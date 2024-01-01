Hepsi Bir Ya Sonunda Renkler, mevsimler soluyorsa Sen evde yokken sevgi seni arıyorsa Günler, yağmurlarla yok olsa Çok küçüksen, üstüne basılıyorsa Çok gezenin bildiğinde Çok bilenin mutsuzluğunda (La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda (La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda Renkler, mevsimler soluyorsa Sen evde yokken sevgi seni arıyorsa Çok gezenin bildiğinde Çok bilenin mutsuzluğunda (La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda (La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda (La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda (La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda Çok gezenin bildiğinde Çok bilenin mutsuzluğunda (La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda (La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda (La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda (La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda

Papatya Bizi tanıyan herkes bilir Senle ben eskiden beri Hiç derdimiz olmadan büyümüştük yan yana Hani çok sevdiğin o filmi gördükten sonra Kısacık kestirip saçlarını içtin ilk sigaranı *** Oh Papatya Yüzümün haline bak Seninle kim kalacak Işıklar kapanınca? Benden çok uzakta Oh Papatya Son bir defa bana bak Seninle kim kalacak Işıklar kapanınca Buradan çok uzakta *** Zaman mı değişti yoksa ben mi Geride mi kaldı o günler? Aklım belli karışmış Yüzümde gölgeler Senin için saklayıp, sana getirip Anlattığım her şey Artık çok boş geliyor Yalan tüm kelimeler *** Şimdi o günlere dönüp Seni düşündüğüm anlarda Hala üstümde kokun Sesin kulaklarımda

Ne Ekmek Ne de Su Uyanıver gökyüzüyle sonsuzluğa Unutuver Hatırlatırsa ellerin Süzülsün dudaklarından Yıllar boyunca *** Son bir nefes, acın katlanınca Bana yoksun Biliyorum Usul usul eriyorum Kararıyor gözlerim hep Yorgunum *** Yığılır kalır Yüreğim Donuk gözlerinde *** Ter atar deniz geceler indiğinde Bana yoksun biliyorum Usul usul eriyorum kararıyor gözlerim hep yorgunum *** Ne ekmek, ne de su Sensizlik korkusu İstemem yeter ki sen Yanımda ol Yeter!

Sessiz Eller Ben hala ölürüm Plastik çiçekli gizli bahçemde Sessizlikten kaçar sığınırım Yorgunluğun koynuna ** Apansız uyanır düşlerim Tek güzel yerinde Ararım tadını Eve dönmenin yolu bilmenin ** Kimin, kimin bu sessiz eller Mor halkalı yaralı gözler Kıyılarıma vuran sen misin Kimin, kimin bu kör gözler ** Bu varışsız yalan sözler Adımı unutan sen misin Ben hala ararım Bilinmeyenin ulaşılmaz balını Kaçarım kalabalıktan, yalnızlıktan Dostumuz ölümden

Vur Sen Beni Gözyaşıysa sevdiklerin Ben en çirkini, en fakiri Yanmıyorsa yorgun lambam Isıtmazsa karton evim Hiç tutmam ben sözlerimi Derindir uykum, uyanmadım On gün oldu ben öleli Bir öyküydüm, anlatıldım Vur sen beni yerden yere Damganı savur ellerimize Bir kavga ki ürkütürse Kanatırsa, öldürürse Vur sen beni yerden yere Damganı savur ellerimize Bir kavga ki ürkütürse Kanatırsa seni gizlice Seni gizlice Gözyaşıysa sevdiklerin Ben en çirkini, en fakiri Yanmıyorsa yorgun lambam Isıtmazsa karton evim Vur sen beni yerden yere Damganı savur ellerimize Bir kavga ki ürkütürse Kanatırsa, öldürürse Vur sen beni yerden yere Damganı savur ellerimize Bir kavga ki ürkütürse Kanatırsa seni gizlice Seni gizlice Vur sen beni yerden yere Damganı savur ellerimize Bir kavga ki ürkütürse Kanatırsa, öldürürse Vur sen beni yerden yere Damganı savur ellerimize Bir kavga ki ürkütürse Kanatırsa, öldürürse Vur sen beni yerden yere Damganı savur ellerimize Bir kavga ki ürkütürse Kanatırsa seni gizlice Seni gizlice

Sen Benim Olmasan da Daha gün ışığı görmeden Bana görünmeden, yolunda Her gün arar o sevgiyi Mışıl mışıl uykusunda * Sanma seni hatırlarım Önce, sonra, görmediğinde Sanma sana çok kızarım Zaten odam hep dar geliyor bana * Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da * Yazı bitiren o ellerin Seni sevenlerin koynunda Gördüm acılı resmini Bana gülümsedi, sonunda * Sanma seni hatırlarım Önce, sonra, görmediğimde Sanma sana çok kızarım Zaten odam hep dar geliyor bana * Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da * Ya siz beni sevenler Unuttunuz sonunda Bu oteller kentinin Diğer yakasında * Zaten odam hep dar geliyor bana * Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da

Mutlu Son Çok Uzaktan Geldiysen Otur, Soluklan, Dedi Kuraklıktan Geçtiysen Dikenli Yollardan Karanlıktan Gölgeden Issızdan Yüzünü Yalayan Soğuktan Doğum Acı Doğrularım, Korkularım * Sevilince Yanıtı Dilimizde Olan Kanımı Donduran, Isıtan Durduran Bir Kalemsen * Bir Boş Kâğıt Mutlu Aşk Varsa Da Mutlu Son Yoktur Çocukluğun Anıları Sırtında Ağır Örtü * Üşütendir Aslında Kış Gecelerini Süre Değil Anlattığım Her Şeyin Sonu Mutlu Aşk Varsa Da Mutlu Son Yoktur * Sevilince Yanıtı Dilimizde Olan Kanımı Donduran, Isıtan Durduran Bir Kalemsen Bir Boş Kâğıt Mutlu Aşk Varsa Da Mutlu Son Yoktur

Yollar Gözlerim kör karanlıkta Kör kuyunda boğulursa Tenim benim olmadıysa Yitirilmiş tutsak olmuş, düşman olmuş Milyon defa tekrarlanan hayatımsa Gizli bağın çözüldüyse Yollar varsa pahalıysa Uzun, kısa ya da darsa Artık hiç farklı omayan Sıkıldığın hayatınsa Aslında yollar Yalanını görmez Yaraları sarmaz Hiç bitmez Aslında yollar Daralıp açılmaz Sonuna da varmaz Hem varsan da farketmez ki Oldu, oldum, çocuk kaldım Yüreğimden yaralandım Bir yer olsa huzur sunsa Dizlerim üstünde çöksem Sonsuz yolu aydınlansa Günün ilk ışığında Son bir kez nefes alsam Kaybolasam gözyaşında Ya da ilk kitabında

Her Gün Aradıysam Her gün aradıysam Gizli değil ki bu, okunuyor yüzümden Sonsuz bulamayışı kalbimin Bir daha aramaz tanırım onu Kaçamağı beynimin Tutunuversem Çalısına sevginin Uçurumlarda Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Tek sen değilsin ki Boşluğa uzanan Korkak, sevgisiz kalbimiz Bir daha aramaz Tanırım onu Yaralıyız hepimiz Tutunuversem Çalısına sevginin Uçurumlarda Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam

Yarın Olmaz Bir anda Yok olur anılarım Gözlerim kapanırsa Azalır umutlarım Bir anda Sisler rıhtımında Bekle der gölgeler Gün battığında Ama ben uyandım Sağa sola baktım Doğrular içinde Yalana inandım Yarın olmaz Yarın olmaz Yarın olmaz Şimdi ya da asla Yarın olmaz Yarın olmaz Yarın olmaz Şimdi ya da asla Yarın olmaz Bir anda Yok olur anılarım Gözlerim kapanırsa Azalır umutlarım Bir anda Sisler rıhtımında Bekle der gölgeler Gün battığında Ama ben uyandım Sağa sola baktım Doğrular içinde Yalana inandım Yarın olmaz Yarın olmaz Yarın olmaz Şimdi ya da asla Yarın olmaz Yarın olmaz Yarın olmaz Şimdi ya da asla Yarın olmaz Ama ben uyandım Sağa sola baktım Doğrular içinde Yalana inandım Yarın olmaz Yarın olmaz Yarın olmaz Şimdi ya da asla Yarın olmaz Yarın olmaz Yarın olmaz Şimdi ya da asla Yarın olmaz Yarın olmaz Yarın olmaz Şimdi ya da asla Yarın olmaz Yarın olmaz

Yazgı Sil, severek gözlerini Dilsiz ellerinle sarmala, sar beni Korkusuz isteğin bağırsın Ölmemiş sevgiler arasına koy beni * Aslında yok çaresi bilirim Canlar verir, soğuk nefesim Aslında yok çaresi sevginin Kabaran serin teninin * Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında * Hep uzaksa her biri Kavrayıp bıraktıysan hep beni Görünmem duvarlar inince Yine de sen hep dokun, gör beni * Aslında yok çaresi bilirim Canlar verir, soğuk nefesim Aslında yok çaresi sevginin Kabaran serin teninin * Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında * [Köprü] Aslında yok çaresi bilirim Canlar verir, soğuk nefesim Aslında yok çaresi sevginin Kabaran serin teninin * Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında Yollara, yıllara, yazgımı yazdım Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında Yollara, yıllara, yazgımı