parmağımı tadına bakıp
Gözümü sevmeye karartıp
Yapamıyorum
Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen
Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen
Acı bir tat kalıyor ağzımda
Bazen yutup unutup
Bazen tükürüyorum
Bazen ayılıp uyanıp bir nefesle yanımda
Adı yok sırtı var bana dönük bükük
Soğuğa çeviriyorum suyu
Ağlıyorum bakıp içime
Ayılamayıp anlıyamıyorum
Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen
Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen
Derimin altında başarılı ayrılık notları
Yazılmış çöpe atılmış intihar mektupları
Vuruyorum sokaklara bedenimi hayallere
Hayatımı yine omuzlarıma
Acımı alsınlar diye sığınıp
Kurtaracak kadınlara 15 dakika mı
Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen
Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen
Bitti zor oldu ama bitti
Yapamadım benim başka bir kalbi
Bedenim zayıftı kalbim güçlüydü belki
Haritası ama çok silikti
Sert bir şeydi iliklerimde aşk
Dayandım ittim sığmadı kanırmadı girmedi
Ama sıktım pis kanı
Akıttım yaramdan
İyileştirmeye yaladım geçmişti sanki
Soktum neşteri göğsüme
İnanmaya halim kalmadı diye
Bitti zor oldu ama bitti
Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen
Bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen
Korkma bilirim acıyı tedaviyi
İmkansızlığın kekremsi tadını
Dün insanlara baktım kendi kirli camımdan
Terkedilmişler çoktan yaradan tarafından
Ben kesilene kadar yüzdüm
Ama görünmeyince karan
Bıraktım kendimi attım bir taş gibi
Yanmıştı çizilmişti ama
Seyrettim ağlayarak sabredip
Çok sevdiğim bir filmi
Artık yalnız senin için üzülüyorum
Bitti zor oldu ama bitti
Benim de zaten hiç gücüm yok yüzüm yok hiç
Umudum yok
Ama bil ki farklı bir hayaldi
İşkenceydi bazen bazen çok güzeldi
Ama anlıyorum sesinden
Kurtulmuşsun sen
Nokta konmuş bitmiş
En güzel hikayem