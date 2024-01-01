Kalbimi söktüm, seni kazıyım derken Ta en derinden İliklerimden *** Barmen git başımdan sarhoşum zaten Aşktan kederden Mutsuz kendimden İstanbul’da *** Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken Ta en derinden İliklerinden *** Kalbimi astım ceketimin yakasına Aşktan kederden Pişman geçmişten *** İstanbul’da *** Nefes alır gibi sanki Yalanlar söyleyince Sesim öyle yüksekti ki Kendim bile inandım *** Öyle ya da böyle zor Kırılmamış gibi yapmak Sözlerini unutmak O en çok sevdiğim şarkının *** Nanananana… *** Kalbimi söktüm seni kazıyım derken Ta en derinden İliklerimden *** Her şey bitsin unutmalı anıları Ağzımda ağzı Omzumda bacağı *** İstanbul’da