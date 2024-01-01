Best Of Teoman Şarkı Sözleri
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Mevsim rüzgârları
Ne zaman eserse
O zaman hatırlarım
Çocukluk rüyalarım
Şeytan uçurtmalarım
Öper beni annem
Yanaklarımdan
Güzel bir rüyada
Sanki sevdiklerim
Hayattalarken hâlâ
Akşama doğru
Azalırsa yağmur
Kız kulesi ve adalar
Ah burada olsan
Çok güzel hâlâ
İstanbul'da sonbahar
Her zaman kolay değil
Sevmeden sevişmek
Tanımak bir vücudu
Yavaşça öğrenmek
Alışmak
Ve kaybetmek
İstanbul bugün yorgun
Üzgün ve yaşlanmış
Biraz kilo almış
Ağlamış yine
Rimelleri akıyor
Akşama doğru
Azalırsa yağmur
Kız kulesi ve adalar
Ah burada olsan
Çok güzel hâlâ
İstanbul'da sonbahar
Akşama doğru
Azalırsa yağmur
Kız kulesi ve adalar
Ah burada olsan
Çok güzel hâlâ
İstanbul'da sonbahar
-
Yazdan kalma bir günden
Ya da çölde çay filminden
Bir sahne var aklımda
Oyuncular sanki biziz
Mutsuzuz ikimiziz
Kimi aşklar hiç bitmezmiş
Bizimkisi bitenlerden
Sevmeye yeteneksiziz
***
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
***
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
***
Hani o güneşin batışı
Bizi tanrıya inandırışı
Şu an o akşam aklımda
Ama çok zaman önceydi
Yaralarımız ağır değildi
Yine de bağışladım ben hep seni
Hem seni hem de kendimi
O kadar yoktun ki
***
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
***
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
***
Yazdan kalma bir günden
Yada çölde çay filminden
Benimde sahneler aklımda
Seninkilerden farklı ama
Artık kendini kandırma
***
Yoktur üstüne senin güzeli çirkin yapmakta
Suçuysa dünyaya atmakta
Neyin bildin ki değerini
Benimkini bileceksin
Bunu da tabi mahvedeceksin
***
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
***
İki yabancı, iki yabancı
Birlikte ama yalnız
İki yabancıyız
-
O her şeyi kendi yanından görüp
Almak istediğini alır
Başka şey düşünmez
Beni unuturdu
***
Onun her anı heyecan dolu
Beni üzdüğü zamanlar bile
Yokluğunu hissetmek
Beni korkuturdu
***
Ben her şeyi onun için, onun
Yanında yaparken
O hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi
Her sözümü dinliyor gibi
Beni kandırırken
İçinden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi
***
O her günü yeni bir umutla
Bekler gibi görünür
Yarına inanmaz, beni avuturdu
***
Onun her anı heyecan dolu
Beni üzdüğü zamanlarda bile
Yokluğunu hissetmek
Beni korkuturdu
-
Saatim yok
Tam olarak bilemem
Biraz bira, biraz şarap önceydi
Nasıl oluyor zaman bir türlü geçmezken
Yıllar hayatlar geçiyor
***
Takatim yok, yine de telefon sarıldım
Son bir özür için
Tüm sevdiğim kadınlardan
Çok mu ayıp hala mutluluk istemek?
Neyse zaten hiç halim yok
***
Bugün benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
***
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda
Bildiğim bütün hayatlar
Paramparça, paramparça
Paramparça, paramparça
***
Bugün benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
***
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda
Bildiğim bütün hayatlar
Paramparça, paramparça
Paramparça, paramparça
-
Tam ona sarılırken gördüm pencereden
Gülünecek ne vardı, gülüyordun ya öperken
Bu gece seninle olalım canım derken
Sildim seni o an kalbimden
***
Neydi kopan içimden
Yıllar zincirinden
Öldüm sanki yaşarken
Kaçtım hemen o sahneden
Kendimi buldum ben çalıştığım bu yerde
Azalır acılar da belki gitgide
***
Uykusuz her gece bu soğuk kahvede
Sabahlarım bazen günlerce
Rüyalarıma gelme diye
Uykusuz her gece, yorgun ölesiye
Unutur muyum seni yorulsam her gece
***
Masada boş bardaklar
Kirlenmiş tabaklar
Çoğalıyor önümde bitmesin sabaha kadar
Yakmıyor elimi artık bu kaynar sular
Yoruldukça kaybolur acılar
-
O kadar haklısın ki dayanamıyorum buna
O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında
Korkum yaralanman hayatta
O kadar yalnızsın ki dayanamıyorum buna
O kadar sıcaksın ki çok soğuk kaldım yanında
Korkum yaralanman hayatta
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin, çok gerçeksin
Bu yüzden çok güzelsin
O kadar haklısın ki dayanamıyorum buna
O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında
Korkum yaralanman hayatta
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin, çok gerçeksin
Bu yüzden çok güzelsin
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde
Hayalperestsin
Güzel hayaller peşinde
Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Hayalperestsin
Bu yüzden çok güzelsin
-
Boşver beni
Mühim değilim
Bu O'nun hikayesi
Çok beyazdı, kir tutardı
Ömrü kelebek kadardı
Mektupları şişedeyken
Bir de bakmış deniz yokmuş
Tek başına dans ederken
Mutsuzluktan sarhoşmuş
Daha 17'ymiş.
Oyundan kalkmak isterken
Kağıtlar dağıtılmış
Bu hava boşluğunda
Artık her şey satılıkmış
Trafikte akmayan
Hep onun seridiyken
Söylediği son şarkı
Elveda Zalim Dünyaymış
Daha 17'miş
-
Kır evinin verandasında
Bir rüzgar gülüne rastladım
İnsanmışçasına konuşmaya başladım
Dedim, benim kadar yalnızsan
Tek gecelik bir aşksan
Omuzlarına abanan
Bir anıdan kaçıyorsan
***
Dibe vurduysan
Yada hala düşüyorsan
***
Bir yaz günü Bir yaz günü
Hiç bu kadar üşüdün mü?
Rüzgar gülü Rüzgar gülü
Hiç ölümü düşündün mü?
***
Hayalimdeki adsız kadın
Sanki ağzımda tadın
Eminim ki sen de hep kendini aradın
Evimin yolu beni unutmuş otellerin soğukluğunda...
Tüm bu garip duygular
Bir tür iç kanama
***
Dibe vurduysan
Yada hala düşüyorsan
***
Bir yaz günü Bir yaz günü
Hiç bu kadar üşüdün mü?
Rüzgar gülü Rüzgar gülü
Hiç ölümü düşündün mü?