-
Kalbimi söktüm seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
Barmen git başımdan sarhoşum zaten
Aşktan kederden
Mutsuz kendimden
İstanbul'da
İstanbul'da
İstanbul'da
Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken
Ta en derinden
İliklerinden
Kalbimi astım ceketimin yakasına
Aşktan kederden
Pişman geçmişten
İstanbul'da
İstanbul'da
Nefes alır gibi sanki
Yalanlar söyleyince
Sesim öyle yüksekti ki
Kendim bile inandım
Öyle ya da böyle zor
Kırılmamış gibi yapmak
Sözlerini unutmak
O en çok sevdiğim şarkının
Lalalalala
Kalbimi söktüm seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
Her şey bitsin unutmalı anıları
Ağzımda ağzı
Omzumda bacağı
İstanbul'da
Lalalalala
-
Dayanamam bu acıya atas koydun yüreğime
muradım gözümde kaldı yazık ettin gençliğime
muradım gözümde kaldı oyoyoyo yazık ettin gençliğime
***
bileydim senin için ağlar mıydım lele
bileydim sana gönül bağlar mıydım
bileydim askın ile yanar mıydım
ooohh bileydim aaahh bileydim
***
bileydim sana gönül bağlar mıydım lele
bileydim senin için ağlar mıydım le
bileydim askın ile yanar mıydım
ooohh bileydim aaahh bileydim
***
sen gönlümün sultanıydın senin ıçın yasıyordum
yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum
yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum
***
bileydim senin için ağlar mıydım
bileydim sana gönül bağlar mıydım
bileydim askın ile yanar mıydım
ooohh bileydim aaahh bileydim
***
bileydim sana gönül bağlar mıydım lele
bileydim senin için ağlar mıydım le
bileydim aşkın ile yanar mıydım
bileydim aaahh bileydim
***
bileydim sana gönül bağlar mıydım lele
bileydim senin için ağlar mıydım le
bileydim aşkın ile yanar mıydım
bileydim aaahh bileydim
-
Gül ekse poyraz vurur şansı yok fukaranın
Baharı kışa döner yazı yok fukaranın
Gül ekse poyraz vurur şansı yok fukaranın
Baharı kışa döner yazı yok fukaranın (fukara, fukara)
***
Fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Fukara fukara
***
Derdu var kucak kucak dokunsan ağlayacak
Kış gününde saracak bezi yok fukaranın
Derdu var kucak kucak dokunsan ağlayacak
Kış gününde yakacak odunu yok fukaranın (fukara, fukara)
***
Fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Fukara fukara
***
Gariplik genç yaşında çok bela var başında
Ekmeğinde aşında tuzu yok fukaranın
Yoksulluk genç yaşında çok bela var başında
Ekmeğinde aşında tuzu yok fukaranın(fukara, fukara)
***
Fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
***
Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadı vurmuş yüzü gülmez fukara
Fukara fukara
-
-
Le-le - Leydida
Se- se seydida
Ha- ha haynına
Mıne gumbuda
Mıne rencdıde
Mını Le-le - Leydida
Gu gumbıda gumude gumbıda
Gum gum
***
Of ooooooffff
Giderken tutti beni
Oynadı yutti beni
Ne heyırsız yarmışsan lo
Ne tuz unutti beni
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
Gel beriye beriye
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
Gel beriye beriye
***
He canım
Of oooooofff
Rende vururum rende
Ay buluda girende
Ben Güzeli beklerim le
Senimadan gelende
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
De hade Gel beriye beriye
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
Gel beriye beriye
***
Kim tutar Seni
Of oooooooffff
Tutun uşaklar tutun
Şimdi havalanıram
Bu dere kenarına
Güm güm
Düşer yuvarlanırsam
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
Gel beriye beriye
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
Gel beriye beriye
***
Geliyi ha geliyi
Yooouuuuuuuuvvvv
le- le leylilamiley
Seydinamiley
Ha ha haaaa
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
Gel beriye beriye...
-
Yar yolda yarı yolda
Kim görmüş yari yolda
Eller çıkmış düzlüğe
Biz kaldık yarı yolda
***
Hammalım ha canım he gülüm sen
Sevdalım belalım her şeyim sen sen
Kar yere vay kar yağmış
Kara yere
Hammalım ha canım he gülüm sen
Sevdalım belalım her şeyim sen sen..
-
Dereler doldu taştı da yağmur gözlü ceylanım
Sevdanla aklım şaştı da bahar gözlü maralım
Sevdanla aklım şaştı da bahar gözlü ceylanım
***
Sen sana, sen sana
Sen sana le sen sana da emanet ol sen sana
Gözünden yaş düşmesin le, kurban ola'm ben sana
Gözünden yaş düşmesin le, hayran ola'm ben sana
***
Sen sana, sen sana
Sen sana le sen sana da emanet ol sen sana
Gözünden yaş düşmesin le kurban ola'm ben sana
Gözünden yaş düşmesin le hayran ola'm ben sana
***
Bu dağlar karlı dağlar le, gurbete giden ağlar
Bakışın beni yakar le bahar gözlü ceylanım
Bakışın beni yakar le bahar gözlü sultanım
***
Sen sana, sen sana
Sen sana le sen sana da emanet ol sen sana
Gözünden yaş düşmesin le, kurban ola'm ben sana
Gözünden yaş düşmesin le, hayran ola'm ben sana
***
Sen sana, sen sana
Sen sana le sen sana da emanet ol sen sana
Gözünden yaş düşmesin le, kurban ola'm ben sana
Gözünden yaş düşmesin le, kurban ola'm ben sana
Kurban ola'm ben sana
-
-
Gördü gurbet bizi ne hallere getirdi ey
Süründürdü bizi birer birer bitirdi ey
Aldı bizi buralara getirdi ey
Kırdı dalımızı da veran olasan gurbet
Veran kalasan gurbet
Aldı bizi de gurbet ele getirdi ey
Kırdı dalımızı da veran olasan gurbet
Veran kalasan gurbet
***
A gurbet elde göz yaşları dökerim
Garip anam hasretini çekerim
Boynu bükük köşelerde beklerim
Baykuşlara mekan olasan gurbet
Verem olasan gurbet
***
Tama boynu bükükde köşelerde beklerim
Baykuşlara mekan olasan gurbet
Verem kalasan gurbet
-
Le le leydida
Se se seydida
Ha ha haynına
Mıne gumbuda
Mıne rencdıde
Mını le le leydida
Gu gumbıda gumude gumbıda
Gum gum
***
Of ooooooffff
Giderken tutti beni
Oynadı yutti beni
Ne heyırsız yarmışsan lo
Ne tuz unutti beni
***
Altn dişli hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Cani omri çürüye
Gel beriye beriye
***
Altn dişli hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Cani omri çürüye
Gel beriye beriye
He canım
***
Of oooooofff
Rende vururum rende
Ay buluda girende
Ben güzeli beklerim le
Sinemadan gelende
***
Altn dişli hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Cani omri çürüye
De hade gel beriye beriye
***
Altn dişli hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Cani omri çürüye
Gel beriye beriye
Kim tutar Seni
***
Of oooooooffff
Tutun uşaklar tutun
Şimdi havalanıram
Bu dere kenarına
Güm güm
Düşer yuvarlanırsam
***
Altın dişli hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Cani omri çürüye
Gel beriye beriye
***
Altın dişli hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Cani omri çürüye
Gel beriye beriye
Geliyi ha geliyi
Yooouuuuuuuuvvvv
***
Le le leylilamiley
Seydinamiley
Ha ha haaaa
***
Altın dişli hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
Gel beriye beriye
-
Kırklar dağının düzü
Karanlık bastı bizi
Kırklar dağının düzü
Karanlık bastı bizi
***
Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi
Ziyaret çarptı bizi
(Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi)
(Ziyaret çarptı bizi)
***
Köprü altı kapkara
Aney gel beni ara
Köprü altı kapkara
Anam gel beni ara
***
Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu
Tarak getir sen tara
(Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu; kumlar doldu)
(Tarak getir sen tara)
***
Köprünün orta gözü
Sular apardı bizi
Köprünün orta gözü
Sular apardı bizi
***
Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi
Ziyaret çarptı bizi
(Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi)
(Evliya çarptı bizi)
-
-
Suruç, Hilvan, Bilecik'ten
Yola düştüm Siverek'ten
Ben biliyem bide hadi
Neler çektim bu felekten
***
Suruç, Hilvan, Bilecik'ten
Yola düştüm Siverek'ten
Ben biliyem bide Allah
Neler çektim bu felekten
***
Ane Urfa, baba Urfa
Özüm Urfa, sözüm Urfa
Dönecağam bi' gün siye
Bekle beni Şanlıurfa
***
Ane Urfa, baba Urfa
Özüm Urfa, sözüm Urfa
Dönecağam bi' gün siye
Bekle beni Şanlıurfa
Ah, karaaç dağının dumanı
Gözüm ariy hep Harran'ı
Şimdi ayrılmanın degil
Sarılmanın tam zamanı
***
Karaaç dağının dumanı
Gözüm ariy hep Harran'ı
Şimdi ayrılmanın degil
Kavuşmanın tam zamanı
***
Ane Urfa, baba Urfa
Özüm Urfa, sözüm Urfa
Dönecağam bi' gün siye
Bekle beni Şanlıurfa
***
Ane Urfa, baba Urfa
Gözüm Urfa, sözüm Urfa
Dönecağam bi' gün siye
Bekle beni Şanlıurfa
-
Bahar dedin, yaz dedin geleceğim söz dedin
İyde çiçek açarıken evleniriz biz dedin
Bahar dedin, yaz dedin geleceğim söz dedin
İyde çiçek açarıken evleniriz biz dedin
***
Ölme eşeğim ölme bahar gele, yaz gele
Bu kaçıncı bahar yaz? Bu gidişle zor biraz
Ölme eşeğim ölme bahar gele, yaz gele
Bu kaçıncı bahar yaz? Bu gidişle zor biraz
Yalanların sonu yok boş laflara karnım tok
Hep inandım, hep kandım çok bekledim seni çok
Yalanların sonu yok boş laflara karnım tok
Hep inandım, hep kandım çok bekledim seni çok
***
Ölme eşeğim ölme bahar gele, yaz gele
Bu kaçıncı bahar yaz? Bu gidişle zor biraz
Ölme eşeğim ölme bahar gele, yaz gele
Bu kaçıncı bahar yaz? Bu gidişle zor biraz
***
Ölme eşeğim ölme bahar gele, yaz gele
Bu kaçıncı bahar yaz? Bu gidişle zor biraz