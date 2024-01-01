Hayalperest O kadar haklısın ki dayanamıyorum buna O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında Korkum yaralanman hayatta O kadar yalnızsın ki dayanamıyorum buna O kadar sıcaksın ki çok soğuk kaldım yanında Korkum yaralanman hayatta Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin, çok gerçeksin Bu yüzden çok güzelsin O kadar haklısın ki dayanamıyorum buna O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında Korkum yaralanman hayatta Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin, çok gerçeksin Bu yüzden çok güzelsin Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde Hayalperestsin Hayalperestsin Hayalperestsin Hayalperestsin Hayalperestsin Hayalperestsin Bu yüzden çok güzelsin

İki Yabancı Yazdan kalma bir günden Ya da çölde çay filminden Bir sahne var aklımda Oyuncular sanki biziz Mutsuzuz ikimiziz Kimi aşklar hiç bitmezmiş Bizimkisi bitenlerden Sevmeye yeteneksiziz *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** Hani o güneşin batışı Bizi tanrıya inandırışı Şu an o akşam aklımda Ama çok zaman önceydi Yaralarımız ağır değildi Yine de bağışladım ben hep seni Hem seni hem de kendimi O kadar yoktun ki *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** Yazdan kalma bir günden Yada çölde çay filminden Benimde sahneler aklımda Seninkilerden farklı ama Artık kendini kandırma *** Yoktur üstüne senin güzeli çirkin yapmakta Suçuysa dünyaya atmakta Neyin bildin ki değerini Benimkini bileceksin Bunu da tabi mahvedeceksin *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız

O O her şeyi kendi yanından görüp Almak istediğini alır Başka şey düşünmez Beni unuturdu *** Onun her anı heyecan dolu Beni üzdüğü zamanlar bile Yokluğunu hissetmek Beni korkuturdu *** Ben her şeyi onun için, onun Yanında yaparken O hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi Her sözümü dinliyor gibi Beni kandırırken İçinden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi *** O her günü yeni bir umutla Bekler gibi görünür Yarına inanmaz, beni avuturdu *** Onun her anı heyecan dolu Beni üzdüğü zamanlarda bile Yokluğunu hissetmek Beni korkuturdu