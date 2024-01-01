-
Kalbimi söktüm, seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Barmen git başımdan sarhoşum zaten
Aşktan kederden
Mutsuz kendimden
İstanbul’da
***
Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken
Ta en derinden
İliklerinden
***
Kalbimi astım ceketimin yakasına
Aşktan kederden
Pişman geçmişten
***
İstanbul’da
***
Nefes alır gibi sanki
Yalanlar söyleyince
Sesim öyle yüksekti ki
Kendim bile inandım
***
Öyle ya da böyle zor
Kırılmamış gibi yapmak
Sözlerini unutmak
O en çok sevdiğim şarkının
***
Nanananana…
***
Kalbimi söktüm seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Her şey bitsin unutmalı anıları
Ağzımda ağzı
Omzumda bacağı
***
İstanbul’da
-
Bana öyle bakma anlayacaklar
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
Bana öyle bakma yaklaşma
Bana öyle dokunma
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Benle böyle konuşma
Kapıları kapatma
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
***
Beni aşkla aldatma
Gerçeklere kapatma
Böyle kırık da bakma
Beni daha da ağlatma
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bana öyle bakma anlayacaklar
İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar
-
Bana öyle bakma anlayacaklar
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
Bana öyle bakma yaklaşma
Bana öyle dokunma
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Benle böyle konuşma
Kapıları kapatma
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
***
Beni aşkla aldatma
Gerçeklere kapatma
Böyle kırık da bakma
Beni daha da ağlatma
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bana öyle bakma anlayacaklar
İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar
-
Sensizlik neymiş
Tenime, canıma sor, oh oh
Celladım ol, gel
Bana son arzumu sor, oh oh
*
Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim
Ne bir itiraf
Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim
Tek arzum var
*
Romantik, romantik
Romantik, romantik
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
*
Barda sensiz olmak
Ne kadar zor, oh oh
Güneşim olsan
Isıtsan çok mu zor, oh oh
*
Boş adamın loş ışığı bi daha titredi
Seni istedi
Yaktığın tek mumun alevi daha sönmedi
Tek nefeste
*
Romantik, romantik
Romantik, romantik
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
*
Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim
Ne bir itiraf
Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim (ölmedim, ölmedim, ölmedim)
*
Tek arzum var
Romantik, romantik
Romantik, romantik
*
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
Romantik, romantik
Romantik, romantik
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
-
Sensizlik neymiş
Tenime, canıma sor, oh oh
Celladım ol, gel
Bana son arzumu sor, oh oh
*
Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim
Ne bir itiraf
Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim
Tek arzum var
*
Romantik, romantik
Romantik, romantik
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
*
Barda sensiz olmak
Ne kadar zor, oh oh
Güneşim olsan
Isıtsan çok mu zor, oh oh
*
Boş adamın loş ışığı bi daha titredi
Seni istedi
Yaktığın tek mumun alevi daha sönmedi
Tek nefeste
*
Romantik, romantik
Romantik, romantik
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
*
Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim
Ne bir itiraf
Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim (ölmedim, ölmedim, ölmedim)
*
Tek arzum var
Romantik, romantik
Romantik, romantik
*
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
Romantik, romantik
Romantik, romantik
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
-
Sensizlik neymiş
Tenime, canıma sor, oh oh
Celladım ol, gel
Bana son arzumu sor, oh oh
*
Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim
Ne bir itiraf
Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim
Tek arzum var
*
Romantik, romantik
Romantik, romantik
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
*
Barda sensiz olmak
Ne kadar zor, oh oh
Güneşim olsan
Isıtsan çok mu zor, oh oh
*
Boş adamın loş ışığı bi daha titredi
Seni istedi
Yaktığın tek mumun alevi daha sönmedi
Tek nefeste
*
Romantik, romantik
Romantik, romantik
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
*
Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim
Ne bir itiraf
Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim (ölmedim, ölmedim, ölmedim)
*
Tek arzum var
Romantik, romantik
Romantik, romantik
*
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
Romantik, romantik
Romantik, romantik
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
-
Sensizlik neymiş
Tenime, canıma sor, oh oh
Celladım ol, gel
Bana son arzumu sor, oh oh
*
Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim
Ne bir itiraf
Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim
Tek arzum var
*
Romantik, romantik
Romantik, romantik
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
*
Barda sensiz olmak
Ne kadar zor, oh oh
Güneşim olsan
Isıtsan çok mu zor, oh oh
*
Boş adamın loş ışığı bi daha titredi
Seni istedi
Yaktığın tek mumun alevi daha sönmedi
Tek nefeste
*
Romantik, romantik
Romantik, romantik
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
*
Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim
Ne bir itiraf
Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim (ölmedim, ölmedim, ölmedim)
*
Tek arzum var
Romantik, romantik
Romantik, romantik
*
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
Romantik, romantik
Romantik, romantik
Romantik, romantik bir oyun yine seninle
-
Bir gün daha geçmiş
Zaten yılları saymaz
Sorduğundaysa aynaya
Ayna yalan söylememiş
***
Geceleri anılarda
Hayalleriyle konuşmuş
Gözündeki halkalarda
Yaşlarını kurutmuş
***
Belki
Önümüz yaz
Gideriz bir yerlere
Belki dans edersin
Kumsalda yalnız, tek başına
***
Bu yağmur, bu deniz, bu kumsal
Bu yıldızlar, geçen yıllar
Bu sarhoşlar, bu yalnızlar
Kalbi kırık eski dostlar
***
Belki
Önümüz yaz
Gideriz bir yerlere
Belki dans edersin
Kumsalda yalnız, tek başına
-
Bir gün daha geçmiş
Zaten yılları saymaz
Sorduğundaysa aynaya
Ayna yalan söylememiş
***
Geceleri anılarda
Hayalleriyle konuşmuş
Gözündeki halkalarda
Yaşlarını kurutmuş
***
Belki
Önümüz yaz
Gideriz bir yerlere
Belki dans edersin
Kumsalda yalnız, tek başına
***
Bu yağmur, bu deniz, bu kumsal
Bu yıldızlar, geçen yıllar
Bu sarhoşlar, bu yalnızlar
Kalbi kırık eski dostlar
***
Belki
Önümüz yaz
Gideriz bir yerlere
Belki dans edersin
Kumsalda yalnız, tek başına
-
Kalbimi söktüm, seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Barmen git başımdan sarhoşum zaten
Aşktan kederden
Mutsuz kendimden
İstanbul’da
***
Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken
Ta en derinden
İliklerinden
***
Kalbimi astım ceketimin yakasına
Aşktan kederden
Pişman geçmişten
***
İstanbul’da
***
Nefes alır gibi sanki
Yalanlar söyleyince
Sesim öyle yüksekti ki
Kendim bile inandım
***
Öyle ya da böyle zor
Kırılmamış gibi yapmak
Sözlerini unutmak
O en çok sevdiğim şarkının
***
Nanananana…
***
Kalbimi söktüm seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Her şey bitsin unutmalı anıları
Ağzımda ağzı
Omzumda bacağı
***
İstanbul’da
-
Kalbimi söktüm, seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Barmen git başımdan sarhoşum zaten
Aşktan kederden
Mutsuz kendimden
İstanbul’da
***
Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken
Ta en derinden
İliklerinden
***
Kalbimi astım ceketimin yakasına
Aşktan kederden
Pişman geçmişten
***
İstanbul’da
***
Nefes alır gibi sanki
Yalanlar söyleyince
Sesim öyle yüksekti ki
Kendim bile inandım
***
Öyle ya da böyle zor
Kırılmamış gibi yapmak
Sözlerini unutmak
O en çok sevdiğim şarkının
***
Nanananana…
***
Kalbimi söktüm seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Her şey bitsin unutmalı anıları
Ağzımda ağzı
Omzumda bacağı
***
İstanbul’da
-
Kalbimi söktüm, seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Barmen git başımdan sarhoşum zaten
Aşktan kederden
Mutsuz kendimden
İstanbul’da
***
Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken
Ta en derinden
İliklerinden
***
Kalbimi astım ceketimin yakasına
Aşktan kederden
Pişman geçmişten
***
İstanbul’da
***
Nefes alır gibi sanki
Yalanlar söyleyince
Sesim öyle yüksekti ki
Kendim bile inandım
***
Öyle ya da böyle zor
Kırılmamış gibi yapmak
Sözlerini unutmak
O en çok sevdiğim şarkının
***
Nanananana…
***
Kalbimi söktüm seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Her şey bitsin unutmalı anıları
Ağzımda ağzı
Omzumda bacağı
***
İstanbul’da
-
Kalbimi söktüm, seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Barmen git başımdan sarhoşum zaten
Aşktan kederden
Mutsuz kendimden
İstanbul’da
***
Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken
Ta en derinden
İliklerinden
***
Kalbimi astım ceketimin yakasına
Aşktan kederden
Pişman geçmişten
***
İstanbul’da
***
Nefes alır gibi sanki
Yalanlar söyleyince
Sesim öyle yüksekti ki
Kendim bile inandım
***
Öyle ya da böyle zor
Kırılmamış gibi yapmak
Sözlerini unutmak
O en çok sevdiğim şarkının
***
Nanananana…
***
Kalbimi söktüm seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Her şey bitsin unutmalı anıları
Ağzımda ağzı
Omzumda bacağı
***
İstanbul’da
-
Kalbimi söktüm seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
Barmen git başımdan sarhoşum zaten
Aşktan kederden
Mutsuz kendimden
İstanbul'da
İstanbul'da
İstanbul'da
Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken
Ta en derinden
İliklerinden
Kalbimi astım ceketimin yakasına
Aşktan kederden
Pişman geçmişten
İstanbul'da
İstanbul'da
Nefes alır gibi sanki
Yalanlar söyleyince
Sesim öyle yüksekti ki
Kendim bile inandım
Öyle ya da böyle zor
Kırılmamış gibi yapmak
Sözlerini unutmak
O en çok sevdiğim şarkının
Lalalalala
Kalbimi söktüm seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
Her şey bitsin unutmalı anıları
Ağzımda ağzı
Omzumda bacağı
İstanbul'da
Lalalalala