Hem Hayattan, Hem Ölümden Silkeleyip kumları üstümden atıp Mağazanın vitrininde yansımama bakıp Uyurgezer gibiyim, tüm geçmişim kayıp İnceliyorum kendimi halim bi garip Hem hayattan, hem ölümden korkarak Son sefer de geçmiş bu son durak Hem hayattan, hem ölümden korkarak Son sefer de geçmiş bu son durak Hem hayattan, hem ölümden korkarak Son sefer de geçmiş bu son durak Sardunyaları seyrettim bir çölden gelip Geceler boyu ağladım şairleri sevip Bir isyanım varmış, akıtmışım içime Kendim bile bakamadım gözlerimin derinine Hem hayattan, hem ölümden korkarak Son sefer de geçmiş bu son durak Hem hayattan, hem ölümden korkarak Son sefer de geçmiş bu son durak Kilitliydi dünya, girdim bacasından Kızgındım doludizgin hazzın ardından Kefenim arka cebimde, cehennemden kaçmadan Delirerek giderek vicdan azabından Hem hayattan, hem ölümden korkarak Son sefer de geçmiş bu son durak Hem hayattan, hem ölümden korkarak Son sefer de geçmiş bu son durak Hem hayattan, hem ölümden korkarak Son sefer de geçmiş bu son durak Hem hayattan, hem ölümden korkarak Son sefer de geçmiş bu son durak

Serseri Bunlar güzel günlerimiz Daha beter ol'cak her şey Dünya zaten yalan dolan Kaderden kaçamaz insan * Vurulmuş kalbinin ortasından Aynaya bakmam kendimi bilmem Hayat acıtınca dünyayı sevmem Ne yazık ki tek tabanca * Serseri doğdum serseri ölcem Bunlar güzel günlerimiz Daha beter olacak her şey Dünya zaten yalan dolan * Kaderden kaçamaz insan Vurulmuş kalbinin ortasından Aynaya bakmam kendimi bilmem Hayat acıtınca dünyayı sevmem * Ne yazık ki tek tabanca Serseri doğdum serseri ölcem Aynaya bakmam kendimi bilmem Hayat acıtınca dünyayı sevmem * Ne yazık ki tek tabanca Serseri doğdum serseri ölcem Aynaya bakmam kendimi bilmem Hayat acıtınca dünyayı sevmem Ne yazık ki tek tabanca Serseri doğdum serseri ölcem Serseri ölcem Serseri ölcem

Kadının Gidişi Bir sabah uyanınca Derdin yoksam yanında Kalk sor kendine Bu kadın nerede diye Bir sabah uyanınca O yalnız yatağında Bak gör aynaya Eserinle gurur duy bir daha Benle gülen ağlayan O kadın nerde şimdi diye Haykır tüm sesinle Yastıklara sarılırken İsmimi fısıldayan Bazen şarkı mırıldanan O ses yok, gülüş yok Danset sessizlikle Ses duyamazsın İz bulamazsın Kadının gidişi sessiz olur Derdin inanmazdım Uyanamazsın Başka kollarda Kadının gidişi sessiz olur Derdin inanmazdım Bir sabah uyanınca Derdin yoksam yanında Kalk sor kendine Bu kadın nerede diye Bir sabah uyanınca O yalnız yatağında Bak gör aynaya Eserinle gurur duy bir daha Benle gülen ağlayan O kadın nerde şimdi diye Haykır tüm sesinle Yastıklara sarılırken İsmimi fısıldayan Bazen şarkı mırıldanan O ses yok, gülüş yok Danset sessizlikle Ses duyamazsın İz bulamazsın Kadının gidişi sessiz olur Derdin inanmazdım Uyanamazsın Başka kollarda Kadının gidişi sessiz olur Derdin inanmazdım Kadının gidişi sessiz olur Derdin inanmazdım

Kum Saati Zamanla aram pek iyi değildir Kendimi şanslı sayarım yine de Yalnız kalmakla ilgili bir sorunum yok Ama yakınlarda olsun nefesi sevdiğim birinin Zaman nefes almakla geçen günler değil Birinin aklında olmakla ilgili biraz Ve hayatın kum saatini sen değil Senin yakınındaki tutar, o kadar Zamanım dar Benimle kal Gitme bu gece Yanımda kal Zamanım dar Benimle kal Gitme bu gece Yanımda kal Hayatla aram pek iyi değildir Çok mutsuz saymam kendimi yine de Göçüp gitmekle ilgili sorunum yok Ama kalbinde olayım sevdiklerimin Hayat nefes almakla geçen günler değil Sonumuzun farkında olmakla ilgili biraz Ve hayatın kum saatini sen değil Biriktirdiğin anılar tutar, o kadar Zamanım dar Benimle kal Gitme bu gece Yanımda kal Zamanım dar Benimle kal Gitme bu gece Yanımda kal

Limanında Bagajsızım sadece birkaç kıyafet Kahvaltım çayla simit Benim hikayem neydi unuttum Elimde yaralar, biraz da cüret Bırak artık dünyayı zarları hileli Yorgunsun yüzünden belli Bırak artık dünyayı zarları hileli Ağlamışsın gözlerinden belli Ne ateşler yanıyor Ne ateşler sönüyor Ne savaşlar oluyor Ne gidenler dönüyor Limanında gemiler var mı? Sinirlerim laçka dolunaydan mı? Ter içinde heyecandan mı? Kalbinde bana yer var mı? Hücremdeyim cezam müebbet Prangam yüreğimde Tanrı verir bu kez belki de Yarattığına merhamet Bırak artık dünyayı zarları hileli Yorgunsun yüzünden belli Bırak artık dünyayı zarları hileli Ağlamışsın gözlerinden belli Ne ateşler yanıyor Ne ateşler sönüyor Ne savaşlar oluyor Ne gidenler dönüyor Limanında gemiler var mı? Sinirlerim laçka dolunaydan mı? Ter içinde heyecandan mı? Kalbinde bana yer var mı? Limanında gemiler var mı? Sinirlerim laçka dolunaydan mı? Ter içinde heyecandan mı? Kalbinde bana yer var mı? Limanında gemiler var mı? Sinirlerim laçka dolunaydan mı? Ter içinde heyecandan mı? Kalbinde bana yer var mı?

N'apim Tabiatim Böyle Kapıları kaparım Ardıma bakarım Hayatım böyledir Bir yol ararım * Yanarım bir sigara gibi Küllerim dağılır Sönerim çünkü ateşim İzmarite dayanır * N’apim tabiatım böyle Vura vura dip oldum Ona buna dert oldum Yana yana söndüm * Çelindi gönlüm Yaşamadan öldüm Vura vura dip oldum Ona buna dert oldum * Yana yana söndüm Çelindi gönlüm Yaşamadan öldüm Şişeleri açarım * Alkole koşarım Bu bomboş dünyada Bir mana ararım Yanarım bir sigara gibi * Küllerim dağılır Sönerim çünkü ateşim İzmarite dayanır N’apim tabiatım böyle * Vura vura dip oldum Ona buna dert oldum Yana yana söndüm Çelindi gönlüm * Yaşamadan öldüm Vura vura dip oldum Ona buna dert oldum Yana yana söndüm * Çelindi gönlüm Yaşamadan öldüm İnsanlardan kaçarım Zor sorular sorarım * Yaşamak için Bir neden ararım Yanarım bir sigara gibi Küllerim dağılır * Sönerim çünkü ateşim İzmarite dayanır N’apim tabiatım böyle Vura vura dip oldum * Ona buna dert oldum Yana yana söndüm Çelindi gönlüm Yaşamadan öldüm * Vura vura dip oldum Ona buna dert oldum Yana yana söndüm Çelindi gönlüm * Yaşamadan öldüm Yana yana söndüm Çelindi gönlüm Yaşamadan öldüm

Sardunyalar Arasında Bu gece batsın güneş Bu ıssız adada Şimdi atsam kendimi Çıkarırlar galata'da Söktüm attım kalbimi Boğulsun dalgada Sonumu bekliyorum Sardunyalar arasında Bu şehir kendi kıyılarına vuruyor Sonbaharda fırtınada Bu yara ayan beyan kanıyor Bir kıvılcımınla yanıyor Bir sigara içimi uzağında Kalbim kısılı bir kuşun tuzağında Hatıralar yanıyor onlar da Bu upuzun yaz sıcağında Bu gece batsın güneş Bu ıssız adada Şimdi atsam kendimi Çıkarırlar galata'da Söktüm attım kalbimi Boğulsun dalgada Sonumu bekliyorum Sardunyalar arasında Vurdum kendimi dört bir yanına Denize baktım kalpazankaya'da Şiirler yazıyorum sana hala Şişeye koyup salıyorum sulara Bir sigara içimi uzağında Kalbim kısılı bir kuşun tuzağında Hatıralar yanıyor onlar da Bu upuzun yaz sıcağında Bu gece batsın güneş Bu ıssız adada Şimdi atsam kendimi Çıkarırlar galata'da Söktüm attım kalbimi Boğulsun dalgada Sonumu bekliyorum Sardunyalar arasında Bir sigara içimi uzağında Kalbim kısılı bir kuşun tuzağında Hatıralar yanıyor onlar da Bu upuzun yaz sıcağında Bu gece batsın güneş Bu ıssız adada Şimdi atsam kendimi Çıkarırlar galata'da Söktüm attım kalbimi Boğulsun dalgada Sonumu bekliyorum Sardunyalar arasında Sonumu bekliyorum Sardunyalar arasında

Seninim Son Kez (feat. İrem Candar) Güzelsin ama garipsin de diye Düşünmüştüm seni ilk gördüğümde Elinde kartpostallar Üstünde kan çiçekleri vardı sanki teninde 'Elveda sevgilim, ' diyorsun Gideceğim ardıma bakmadan Bu uzlaşmaz iki kalp Bizim yaralarını yarıştıran Sen bana rüzgar içimde, eser coşarsın derimde Karanlıkta evine soyundum geldim, son kez Sen bana düşman içimde, kanar akarsın derimde Karanlıkta evine geldim, seninim son kez Soğuksun çünkü kırılgansın diye Düşünmüştüm seni ilk gördüğümde Elinde gitarın, üstünde gökkuşağı vardı gözlerinde Kör olmuştum ışığından o zaman Yavaş yavaş görüyorum Göze alıp sensizliği şimdi Seni terk ediyorum Sen bana rüzgar içimde, eser coşarsın derimde Karanlıkta evine soyundum geldim, son kez Sen bana düşman içimde, kanar akarsın derimde Karanlıkta evine geldim, seninim son kez Güzelsin ama garipsin de diye Düşünmüştüm seni ilk gördüğümde

Yıldızları Yakalamak Bir pembe elbiseyle gerçek yapmış hayalini Mutsuz hayatının parça parça dağınık resimleri İnsanlık halleri Mutluluk hayalleri Nereye kadar? İnsan yaşar (insan yaşar) Hayali kadar (hayali kadar) Kimi hayal eder (kimi hayal eder) Bir ömür yettiği kadar Kimi inanmaz (kimi inanmaz) Kiminin kalbinde tanrı Kimi küser hayatına (kimi küser hayatına) Kimi yakalar yıldızları Bir aşk ihtimali gerçek yapmış hayalini Mutsuz hayatının parça parça dağınık resimleri İnsanlık halleri Mutluluk hayalleri Nereye kadar? İnsan yaşar (insan yaşar) Hayali kadar (hayali kadar) Kimi hayal eder (kimi hayal eder) Bir ömür yettiği kadar Kimi inanmaz (kimi inanmaz) Kiminin kalbinde tanrı Kimi küser hayatına (kimi küser hayatına) Kimi yakalar yıldızları Nereye kadar? İnsan yaşar (insan yaşar) Hayali kadar (hayali kadar) Kimi hayal eder (kimi hayal eder) Bir ömür yettiği kadar Kimi inanmaz (kimi inanmaz) Kiminin kalbinde tanrı Kimi küser hayatına (kimi küser hayatına) Kimi yakalar yıldızları Kimi yakalar yıldızları Kimi yakalar yıldızları