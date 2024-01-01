İki Yabancı (Düet-Şebnem Ferah) Yazdan kalma bir günden Ya da çölde çay filminden Bir sahne var aklımda Oyuncular sanki biziz Mutsuzuz ikimiziz Kimi aşklar hiç bitmezmiş Bizimkisi bitenlerden Sevmeye yeteneksiziz İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız Hani o güneşin batışı Bizi tanrıya inandırışı Şu an o akşam aklımda Ama çok zaman önceydi Yaralarımız ağır değildi Yine de bağışladım ben hep seni Hem seni hem de kendimi O kadar yoktun ki İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız Yazdan kalma birgünden Yada çölde çay filminden Benimde sahneler aklımda Seninkilerden farklı ama Artık kendini kandırma Yoktur üstüne senin güzeli çirkin yapmakta Suçuysa dünyaya atmakta Neyin bildinki değerini Benimkini bileceksin Bunuda tabi mahvedeceksin İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız

17 Boş ver beni Mühim değilim Bu O'nun hikayesi Çok beyazdı, kir tutardı Ömrü kelebek kadardı *** Mektupları şişedeyken Bir de bakmış deniz yokmuş Tek başına dans ederken Mutsuzluktan sarhoşmuş *** Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş *** Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş *** Oyundan kalkmak isterken Kağıtlar dağıtılmış Bu hava boşluğunda Artık her şey satılıkmış *** Trafikte akmayan Hep onun şeridiyken Söylediği son şarkı Elveda Zalim Dünya'ymış *** Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş *** Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş

Gündüz Tarifesi Biraz uyusam geçer belki Bir kalp atışı uzağında İstemezsen hemen giderim gerçi Taksi gündüz tarifesi açarsa *** Tuttuğum balıkları denize attım Açlıktan ölüyorum Bana gülmeyi armağan ettin Ama nereye koydum bulamıyorum *** Soy beni yatır uykuya Şu an sanki evimdeyim Bul beni aramana gerek yok Beni koyduğun yerdeyim *** Biraz uyusam geçer belki Bir kalp atışı uzağında İstemezsen hemen giderim gerçi Taksi gündüz tarifesi açarsa *** Kusursuz bir cinayet planı Yaptım kendime karşı Çok da ciddiye almamalı Yaptıklarımız rol icabı *** Soy beni yatır uykuya Şu an sanki evimdeyim Bul beni aramana gerek yok Beni koyduğun yerdeyim

O Yaz Nasıl da geçmişti bütün bir yaz Başımda kavak yelleri esen o yaş Sense hanımeli kadar beyaz Çalmıştınız kalbimi biterken o yaz *** Nasılda koşuşurduk bahçelerde Şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde Sen bana ben sana evlerde Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz *** Elime değerdi safça elin Benimse arardı seni gözlerim Öpüşürken korkusu bir şeylerin Aşkımıza ilk hüznü getirdi biraz *** Çocuk kalbimize dolan gamla Oturup ağlamıştık sessiz çardakta Çaresiz erken inen akşamla Veda edip ayrıldık biterken o yaz

Sürpriz Ne güzel sürpriz bu böyle hoş geldin Boş ver çabalama konuşmak zorunda değilsin Hem hareketlerinden küçücük mimiklerinden Kalbini okurum ben... *** Bütün gün yataktaydım yüzümde yastık izi Seninse geçmişinde binlerce ağır yenilgi Çok şaka yaptıysam Aslında korktuğumdan Beni zaten tanırsın sen.. *** Derler ki bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma *** Her güzel şey bitermiş Aşk nedensiz sevmekmiş *** Kulağımda gürültüler Uyurken televizyon açık kalmış Bir ülkenin bodrum katında kirli bir savaş varmış Midem bulanıyor galiba dünya tuttu beni hep kuruttu *** Derler ki bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma *** Her güzel şey bitermiş Aşk nedensiz sevmekmiş