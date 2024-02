İstanbulda (Audio Teck Mix) Kalbimi söktüm seni kazıyım derken Ta en derinden İliklerimden Barmen git başımdan sarhoşum zaten Aşktan kederden Mutsuz kendimden İstanbul'da İstanbul'da İstanbul'da Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken Ta en derinden İliklerinden Kalbimi astım ceketimin yakasına Aşktan kederden Pişman geçmişten İstanbul'da İstanbul'da Nefes alır gibi sanki Yalanlar söyleyince Sesim öyle yüksekti ki Kendim bile inandım Öyle ya da böyle zor Kırılmamış gibi yapmak Sözlerini unutmak O en çok sevdiğim şarkının Lalalalala Kalbimi söktüm seni kazıyım derken Ta en derinden İliklerimden Her şey bitsin unutmalı anıları Ağzımda ağzı Omzumda bacağı İstanbul'da Lalalalala

Bileydim Dayanamam bu acıya atas koydun yüreğime muradım gözümde kaldı yazık ettin gençliğime muradım gözümde kaldı oyoyoyo yazık ettin gençliğime *** bileydim senin için ağlar mıydım lele bileydim sana gönül bağlar mıydım bileydim askın ile yanar mıydım ooohh bileydim aaahh bileydim *** bileydim sana gönül bağlar mıydım lele bileydim senin için ağlar mıydım le bileydim askın ile yanar mıydım ooohh bileydim aaahh bileydim *** sen gönlümün sultanıydın senin ıçın yasıyordum yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum *** bileydim senin için ağlar mıydım bileydim sana gönül bağlar mıydım bileydim askın ile yanar mıydım ooohh bileydim aaahh bileydim *** bileydim sana gönül bağlar mıydım lele bileydim senin için ağlar mıydım le bileydim aşkın ile yanar mıydım bileydim aaahh bileydim *** bileydim sana gönül bağlar mıydım lele bileydim senin için ağlar mıydım le bileydim aşkın ile yanar mıydım bileydim aaahh bileydim

Fukara Gül ekse poyraz vurur şansı yok fukaranın Baharı kışa döner yazı yok fukaranın Gül ekse poyraz vurur şansı yok fukaranın Baharı kışa döner yazı yok fukaranın (fukara, fukara) *** Fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara Fukara fukara *** Derdu var kucak kucak dokunsan ağlayacak Kış gününde saracak bezi yok fukaranın Derdu var kucak kucak dokunsan ağlayacak Kış gününde yakacak odunu yok fukaranın (fukara, fukara) *** Fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara Fukara fukara *** Gariplik genç yaşında çok bela var başında Ekmeğinde aşında tuzu yok fukaranın Yoksulluk genç yaşında çok bela var başında Ekmeğinde aşında tuzu yok fukaranın(fukara, fukara) *** Fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara *** Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadı vurmuş yüzü gülmez fukara Fukara fukara

Hayriye Le-le - Leydida Se- se seydida Ha- ha haynına Mıne gumbuda Mıne rencdıde Mını Le-le - Leydida Gu gumbıda gumude gumbıda Gum gum *** Of ooooooffff Giderken tutti beni Oynadı yutti beni Ne heyırsız yarmışsan lo Ne tuz unutti beni *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** He canım Of oooooofff Rende vururum rende Ay buluda girende Ben Güzeli beklerim le Senimadan gelende *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye De hade Gel beriye beriye *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** Kim tutar Seni Of oooooooffff Tutun uşaklar tutun Şimdi havalanıram Bu dere kenarına Güm güm Düşer yuvarlanırsam *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** Geliyi ha geliyi Yooouuuuuuuuvvvv le- le leylilamiley Seydinamiley Ha ha haaaa *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye...

He Canım Yar yolda yarı yolda Kim görmüş yari yolda Eller çıkmış düzlüğe Biz kaldık yarı yolda *** Hammalım ha canım he gülüm sen Sevdalım belalım her şeyim sen sen Kar yere vay kar yağmış Kara yere Hammalım ha canım he gülüm sen Sevdalım belalım her şeyim sen sen..

Sen Sana Dereler doldu taştı da yağmur gözlü ceylanım Sevdanla aklım şaştı da bahar gözlü maralım Sevdanla aklım şaştı da bahar gözlü ceylanım *** Sen sana, sen sana Sen sana le sen sana da emanet ol sen sana Gözünden yaş düşmesin le, kurban ola'm ben sana Gözünden yaş düşmesin le, hayran ola'm ben sana *** Sen sana, sen sana Sen sana le sen sana da emanet ol sen sana Gözünden yaş düşmesin le kurban ola'm ben sana Gözünden yaş düşmesin le hayran ola'm ben sana *** Bu dağlar karlı dağlar le, gurbete giden ağlar Bakışın beni yakar le bahar gözlü ceylanım Bakışın beni yakar le bahar gözlü sultanım *** Sen sana, sen sana Sen sana le sen sana da emanet ol sen sana Gözünden yaş düşmesin le, kurban ola'm ben sana Gözünden yaş düşmesin le, hayran ola'm ben sana *** Sen sana, sen sana Sen sana le sen sana da emanet ol sen sana Gözünden yaş düşmesin le, kurban ola'm ben sana Gözünden yaş düşmesin le, kurban ola'm ben sana Kurban ola'm ben sana

Gurbet Gördü gurbet bizi ne hallere getirdi ey Süründürdü bizi birer birer bitirdi ey Aldı bizi buralara getirdi ey Kırdı dalımızı da veran olasan gurbet Veran kalasan gurbet Aldı bizi de gurbet ele getirdi ey Kırdı dalımızı da veran olasan gurbet Veran kalasan gurbet *** A gurbet elde göz yaşları dökerim Garip anam hasretini çekerim Boynu bükük köşelerde beklerim Baykuşlara mekan olasan gurbet Verem olasan gurbet *** Tama boynu bükükde köşelerde beklerim Baykuşlara mekan olasan gurbet Verem kalasan gurbet

Suzan suzi Kırklar dağının düzü Karanlık bastı bizi Kırklar dağının düzü Karanlık bastı bizi *** Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi Ziyaret çarptı bizi (Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi) (Ziyaret çarptı bizi) *** Köprü altı kapkara Aney gel beni ara Köprü altı kapkara Anam gel beni ara *** Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu Tarak getir sen tara (Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu; kumlar doldu) (Tarak getir sen tara) *** Köprünün orta gözü Sular apardı bizi Köprünün orta gözü Sular apardı bizi *** Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi Ziyaret çarptı bizi (Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi) (Evliya çarptı bizi)

Şanlıurfa Suruç, Hilvan, Bilecik'ten Yola düştüm Siverek'ten Ben biliyem bide hadi Neler çektim bu felekten *** Suruç, Hilvan, Bilecik'ten Yola düştüm Siverek'ten Ben biliyem bide Allah Neler çektim bu felekten *** Ane Urfa, baba Urfa Özüm Urfa, sözüm Urfa Dönecağam bi' gün siye Bekle beni Şanlıurfa *** Ane Urfa, baba Urfa Özüm Urfa, sözüm Urfa Dönecağam bi' gün siye Bekle beni Şanlıurfa Ah, karaaç dağının dumanı Gözüm ariy hep Harran'ı Şimdi ayrılmanın degil Sarılmanın tam zamanı *** Karaaç dağının dumanı Gözüm ariy hep Harran'ı Şimdi ayrılmanın degil Kavuşmanın tam zamanı *** Ane Urfa, baba Urfa Özüm Urfa, sözüm Urfa Dönecağam bi' gün siye Bekle beni Şanlıurfa *** Ane Urfa, baba Urfa Gözüm Urfa, sözüm Urfa Dönecağam bi' gün siye Bekle beni Şanlıurfa