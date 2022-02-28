Bu yılda sensiz gelmiş haziran, Bana hoşçakal dediğin gün gibi, Sensiz geçmişti ellerim bomboş, Kalbimse, senleydi.. *** Fazla sessizdin anlamalıydım, Sıcakta kupkuruydu dudakların, Gözlerime bakmadan konuştuğunda, kalbim, senleydi.. *** Bir kalp atışında, O yaz sıcağında, Bir damla gözyaşımla, Bitmiş haziran.. *** Bir kalp atışında, O yaz sıcağında, Bir aşkın sonunda, Bitmiş haziran.. *** Mevsimler gelmiş mevsimler geçmiş, Bir yaprak düşmüş sanki tesadüfen, Hiç görmediğim onca zamanda, Kalbim, senleydi.. *** Çok şey değişti burada sen yokken, Kördüğüm oldu eski duygular, Başkalarına sarıldığımda, Kalbim, senleydi.. *** Bir kalp atışında, O yaz sıcağında, Bir damla gözyaşımla, Bitmiş haziran.. *** Bir kalp atışında, O yaz sıcağında, Bir damla gözyaşımla, Bitmiş haziran.. *** Bir kalp atışında, O yaz sıcağında, Bir damla gözyaşımla, Bitmiş haziran..

Bir iskambil falında, çıkmıştık birbirimize O güzel kupa kızıydı Sinek valesiydim bense Gece yarısı o perşembe rastladım Köprü üstünde Ağlama dedim, o ağladı Trabzanlardan indiğinde *** Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı Yaşamak dedim Senin için rüzgarda hep yağmur mu var Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı Sorulardan Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar? *** Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna Bir kar tanesi ol, eri ağzımda *** Sırılsıklamdı soyundu, vücuduma dokundu Biraz pürüzlü tenimde yaşam Hücrelerimi buldu Mutluydum o uyudu sarıldım sayıklarken Tanımadığım o adları yanımda, çırılçıplak *** Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dedim Senin için rüzgarda hep yağmur mu var Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı sorulardan Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar? *** Bir kar tanesi ol , Kon dilimin ucuna Bir kar tanesi, Erir ağzımda *** Bir kar tanesi ol , Kon dilimin ucuna Bir kar tanesi, Erir ağzımda *** Rüyamda gururluydum, biliyordum diyordum İnanmak lazımmış meğer iskambil fallarına Uyandım, bakakaldım, hayali bir parmağın Bıraktığı yazıya, pencere camının buğusuna Hoşça kal *** Bir kar tanesi ol , Kon dilimin ucuna Bir kar tanesi, Erir ağzımda *** Bir kar tanesi ol , Kon dilimin ucuna Bir kar tanesi, Erir ağzımda *** Bir kar tanesi ol , Kon dilimin ucuna Bir kar tanesi, Erir ağzımda *** Bir kar tanesi ol , Kon dilimin ucuna Bir kar tanesi, Erir ağzımda Erir ağzımda Erir ağzımda *** Bir kar tanesi, Erir ağzımda Erir ağzımda Erir ağzımda *** Bir kar tanesi ol, Erir ağzımda Bir kar tanesi, Ohh Bir kar tanesi, Ohh Bir kar tanesi, Ohh Bir kar tanesi, Ohh