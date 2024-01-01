İstanbul'da Son Bahar Mertt Mix Mevsim rüzgarları ne zaman eserse O zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım Şeytan uçurtmalarım Öper beni annem yanaklarımdan Güzel bir rüyada sanki sevdiklerim Hayattalarken hala *** Akşama doğru azalırsa yağmur Kız Kulesi ve adalar Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul’da sonbahar *** Her zaman kolay değil Sevmeden sevişmek tanımak bir vücut Yavaşça öğrenmek alışmak ve kaybetmek İstanbul bugün yorgun üzgün ve yaşlanmış Biraz kilo almış ağlamış yine Rimelleri akıyor

İstanbul'da Son Bahar 2002 Mix Kalbimi söktüm, seni kazıyım derken Ta en derinden İliklerimden *** Barmen git başımdan sarhoşum zaten Aşktan kederden Mutsuz kendimden İstanbul’da *** Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken Ta en derinden İliklerinden *** Kalbimi astım ceketimin yakasına Aşktan kederden Pişman geçmişten *** İstanbul’da *** Nefes alır gibi sanki Yalanlar söyleyince Sesim öyle yüksekti ki Kendim bile inandım *** Öyle ya da böyle zor Kırılmamış gibi yapmak Sözlerini unutmak O en çok sevdiğim şarkının *** Nanananana… *** Kalbimi söktüm seni kazıyım derken Ta en derinden İliklerimden *** Her şey bitsin unutmalı anıları Ağzımda ağzı Omzumda bacağı *** İstanbul’da

İstanbul'da Son Bahar Beterböcek Mix Kalbimi söktüm, seni kazıyım derken Ta en derinden İliklerimden *** Barmen git başımdan sarhoşum zaten Aşktan kederden Mutsuz kendimden İstanbul’da *** Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken Ta en derinden İliklerinden *** Kalbimi astım ceketimin yakasına Aşktan kederden Pişman geçmişten *** İstanbul’da *** Nefes alır gibi sanki Yalanlar söyleyince Sesim öyle yüksekti ki Kendim bile inandım *** Öyle ya da böyle zor Kırılmamış gibi yapmak Sözlerini unutmak O en çok sevdiğim şarkının *** Nanananana… *** Kalbimi söktüm seni kazıyım derken Ta en derinden İliklerimden *** Her şey bitsin unutmalı anıları Ağzımda ağzı Omzumda bacağı *** İstanbul’da

İstanbul'da Son Bahar Bumerang M ix Mevsim rüzgârları Ne zaman eserse O zaman hatırlarım Çocukluk rüyalarım Şeytan uçurtmalarım Öper beni annem Yanaklarımdan Güzel bir rüyada Sanki sevdiklerim Hayattalarken hâlâ Akşama doğru Azalırsa yağmur Kız kulesi ve adalar Ah burada olsan Çok güzel hâlâ İstanbul'da sonbahar Her zaman kolay değil Sevmeden sevişmek Tanımak bir vücudu Yavaşça öğrenmek Alışmak Ve kaybetmek İstanbul bugün yorgun Üzgün ve yaşlanmış Biraz kilo almış Ağlamış yine Rimelleri akıyor Akşama doğru Azalırsa yağmur Kız kulesi ve adalar Ah burada olsan Çok güzel hâlâ İstanbul'da sonbahar Akşama doğru Azalırsa yağmur Kız kulesi ve adalar Ah burada olsan Çok güzel hâlâ İstanbul'da sonbahar