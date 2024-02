Boş ver beni Mühim değilim Bu O'nun hikayesi Çok beyazdı, kir tutardı Ömrü kelebek kadardı *** Mektupları şişedeyken Bir de bakmış deniz yokmuş Tek başına dans ederken Mutsuzluktan sarhoşmuş *** Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş *** Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş *** Oyundan kalkmak isterken Kağıtlar dağıtılmış Bu hava boşluğunda Artık her şey satılıkmış *** Trafikte akmayan Hep onun şeridiyken Söylediği son şarkı Elveda Zalim Dünya'ymış *** Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş *** Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş