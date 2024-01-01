İnsanlar Seveni yandırırlar insanı kandırırlar (Gülerler, gülerler) Ah, meleği andırırlar insanı kandırırlar Elele dolaşırdık masallar anlatırdık Acı tatlı her şeyi beraber paylaşırdık Şimdi ne oldu bize söyle neden ayrıldık Suçum garip olmaksa, bunu biz yaratmadık İnslanları anlamak, insanları tanımak Gerçek seveni bulmak, olunla mutlu olmak Öylesine zor, öyle sine zor ki Öylesine zor, öyle sine zor ki Ölmeyi tanrıya, yaşamayı sana Ağlamayı kadere, gülmeyi sana Sevmeyi kalbime, sevilmeyi sana sana borçluyum Yüzümdeki çizgiler saçıma düşen aklar Yüzümdeki çizgiler saçıma düşen aklar Gözümden akan yaşlar bunlar senin eserin Gözümden akan yaşlar inan senin eserin İnsanları anlamak, insanları tanımak Gerçek seveni bulmak, olunla mutlu olmak Öylesine zor, öylesine zor ki Öylesine zor, öylesine zor ki İnsanlar İnsanlar İnsanlar

Güzel Bir Gün Suç yok, suçlu yok Hayat böyle anladım Aşk yok, artık yok Ama zamanla alıştım. Senle ben hep böyle kalacağız Git gide eriyip yok olacağız Yavaş yavaş... Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için Düş yok, gerçek yok Bak sonunda anladım Yaz yok, kış yok. Artık zamanı karıştırdım. Senle ben hep böyle kalacağız Git gide eriyip yok olacağız Yavaş yavaş... Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Senle ben hep böyle kalacağız Git gide eriyip yok olacağız Yavaş yavaş... Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için. Sorma neden, niçin Her şey yalnızlıktan Bak bak bak güzel bir gün ölmek için.

Duş Bu aşk bizi nereye kadar savurursa O kadar acıtacak canımızı ama olsun Daldır elini, göğsüme Al kalbimi Bul damarımı bas ilacı Dindir acımı Çok mutluyum şu anda Ellerim vücudunda Umurumda değil artık dünya Son defaymış gibi Kaybederken kendimi En ucuz şaraplarda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Eğildim, öptüm dudaklarından Saç telin vücudundan küvete aktığında İçindeyim, içimdesin anladım Aşk kanımda, kasıklarımda Çok mutluyum şu anda Ellerim vücudunda Umurumda değil artık dünya Son defaymış gibi Kaybederken kendimi En ucuz şaraplarda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Güneşteyim, eriyor balmumum Sabır sabır dökük kanatlarım Aksın bacaklarından oluk oluk Milyonlarca doğmayacak çocuklarım Son defaymış gibi Kaybederken kendimi En ucuz şaraplarda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda Son defaymış gibi Kaybederken kendimi Sırılsıklam vücudunda

Bugün Bugün, sözlükler kusuyorum Cümleler kuramazken dün Bugün, denize döktüm kendimi Ucuza gitmeyeyim diye * Bugün, sıyrıldım rollerimden Mutluyum çünkü artık yokum bugün Boğulurdum her sağanakta Yüzmeyi ögrenmişim sanki bugün * Hayat koyu bir balgam Sert bir pornoydu dün Bir tuzağa kaptırmıştım kendimi Ama eminim tanrı var bugün Bugün evimi yaktım, kitapları attım Yıkandım, temizim artık bugün Dün çok giyildim, çok pot yaptım Ütülüyüm jilet gibi bugün "Siz de mi dostlarım?" dedim "Öyleyse düş, Sezar" Bugün

Gökdelenler Uzun uzun seyrettim seni Diğer köşesinden barın Bir karakter oturttum Yüzüne, kalbine Uzaktan bakıp insanlara Konuşmalar yazdım dudaklara Sonra kendime baktım Tıklım tıklım yalnızdım Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca O yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca Kalbimi yuvarladım sana Seni tanımasam da Tezgahtan önüne Bir yudum al diye Eğer hoşuna giderse Daha da iç diye Bu kadarı yetsin artık Bu gece Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca O yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca Belki sen bulursun diye Artık son şansımsın Korkma ısrar yok bende Avunurum içkiyle Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca O yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya Ben hayatım boyunca O yüzden kupkuru ağzım Bak geçmedi yıllarca

Ayna Uyumadan uyandım Yine aynı dünyaya Karar verdim kalmaya Baktım dedim ki aynaya "Acelen ne?" Olacaklar olacak Bir gün nasılsa Yaşa yaşa yaşa yaşa Seni sevenler var burda Yaşa yaşa yaşa yaşa Sevdiklerin var burda hala

Parti Sıkı sıkı tuttum ellerinden Kayıp gitme hayatımdan sen de diye bazen Ama ittim çoğu kez ürküp Aşkından güçsüz yaptın diye beni sen Oysa derinlerde hep bildim ki kanımdaydın Öyle gurur duydum ki Beni böyle büyük sevebildin diye, bana rağmen Gelmiştim, görmüştüm, yenilmiştim sevmemiştim Tam gidiyordum dünyadan sen yokken Öyle güzel aldın ki beni içine Öyle sardın ki, benim oldun Ama korktum Kaybedecedek bir şeyim oldu diye korktum Koştum, bildigim dünyaya Parti bitmiş, herkes gitmiş Dava düşmüş, konu kapanmış Parti bitmiş, herkes gitmiş Dava düşmüş, konu kapanmış Acıkmıştım, susamış, üşümüştüm Kavrulmuştum sıcaktan sana geldim Damağım kuru, sesim kısık, gardım inik, boynum bükük Dedim 'yine al beni' Çünkü derinlerde, bildim ki kanımdaydın Ama korktum Kaybedecek bir şeyim oldu diye, korktum Koştum, bildiğim dünyaya Parti bitmiş, herkes gitmiş Dava düşmüş, konu kapanmış Parti bitmiş, herkes gitmiş Dava düşmüş, konu kapanmış 'Seni bitirdim' dedin 'çektim kepenkleri' Dedin 'öldü, bendeki sen gömülü şimdi' Baktım, baktım, anladım Parti bitmiş, herkes gitmiş Dava düşmüş, konu kapanmış Parti bitmiş, herkes gitmiş Dava düşmüş, konu kapanmış Parti bitmiş, herkes gitmiş Dava düşmüş, konu kapanmış Parti bitmiş, herkes gitmiş

Tuzak Aklın kayarsa ellerinden Sen alışırken Tam severken Gökyüzüne bak Bak da söyle * Yıldızların en küskününe Üç adım at sonuca doğru Ayrılca, sevene doğru Sevdiklerin, acıların Tatlı evin çocukların * Sahibiysen, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar Tuzak bunlar, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar * Unutmaksa intikamın Unuttuğunu da unutmaksa Kanla da terle de yazsan da farketmez Sulara yazdıysan eğer * Bilemezsin, sevemezsin Görmezlerse seni hiç Yenemezsin, duyamazsın, bulamazsın Görmezlerse seni hiç Olamazsın Sahibiysen, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar * Tuzak bunlar, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar Tuzak bunlar, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar

....Dedi Annem Yaralı dizlerim koşamam ki Kapalı yollarından alkamam ki Unutkan nehrimin Yolumu sormadan bulamam ki Karlı dağlarında doğamam ki Saklı kentinin * Çok üzülme, çok susma Çok terleme, çok susma Çok da kitap okuma dedi annem * Çok terleme çok yorulma Girdaplarında boğulma Yalnızlığına da çok alışma * Güneşim olmaden göremem ki Ay tutulurken uyuyamam ki Karanlık olsa da Ben herkesi sevemem ki Sevmeden de yaşayamam ki Yanlış olsa da