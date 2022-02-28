İki Yabancı Yazdan kalma bir günden Ya da çölde çay filminden Bir sahne var aklımda Oyuncular sanki biziz Mutsuzuz ikimiziz Kimi aşklar hiç bitmezmiş Bizimkisi bitenlerden Sevmeye yeteneksiziz *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** Hani o güneşin batışı Bizi tanrıya inandırışı Şu an o akşam aklımda Ama çok zaman önceydi Yaralarımız ağır değildi Yine de bağışladım ben hep seni Hem seni hem de kendimi O kadar yoktun ki *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** Yazdan kalma bir günden Yada çölde çay filminden Benimde sahneler aklımda Seninkilerden farklı ama Artık kendini kandırma *** Yoktur üstüne senin güzeli çirkin yapmakta Suçuysa dünyaya atmakta Neyin bildin ki değerini Benimkini bileceksin Bunu da tabi mahvedeceksin *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız

O O her şeyi kendi yanından görüp Almak istediğini alır Başka şey düşünmez Beni unuturdu *** Onun her anı heyecan dolu Beni üzdüğü zamanlar bile Yokluğunu hissetmek Beni korkuturdu *** Ben her şeyi onun için, onun Yanında yaparken O hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi Her sözümü dinliyor gibi Beni kandırırken İçinden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi *** O her günü yeni bir umutla Bekler gibi görünür Yarına inanmaz, beni avuturdu *** Onun her anı heyecan dolu Beni üzdüğü zamanlarda bile Yokluğunu hissetmek Beni korkuturdu