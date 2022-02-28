Yavaş Yavaş Şarkı Sözleri
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Bu yılda sensiz gelmiş haziran,
Bana hoşçakal dediğin gün gibi,
Sensiz geçmişti ellerim bomboş,
Kalbimse, senleydi..
***
Fazla sessizdin anlamalıydım,
Sıcakta kupkuruydu dudakların,
Gözlerime bakmadan konuştuğunda,
kalbim, senleydi..
***
Bir kalp atışında,
O yaz sıcağında,
Bir damla gözyaşımla,
Bitmiş haziran..
***
Bir kalp atışında,
O yaz sıcağında,
Bir aşkın sonunda,
Bitmiş haziran..
***
Mevsimler gelmiş mevsimler geçmiş,
Bir yaprak düşmüş sanki tesadüfen,
Hiç görmediğim onca zamanda,
Kalbim, senleydi..
***
Çok şey değişti burada sen yokken,
Kördüğüm oldu eski duygular,
Başkalarına sarıldığımda,
Kalbim, senleydi..
***
Bir kalp atışında,
O yaz sıcağında,
Bir damla gözyaşımla,
Bitmiş haziran..
***
Bir kalp atışında,
O yaz sıcağında,
Bir damla gözyaşımla,
Bitmiş haziran..
***
Bir kalp atışında,
O yaz sıcağında,
Bir damla gözyaşımla,
Bitmiş haziran..
-
Bir iskambil falında, çıkmıştık birbirimize
O güzel kupa kızıydı
Sinek valesiydim bense
Gece yarısı o perşembe rastladım
Köprü üstünde
Ağlama dedim, o ağladı
Trabzanlardan indiğinde
***
Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı
Yaşamak dedim
Senin için rüzgarda hep yağmur mu var
Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı
Sorulardan
Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar?
***
Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna
Bir kar tanesi ol, eri ağzımda
***
Sırılsıklamdı soyundu, vücuduma dokundu
Biraz pürüzlü tenimde yaşam
Hücrelerimi buldu
Mutluydum o uyudu sarıldım sayıklarken
Tanımadığım o adları yanımda, çırılçıplak
***
Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dedim
Senin için rüzgarda hep yağmur mu var
Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı sorulardan
Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar?
***
Bir kar tanesi ol , Kon dilimin ucuna
Bir kar tanesi, Erir ağzımda
***
Bir kar tanesi ol , Kon dilimin ucuna
Bir kar tanesi, Erir ağzımda
***
Rüyamda gururluydum, biliyordum diyordum
İnanmak lazımmış meğer iskambil fallarına
Uyandım, bakakaldım, hayali bir parmağın
Bıraktığı yazıya, pencere camının buğusuna
Hoşça kal
***
Bir kar tanesi ol , Kon dilimin ucuna
Bir kar tanesi, Erir ağzımda
***
Bir kar tanesi ol , Kon dilimin ucuna
Bir kar tanesi, Erir ağzımda
***
Bir kar tanesi ol , Kon dilimin ucuna
Bir kar tanesi, Erir ağzımda
***
Bir kar tanesi ol , Kon dilimin ucuna
Bir kar tanesi, Erir ağzımda
Erir ağzımda
Erir ağzımda
***
Bir kar tanesi, Erir ağzımda
Erir ağzımda
Erir ağzımda
***
Bir kar tanesi ol, Erir ağzımda
Bir kar tanesi, Ohh
Bir kar tanesi, Ohh
Bir kar tanesi, Ohh
Bir kar tanesi, Ohh