Gönülçelen Şarkı Sözleri
Teoman Gönülçelen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Teoman Gönülçelen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönülçelen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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O kadar haklısın ki dayanamıyorum buna
O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında
Korkum yaralanman hayatta
O kadar yalnızsın ki dayanamıyorum buna
O kadar sıcaksın ki çok soğuk kaldım yanında
Korkum yaralanman hayatta
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin, çok gerçeksin
Bu yüzden çok güzelsin
O kadar haklısın ki dayanamıyorum buna
O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında
Korkum yaralanman hayatta
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin, çok gerçeksin
Bu yüzden çok güzelsin
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Bu yüzden çok güzelsin
-
Hava ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde
Bir türkü tutturmuşum duyuyorsun değil mi?
Çalacak bir kapım yok mutluluğa hasretim
Artık sokaklar benim görüyorsun değil mi?
***
Zaman akmıyor sanki saatler durmuş bugün
Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün
Ya dön bana artık duyuyor musun beni?
Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi?
***
Bir resmin kalmış bende tam ortadan yırtılmış
Hani siyah kazaklı biliyorsun değil mi?
Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda
Senin sıcaklığın var anlıyorsun değil mi?
***
Zaman akmıyor sanki saatler durmuş bugün
Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün
Ya dön bana artık duyuyor musun beni?
Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi?
-
Kırıklarını aldırdım kalbimin
Zırhımı çıkarttım astım portmantoya
Güzel vücutlar boş suratlar
Benimse yenmiş tırnaklarım
Titrek ellerim var
Evet dedi ben de seni aldattım
Bİr kez de değil üstelik
Çünkü beni çok kanattın
Çok sevdiğim bir yalandın
***
Gönülçelen gönülçelen
Aynı anda utanmadan
Hem kırıcı hem kırılgan
Yordun beni gönülçelen
***
Gönülçelen gönülçelen
Biraz gerçek biraz yalan
Hem yara bandım hem yaram
Bitsin artık gönülçelen
-
Mevsim rüzgarları ne zaman eserse
O zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım
Şeytan uçurtmalarım
Öper beni annem yanaklarımdan
Güzel bir rüyada sanki sevdiklerim
Hayattalarken hala
***
Akşama doğru azalırsa yağmur
Kız Kulesi ve adalar
Ah burada olsan çok güzel hala
İstanbul’da sonbahar
***
Her zaman kolay değil
Sevmeden sevişmek tanımak bir vücut
Yavaşça öğrenmek alışmak ve kaybetmek
İstanbul bugün yorgun üzgün ve yaşlanmış
Biraz kilo almış ağlamış yine
Rimelleri akıyor
-
Sevdim seni bir kere
Başkasını sevemem
Deli diyorlar bana
Desinler değişemem
Desinler değişemem
***
Daha yolun başındasın
Değişirsin diyorlar
Oysa sana çıkıyor
Bildiğim bütün yollar
***
Sevgi anlaşmak değildir
Nedensiz de sevilir
Bazen küçük bir an için
Ömür bile verilir
-
Pardon sizi birine benzettim geçmiş yıllardan
Yemin ederim azcık içtim bu halim doğuştan
Şampiyonum sanırken diskalifiye olduğumdan
İşte sevgili bayan tüm gevezeliğim bundan
***
Bir kız tanırdım eskiden hayat berbat derdi
Loş kalbinde hayal kırıklıkları biriktirirdi
Her filmden kitaptan bir rol seçerdi
Beğensin diye gelirse ölüm makyajsız gezmezdi
***
Tanırsınız benim gibilerini boş sokaklardan
Çizgilere basmadan yürümeye çalışan insanlardan
Ama dün akşam dedim ki kendi kendime
Düşünme düşünme
***
Kim anlamış ki sen anlayasın böyle
Düşünme düşünme
Kim anlamış ki sen anlayasın böyle
Bir şey söyledi ki bence de doğru bir bar filozofu
Çok kadın hiç kadındır oğlum yalnızlıktır sonu
Kadehte yansımama baktım ayaklı bir kanıttım
Kadın dergileri testlerinde her soruya yanıttım
***
Tanırsınız benim gibilerini boş sokaklardan
Çizgilere basmadan yürümeye çalışan insanlardan
Ama dün akşam dedim ki kendi kendime
Düşünme düşünme
Kim anlamış ki sen anlayasın böyle
Düşünme düşünme
Kim anlamış ki sen anlayasın böyle
***
Öyle güzelsiniz ki galiba korkmaya başlamalı
Hanımefendi sizin kadar güzel olmak aman hemen yasaklanmalı
Durun tahmin edeyim balıksınız değil mi
Çok yalnızız n'olur hadi size gidelim mi
Düşünme düşünme
Kim anlamış ki sen anlayasın böyle
Düşünme düşünme
Kim anlamış ki sen anlayasın böyle
-
Öyle büyük ki inan doktor
Içimdeki boşluğum
Ne koyarsam koyayım
Hiç dolmuyor
Eğer böyle yaşarsam
Hep aynı acıyı
Bu sıcaklar bile beni donduruyor
Kör bir dilenci
Vücudunda
Sigara yanıklarıyla
Ilkbahardan bana bahsediyor
Sardunyalar açıyor diyor
Ama ben görmeyeceğim
Ve sizin gibi sevinmeyeceğim
Bekleme salonunda
Günü geçmiş dergiler
Saçım başım dağılmış
Sanki bana benzerler
Doktor doktor
*
Insanlar hiç bilmiyor
Doktor
Insanlar hiç duymuyor
Doktor
Insanlar hissetmiyor
Doktor
Kimse beni sevmiyor
Doktor
*
Gerginsin rahatla dedi
Çabucak soyunurken kadın
Paramı ver yeter
Hiç farketmez adın
Soyunmana gerek yok
Bana bir kaç tatlı söz lazım
Uyuyana kadar kal yeter
Bitmiş uyku haplarım
-
Dostlar uydururum hayali mutluyumdur bu yüzden
Bir çiçek dürbününden insanlara bakarken
Bir gün bir istasyon gördüm trenleri geciken
Yolcular ellerinde tek gidişlik bir bilet
Henüz bilmeseler de hayat bundan ibaret
İstasyon insanları buradalar tesadüfen
Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
İstasyon insanları buradalar tesadüfen
Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
Eskiden çok eskiden ben daha çok küçükken
Henüz cennet plajı otopark olmamışken
Mercanların arasında küçük balıklar vardı
En güzelleri el boyunda kavuniçi olanlardı
Bir gün bir rüya gördüm o kavuniçi balık benmişim
Büyümem beklenmeden afiyetle yenmişim
İstasyon insanları buradalar tesadüfen
Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
İstasyon insanları buradalar tesadüfen
Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
Bir sırrım var saklarım
Ama görünce anlarsınız
Yalnız dikkat acımayın acınmak canımı en çok acıtandır
İstasyon insanları buradalar tesadüfen
Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
İstasyon insanları buradalar tesadüfen
Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
-
Kaptan bu kadar hızlı gitme hava güzel deniz güzel
Yelken yeter bize akıntı burnu önümüzde
Mandalina kokuları sahilden dolsun içimize
*
Mutluyum diyorum kendime sağım solum önüm arkam
Her yer mavi mavi bu güzel eylül akşamüstü her yer masmavi
Akdeniz meltemi altında kitabım kucağımda
*
Ne güzel şey uyuklamak sana ilk aşık olduğumda
Geceyarı dolunayda bu koyda yüzmüştük çırılçıplak
Yıllar nasıl aktı geçti lacivert mayom eridi güneşten artık
Mavi mavi bu güzel eylül akşamüstü her yer masmavi
*
Yatma vakti geldi artık
Rakı balık harikaydı kaptan eline sağlık
Son bir kadeh dostlar için artık aramızda olmayan
*
İnşallah onlar da mutludurlar
Mavi mavi bu güzel eylül akşamüstü her yer
-
Konuşacağım uyusan da
Tek bir kelime bile duymasan da
Biterken bir zamanlar
Çok sevdiğimiz bu hikaye
Dokunuyorum ellerine
Aralanmış bacaklarına
Eğilip ıslak ağzına
Ağzımı dayıyorum son kez
Soluk soluğa
Soluk soluğa
Soluk soluğa
Soluk soluğa
Saçların darmadağın
İç çamaşırların odaya saçılmış
Dün ağladıktan sonra
Makyajın yastığına akmış
Uyandırmadan seni
Sıyırıp üstünden her şeyi
Terden ıslak vücudumu
Vücuduna dayıyorum son kez
Soluk soluğa
Soluk soluğa
Soluk soluğa
Soluk soluğa
Artık çok üzmüyor beni
Hiç bir şey hissetmiyorum hatta
Bir kaç anı sadece onlar da
Silinir nasılsa zamanla
Bırakmıştım uzun zamandır
Ama ihtiyacım var şu anda
Bazen bir içki şişesi
Yaşam destek ünitesi
Bu kez gerçekten giderken
Gerçekten terkederken
Sana kapıyı çekerken
Uzun uzun bakıyorum son kez
Soluk soluğa
Soluk soluğa
Soluk soluğa
Soluk soluğa
Soluk soluğa
Soluk soluğa