Best Of Teoman Şarkı Sözleri
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O kadar haklısın ki dayanamıyorum buna
O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında
Korkum yaralanman hayatta
O kadar yalnızsın ki dayanamıyorum buna
O kadar sıcaksın ki çok soğuk kaldım yanında
Korkum yaralanman hayatta
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin, çok gerçeksin
Bu yüzden çok güzelsin
O kadar haklısın ki dayanamıyorum buna
O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında
Korkum yaralanman hayatta
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin, çok gerçeksin
Bu yüzden çok güzelsin
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Bu yüzden çok güzelsin
-
Yazdan kalma bir günden
Ya da çölde çay filminden
Bir sahne var aklımda
Oyuncular sanki biziz
Mutsuzuz ikimiziz
Kimi aşklar hiç bitmezmiş
Bizimkisi bitenlerden
Sevmeye yeteneksiziz
***
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
***
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
***
Hani o güneşin batışı
Bizi tanrıya inandırışı
Şu an o akşam aklımda
Ama çok zaman önceydi
Yaralarımız ağır değildi
Yine de bağışladım ben hep seni
Hem seni hem de kendimi
O kadar yoktun ki
***
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
***
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
***
Yazdan kalma bir günden
Yada çölde çay filminden
Benimde sahneler aklımda
Seninkilerden farklı ama
Artık kendini kandırma
***
Yoktur üstüne senin güzeli çirkin yapmakta
Suçuysa dünyaya atmakta
Neyin bildin ki değerini
Benimkini bileceksin
Bunu da tabi mahvedeceksin
***
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
***
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
-
O her şeyi kendi yanından görüp
Almak istediğini alır
Başka şey düşünmez
Beni unuturdu
***
Onun her anı heyecan dolu
Beni üzdüğü zamanlar bile
Yokluğunu hissetmek
Beni korkuturdu
***
Ben her şeyi onun için, onun
Yanında yaparken
O hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi
Her sözümü dinliyor gibi
Beni kandırırken
İçinden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi
***
O her günü yeni bir umutla
Bekler gibi görünür
Yarına inanmaz, beni avuturdu
***
Onun her anı heyecan dolu
Beni üzdüğü zamanlarda bile
Yokluğunu hissetmek
Beni korkuturdu
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Tam ona sarılırken gördüm pencereden
Gülünecek ne vardı, gülüyordun ya öperken
Bu gece seninle olalım canım derken
Sildim seni o an kalbimden
***
Neydi kopan içimden
Yıllar zincirinden
Öldüm sanki yaşarken
Kaçtım hemen o sahneden
Kendimi buldum ben çalıştığım bu yerde
Azalır acılar da belki gitgide
***
Uykusuz her gece bu soğuk kahvede
Sabahlarım bazen günlerce
Rüyalarıma gelme diye
Uykusuz her gece, yorgun ölesiye
Unutur muyum seni yorulsam her gece
***
Masada boş bardaklar
Kirlenmiş tabaklar
Çoğalıyor önümde bitmesin sabaha kadar
Yakmıyor elimi artık bu kaynar sular
Yoruldukça kaybolur acılar
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