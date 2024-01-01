İki Çocuk El sallamıştı annesine Bayram izni dönüşünde Hissetmiş miydi oğlunu Kurşun kalbi deldiğinde Kan revan içinde Yan yana aynı köprüde Annelerinin rüyalarında Öldükleri yaşlarıyla Ateşi harlı delikanlılar Ne şehit, ne kahramanlar Düşmansız bir savaşta Düştüler, kalkmayacaklar Emin değildi kendi bile Dokunmuş muydu tetiğine Kesin olan tek şeyse En yakın mahkumdu ipe Kalpte kurşun ilmek boyunda İki çocuk ölüm karşısında Hep çocuk kalacaklar büyümeden birer tabutta Ama yaşıyorlar gülüyorlar Annelerinin rüyalarında

Aşk Kırıntıları Yaklaştırsana yavaş yavaş kendini bana Al içine tekrar derinine sakla, kat kasırgana Yalan söyleme bak gözlerime bitmiş olamaz Yokla ceplerini aşk kırıntıları kalmış olmalı biraz *** Aşk kırıntısıyla doymaktansa Tek başıma aç kalırım bu hayatta Paylaşacak bir şey artık yoksa Bir erkekle Bir kadın arasında *** Yürürüm ipte, ağım yokken hem de Kopkoyu içim inan çok çalıştım Bu kalpsiz dünyayı sevebilmek için Neyim var ki sanki senden başka Hadi son bir kez Ceplerini yokla aşk kırıntıları kalmış olmalı biraz *** Aşk kırıntısıyla doymaktansa Tek başıma aç kalırım bu hayatta Paylaşacak bir şey artık yoksa Bir erkekle Bir kadın arasında *** Aşk kırıntısıyla doymaktansa Tek başıma aç kalırım bu hayatta Paylaşacak bir şey artık yoksa Bir erkekle Bir kadın arasında

Dursun Dünya Bir çılgın gibi şimdi hayatım Ne sevgim kaldı çünkü, ne gözyaşlarım Kurtulmak için her seferinde Kaçtım koşar gibi içimdeki senden Ateş düşünce söndüm, hep sırılsıklam Şimdi dursun ister dönsün dünya *** Dursun ister dönsün dünya etrafında Hiç fark etmez çünkü artık sen yoksun ya Sönsün tüm mumlar bitsin sevgim İster dursun ister dönsün dünya *** Mektuplar gibiyiz hiç açılmamış Saklanmış ama zamanla kaybolmuş Sildin mi beni parmak ucunla İçindeki benden kurtuldun mu yoksa Günüm gelince yok oldum ardından Şimdi dursun ister dönsün dünya

Renkli Rüyalar Oteli Arabayı sen kullan demiştim içkiliyim Boş ver yutalım şeritleri bas gaza dedim Bu otel güzel adını sevdim Orda öyle yerlerime dokun, dokunmadığı kimsenin *** Sarhoş olsak ya ikimiz unutsak ya Bulut olup iç içe bardaktan boşalsak ya Sarhoş olsak ya tek vücut olsak ya Yüksek doz aşk alıp burada mutlu ölsek ya *** Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce Benimsin demiştim bende senin Renkli rüyalar otelinde *** Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce Benimsin demiştim bende senin Renkli rüyalar otelinde *** Kapıları çalmıştım cevapsız savrulmaya Hiç atmayan kalpleriyle insanlara Ama sen farklısın dedim dedim ki sense Dikkat et sadığımdır sadece kendime *** Sarhoş olsak ya ikimiz unutsak ya Bulut olup iç içe bardaktan boşalsak ya Sarhoş olsak ya tek vücut olsak ya Yüksek doz aşk alıp burada mutlu ölsek ya *** Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce Benimsin demiştim bende senin Renkli rüyalar otelinde *** Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce Benimsin demiştim bende senin Renkli rüyalar otelinde

Kim Kim olacak bundan sonra Uyandığımda, soğuk yatağımda Kim dinleyecek kalbimi Bakacak yüzüme Güzelmişim gibi sanki * Kim tutacak son anda Bedenimi havada Düşen uçurumlarda Ben tutarken nefesimi Ağzından aldığım Ağzımda sakladığım Uçup gitmesin diye * Biz büyür, dünya değişirken Birbirimizi düşünüp Başkalarıyla sevişirken Kim sevişecek kalbiyle İnandırıp sevgiye Uyutup nefesiyle Kim ısıtacak teniyle Sanki sıcak evim olup Kış vakti okul dönüşünde

Tesadüfler Daha Gerçek Yalanların Doğrularından O Yüzden Boğuluyoruz Bir Bardak Suda Fırtınadan Zaman Beni Ben Zamanı Öldürüyorken Tuttum Nefesimi Atmaya Seni Beynimden * Ama O Zaman Da Kalbim Boşa Dönüyor Hep Sana Atan Bir Yürek Nasıl İnansın? Bunca Tesadüfler Nasıl Açıklansın? Bana Bunca Zaman Sonra * Bunu Hissettiren Öylesine Bir Rüzgâr Olamaz Kalbime Esen Dünle Bugün Arası Sanki Daha Uzun Hayatımdan Hiç Kimseye Mektup Yok Ölmüş İnsanlar İnsansızlıktan Ama O Zaman Da Kalbim Boşa Dönüyor Hep Sana Atan Bir Yürek Nasıl İnansın? Bunca Tesadüfler Nasıl Açıklansın?

Unutamadım Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda Yağmurlarla ıslanan bomboş sokaklarda Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni * Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme * Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni * Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin * Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni

Kelimeler Kaçıyor musun aşktan hala Koşup insandan insana Hayatı bırakıp tabağında Boşver mi diyorsun kanasın İçin acıyor mu hiç bazı bazı Cesur musun gözünü kapadığında Sımsıkılar mı, kırpıyor musun Boşver mi diyorsun kanasın Biliyorum artık çok zor çok Kuracak yeni bir hikayem yok Yine de uğraşıyorum rastgele Bu eskimiş kelimelerle Yavaşlıyor ama durmuyor dünya Zaman kimseden değilken yana Gitmiş herkes evleriniz bomboş Boşver mi diyorsun kanasın Batmadık ama su alıyoruz hala Hissetmeden basıp toprağa Yüz basmadan yaralarıma Boşver mi diyorsun kanasın Alt üst olmuş coğrafyanda Cebinde bozuk paralarınla Kendi mezarına selam durup Boşver mi diyorsun kanasın

Çoktandır Çoktandır Yaşıyormuş gibi Yapıyordum demek Ben bu şehirde Çoktandır İki yabancı gibi Yaşıyorduk demek Biz bu şehirde Ben de Ben de Belki yaşar Belki ölürüm Çoktandır Eriyorsa eğer Silinirmiş meğer Büyük de olsa aşk Çoktandır Kanıyormuş meğer Çalışırdım inan Farketseydim eğer Ben de Ben de Belki yaşar Belki ölürüm Ben de Ben de Belki yaşar Belki ölürüm Süresi hiç belli olmaz Yok ki zamanı Yarası zor geçer derler Yok ki ilacı İnsan bazen yaşar Bazen de ölür Ben de Ben de Belki yaşar Belki ölürüm Ben de Ben de Belki yaşar Belki ölürüm Ben de Ben de Belki yaşar Belki ölürüm Ben de Ben de Belki yaşar Belki ölürüm