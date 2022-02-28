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7/24 Dinle Yavaş Yavaş

Yavaş Yavaş Şarkı Sözleri

Teoman Yavaş Yavaş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Teoman Yavaş Yavaş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yavaş Yavaş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Teoman

Teoman

Yavaş Yavaş

  • Haziran

  • Kupa Kızı Ve Sinek Valesi

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