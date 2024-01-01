İstasyon İnsanları Dostlar uydururum hayali mutluyumdur bu yüzden Bir çiçek dürbününden insanlara bakarken Bir gün bir istasyon gördüm trenleri geciken Yolcular ellerinde tek gidişlik bir bilet Henüz bilmeseler de hayat bundan ibaret İstasyon insanları buradalar tesadüfen Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden İstasyon insanları buradalar tesadüfen Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden Eskiden çok eskiden ben daha çok küçükken Henüz cennet plajı otopark olmamışken Mercanların arasında küçük balıklar vardı En güzelleri el boyunda kavuniçi olanlardı Bir gün bir rüya gördüm o kavuniçi balık benmişim Büyümem beklenmeden afiyetle yenmişim İstasyon insanları buradalar tesadüfen Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden İstasyon insanları buradalar tesadüfen Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden Bir sırrım var saklarım Ama görünce anlarsınız Yalnız dikkat acımayın acınmak canımı en çok acıtandır İstasyon insanları buradalar tesadüfen Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden İstasyon insanları buradalar tesadüfen Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden

Anlıyorsun Değil Mi Hava ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde Bir türkü tutturmuşum duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kapım yok mutluluğa hasretim Artık sokaklar benim görüyorsun değil mi? *** Zaman akmıyor sanki saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi? *** Bir resmin kalmış bende tam ortadan yırtılmış Hani siyah kazaklı biliyorsun değil mi? Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda Senin sıcaklığın var anlıyorsun değil mi? *** Zaman akmıyor sanki saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi?

Gönülçelen Kırıklarını aldırdım kalbimin Zırhımı çıkarttım astım portmantoya Güzel vücutlar boş suratlar Benimse yenmiş tırnaklarım Titrek ellerim var Evet dedi ben de seni aldattım Bİr kez de değil üstelik Çünkü beni çok kanattın Çok sevdiğim bir yalandın *** Gönülçelen gönülçelen Aynı anda utanmadan Hem kırıcı hem kırılgan Yordun beni gönülçelen *** Gönülçelen gönülçelen Biraz gerçek biraz yalan Hem yara bandım hem yaram Bitsin artık gönülçelen

İstanbul'da Sonbahar Mevsim rüzgarları ne zaman eserse O zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım Şeytan uçurtmalarım Öper beni annem yanaklarımdan Güzel bir rüyada sanki sevdiklerim Hayattalarken hala *** Akşama doğru azalırsa yağmur Kız Kulesi ve adalar Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul’da sonbahar *** Her zaman kolay değil Sevmeden sevişmek tanımak bir vücut Yavaşça öğrenmek alışmak ve kaybetmek İstanbul bugün yorgun üzgün ve yaşlanmış Biraz kilo almış ağlamış yine Rimelleri akıyor

Sevdim Seni Bir Kere Sevdim seni bir kere Başkasını sevemem Deli diyorlar bana Desinler değişemem Desinler değişemem *** Daha yolun başındasın Değişirsin diyorlar Oysa sana çıkıyor Bildiğim bütün yollar *** Sevgi anlaşmak değildir Nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için Ömür bile verilir

Zamparanın Ölümü Pardon sizi birine benzettim geçmiş yıllardan Yemin ederim azcık içtim bu halim doğuştan Şampiyonum sanırken diskalifiye olduğumdan İşte sevgili bayan tüm gevezeliğim bundan *** Bir kız tanırdım eskiden hayat berbat derdi Loş kalbinde hayal kırıklıkları biriktirirdi Her filmden kitaptan bir rol seçerdi Beğensin diye gelirse ölüm makyajsız gezmezdi *** Tanırsınız benim gibilerini boş sokaklardan Çizgilere basmadan yürümeye çalışan insanlardan Ama dün akşam dedim ki kendi kendime Düşünme düşünme *** Kim anlamış ki sen anlayasın böyle Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle Bir şey söyledi ki bence de doğru bir bar filozofu Çok kadın hiç kadındır oğlum yalnızlıktır sonu Kadehte yansımama baktım ayaklı bir kanıttım Kadın dergileri testlerinde her soruya yanıttım *** Tanırsınız benim gibilerini boş sokaklardan Çizgilere basmadan yürümeye çalışan insanlardan Ama dün akşam dedim ki kendi kendime Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle *** Öyle güzelsiniz ki galiba korkmaya başlamalı Hanımefendi sizin kadar güzel olmak aman hemen yasaklanmalı Durun tahmin edeyim balıksınız değil mi Çok yalnızız n'olur hadi size gidelim mi Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle

Doktor Öyle büyük ki inan doktor Içimdeki boşluğum Ne koyarsam koyayım Hiç dolmuyor Eğer böyle yaşarsam Hep aynı acıyı Bu sıcaklar bile beni donduruyor Kör bir dilenci Vücudunda Sigara yanıklarıyla Ilkbahardan bana bahsediyor Sardunyalar açıyor diyor Ama ben görmeyeceğim Ve sizin gibi sevinmeyeceğim Bekleme salonunda Günü geçmiş dergiler Saçım başım dağılmış Sanki bana benzerler Doktor doktor * Insanlar hiç bilmiyor Doktor Insanlar hiç duymuyor Doktor Insanlar hissetmiyor Doktor Kimse beni sevmiyor Doktor * Gerginsin rahatla dedi Çabucak soyunurken kadın Paramı ver yeter Hiç farketmez adın Soyunmana gerek yok Bana bir kaç tatlı söz lazım Uyuyana kadar kal yeter Bitmiş uyku haplarım

Mavi Kaptan bu kadar hızlı gitme hava güzel deniz güzel Yelken yeter bize akıntı burnu önümüzde Mandalina kokuları sahilden dolsun içimize * Mutluyum diyorum kendime sağım solum önüm arkam Her yer mavi mavi bu güzel eylül akşamüstü her yer masmavi Akdeniz meltemi altında kitabım kucağımda * Ne güzel şey uyuklamak sana ilk aşık olduğumda Geceyarı dolunayda bu koyda yüzmüştük çırılçıplak Yıllar nasıl aktı geçti lacivert mayom eridi güneşten artık Mavi mavi bu güzel eylül akşamüstü her yer masmavi * Yatma vakti geldi artık Rakı balık harikaydı kaptan eline sağlık Son bir kadeh dostlar için artık aramızda olmayan * İnşallah onlar da mutludurlar Mavi mavi bu güzel eylül akşamüstü her yer

Hayalprest O kadar haklısın ki dayanamıyorum buna O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında Korkum yaralanman hayatta O kadar yalnızsın ki dayanamıyorum buna O kadar sıcaksın ki çok soğuk kaldım yanında Korkum yaralanman hayatta Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin, çok gerçeksin Bu yüzden çok güzelsin O kadar haklısın ki dayanamıyorum buna O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında Korkum yaralanman hayatta Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin, çok gerçeksin Bu yüzden çok güzelsin Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde Hayalperestsin Hayalperestsin Hayalperestsin Hayalperestsin Hayalperestsin Hayalperestsin Bu yüzden çok güzelsin