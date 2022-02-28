İstanbul'da Şarkı Sözleri
Teoman İstanbul'da şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Teoman İstanbul'da şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İstanbul'da sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Kalbimi söktüm, seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Barmen git başımdan sarhoşum zaten
Aşktan kederden
Mutsuz kendimden
İstanbul’da
***
Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken
Ta en derinden
İliklerinden
***
Kalbimi astım ceketimin yakasına
Aşktan kederden
Pişman geçmişten
***
İstanbul’da
***
Nefes alır gibi sanki
Yalanlar söyleyince
Sesim öyle yüksekti ki
Kendim bile inandım
***
Öyle ya da böyle zor
Kırılmamış gibi yapmak
Sözlerini unutmak
O en çok sevdiğim şarkının
***
Nanananana…
***
Kalbimi söktüm seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Her şey bitsin unutmalı anıları
Ağzımda ağzı
Omzumda bacağı
***
İstanbul’da