İstanbul'da Son Bahar Remixler Şarkı Sözleri
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Teoman
İstanbul'da Son Bahar Remixler
-
Kalbimi söktüm, seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Barmen git başımdan sarhoşum zaten
Aşktan kederden
Mutsuz kendimden
İstanbul’da
***
Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken
Ta en derinden
İliklerinden
***
Kalbimi astım ceketimin yakasına
Aşktan kederden
Pişman geçmişten
***
İstanbul’da
***
Nefes alır gibi sanki
Yalanlar söyleyince
Sesim öyle yüksekti ki
Kendim bile inandım
***
Öyle ya da böyle zor
Kırılmamış gibi yapmak
Sözlerini unutmak
O en çok sevdiğim şarkının
***
Nanananana…
***
Kalbimi söktüm seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Her şey bitsin unutmalı anıları
Ağzımda ağzı
Omzumda bacağı
***
İstanbul’da
-
Kalbimi söktüm, seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Barmen git başımdan sarhoşum zaten
Aşktan kederden
Mutsuz kendimden
İstanbul’da
***
Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken
Ta en derinden
İliklerinden
***
Kalbimi astım ceketimin yakasına
Aşktan kederden
Pişman geçmişten
***
İstanbul’da
***
Nefes alır gibi sanki
Yalanlar söyleyince
Sesim öyle yüksekti ki
Kendim bile inandım
***
Öyle ya da böyle zor
Kırılmamış gibi yapmak
Sözlerini unutmak
O en çok sevdiğim şarkının
***
Nanananana…
***
Kalbimi söktüm seni kazıyım derken
Ta en derinden
İliklerimden
***
Her şey bitsin unutmalı anıları
Ağzımda ağzı
Omzumda bacağı
***
İstanbul’da
-
Mevsim rüzgârları
Ne zaman eserse
O zaman hatırlarım
Çocukluk rüyalarım
Şeytan uçurtmalarım
Öper beni annem
Yanaklarımdan
Güzel bir rüyada
Sanki sevdiklerim
Hayattalarken hâlâ
Akşama doğru
Azalırsa yağmur
Kız kulesi ve adalar
Ah burada olsan
Çok güzel hâlâ
İstanbul'da sonbahar
Her zaman kolay değil
Sevmeden sevişmek
Tanımak bir vücudu
Yavaşça öğrenmek
Alışmak
Ve kaybetmek
İstanbul bugün yorgun
Üzgün ve yaşlanmış
Biraz kilo almış
Ağlamış yine
Rimelleri akıyor
Akşama doğru
Azalırsa yağmur
Kız kulesi ve adalar
Ah burada olsan
Çok güzel hâlâ
İstanbul'da sonbahar
Akşama doğru
Azalırsa yağmur
Kız kulesi ve adalar
Ah burada olsan
Çok güzel hâlâ
İstanbul'da sonbahar
-
Mevsim rüzgarları ne zaman eserse
O zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım
Şeytan uçurtmalarım
Öper beni annem yanaklarımdan
Güzel bir rüyada sanki sevdiklerim
Hayattalarken hala
***
Akşama doğru azalırsa yağmur
Kız Kulesi ve adalar
Ah burada olsan çok güzel hala
İstanbul’da sonbahar
***
Her zaman kolay değil
Sevmeden sevişmek tanımak bir vücut
Yavaşça öğrenmek alışmak ve kaybetmek
İstanbul bugün yorgun üzgün ve yaşlanmış
Biraz kilo almış ağlamış yine
Rimelleri akıyor
-
Mevsim rüzgarları ne zaman eserse
O zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım
Şeytan uçurtmalarım
Öper beni annem yanaklarımdan
Güzel bir rüyada sanki sevdiklerim
Hayattalarken hala
***
Akşama doğru azalırsa yağmur
Kız Kulesi ve adalar
Ah burada olsan çok güzel hala
İstanbul’da sonbahar
***
Her zaman kolay değil
Sevmeden sevişmek tanımak bir vücut
Yavaşça öğrenmek alışmak ve kaybetmek
İstanbul bugün yorgun üzgün ve yaşlanmış
Biraz kilo almış ağlamış yine
Rimelleri akıyor