-
Bir sabah uyanınca
Derdin yoksam yanında
Kalk sor kendine
Bu kadın nerede diye
Bir sabah uyanınca
O yalnız yatağında
Bak gör aynaya
Eserinle gurur duy bir daha
Benle gülen ağlayan
O kadın nerde şimdi diye
Haykır tüm sesinle
Yastıklara sarılırken
İsmimi fısıldayan
Bazen şarkı mırıldanan
O ses yok, gülüş yok
Danset sessizlikle
Ses duyamazsın
İz bulamazsın
Kadının gidişi sessiz olur
Derdin inanmazdım
Uyanamazsın
Başka kollarda
Kadının gidişi sessiz olur
Derdin inanmazdım
Bir sabah uyanınca
Derdin yoksam yanında
Kalk sor kendine
Bu kadın nerede diye
Bir sabah uyanınca
O yalnız yatağında
Bak gör aynaya
Eserinle gurur duy bir daha
Benle gülen ağlayan
O kadın nerde şimdi diye
Haykır tüm sesinle
Yastıklara sarılırken
İsmimi fısıldayan
Bazen şarkı mırıldanan
O ses yok, gülüş yok
Danset sessizlikle
Ses duyamazsın
İz bulamazsın
Kadının gidişi sessiz olur
Derdin inanmazdım
Uyanamazsın
Başka kollarda
Kadının gidişi sessiz olur
Derdin inanmazdım
Kadının gidişi sessiz olur
Derdin inanmazdım
-
Bunlar güzel günlerimiz
Daha beter ol'cak her şey
Dünya zaten yalan dolan
Kaderden kaçamaz insan
*
Vurulmuş kalbinin ortasından
Aynaya bakmam kendimi bilmem
Hayat acıtınca dünyayı sevmem
Ne yazık ki tek tabanca
*
Serseri doğdum serseri ölcem
Bunlar güzel günlerimiz
Daha beter olacak her şey
Dünya zaten yalan dolan
*
Kaderden kaçamaz insan
Vurulmuş kalbinin ortasından
Aynaya bakmam kendimi bilmem
Hayat acıtınca dünyayı sevmem
*
Ne yazık ki tek tabanca
Serseri doğdum serseri ölcem
Aynaya bakmam kendimi bilmem
Hayat acıtınca dünyayı sevmem
*
Ne yazık ki tek tabanca
Serseri doğdum serseri ölcem
Aynaya bakmam kendimi bilmem
Hayat acıtınca dünyayı sevmem
Ne yazık ki tek tabanca
Serseri doğdum serseri ölcem
Serseri ölcem
Serseri ölcem
-
Silkeleyip kumları üstümden atıp
Mağazanın vitrininde yansımama bakıp
Uyurgezer gibiyim, tüm geçmişim kayıp
İnceliyorum kendimi halim bi garip
Hem hayattan, hem ölümden korkarak
Son sefer de geçmiş bu son durak
Hem hayattan, hem ölümden korkarak
Son sefer de geçmiş bu son durak
Hem hayattan, hem ölümden korkarak
Son sefer de geçmiş bu son durak
Sardunyaları seyrettim bir çölden gelip
Geceler boyu ağladım şairleri sevip
Bir isyanım varmış, akıtmışım içime
Kendim bile bakamadım gözlerimin derinine
Hem hayattan, hem ölümden korkarak
Son sefer de geçmiş bu son durak
Hem hayattan, hem ölümden korkarak
Son sefer de geçmiş bu son durak
Kilitliydi dünya, girdim bacasından
Kızgındım doludizgin hazzın ardından
Kefenim arka cebimde, cehennemden kaçmadan
Delirerek giderek vicdan azabından
Hem hayattan, hem ölümden korkarak
Son sefer de geçmiş bu son durak
Hem hayattan, hem ölümden korkarak
Son sefer de geçmiş bu son durak
Hem hayattan, hem ölümden korkarak
Son sefer de geçmiş bu son durak
Hem hayattan, hem ölümden korkarak
Son sefer de geçmiş bu son durak
-
Zamanla aram pek iyi değildir
Kendimi şanslı sayarım yine de
Yalnız kalmakla ilgili bir sorunum yok
Ama yakınlarda olsun nefesi sevdiğim birinin
Zaman nefes almakla geçen günler değil
Birinin aklında olmakla ilgili biraz
Ve hayatın kum saatini sen değil
Senin yakınındaki tutar, o kadar
Zamanım dar
Benimle kal
Gitme bu gece
Yanımda kal
Zamanım dar
Benimle kal
Gitme bu gece
Yanımda kal
Hayatla aram pek iyi değildir
Çok mutsuz saymam kendimi yine de
Göçüp gitmekle ilgili sorunum yok
Ama kalbinde olayım sevdiklerimin
Hayat nefes almakla geçen günler değil
Sonumuzun farkında olmakla ilgili biraz
Ve hayatın kum saatini sen değil
Biriktirdiğin anılar tutar, o kadar
Zamanım dar
Benimle kal
Gitme bu gece
Yanımda kal
Zamanım dar
Benimle kal
Gitme bu gece
Yanımda kal
-
Bagajsızım sadece birkaç kıyafet
Kahvaltım çayla simit
Benim hikayem neydi unuttum
Elimde yaralar, biraz da cüret
Bırak artık dünyayı zarları hileli
Yorgunsun yüzünden belli
Bırak artık dünyayı zarları hileli
Ağlamışsın gözlerinden belli
Ne ateşler yanıyor
Ne ateşler sönüyor
Ne savaşlar oluyor
Ne gidenler dönüyor
Limanında gemiler var mı?
Sinirlerim laçka dolunaydan mı?
Ter içinde heyecandan mı?
Kalbinde bana yer var mı?
Hücremdeyim cezam müebbet
Prangam yüreğimde
Tanrı verir bu kez belki de
Yarattığına merhamet
Bırak artık dünyayı zarları hileli
Yorgunsun yüzünden belli
Bırak artık dünyayı zarları hileli
Ağlamışsın gözlerinden belli
Ne ateşler yanıyor
Ne ateşler sönüyor
Ne savaşlar oluyor
Ne gidenler dönüyor
Limanında gemiler var mı?
Sinirlerim laçka dolunaydan mı?
Ter içinde heyecandan mı?
Kalbinde bana yer var mı?
Limanında gemiler var mı?
Sinirlerim laçka dolunaydan mı?
Ter içinde heyecandan mı?
Kalbinde bana yer var mı?
Limanında gemiler var mı?
Sinirlerim laçka dolunaydan mı?
Ter içinde heyecandan mı?
Kalbinde bana yer var mı?
-
Kapıları kaparım
Ardıma bakarım
Hayatım böyledir
Bir yol ararım
*
Yanarım bir sigara gibi
Küllerim dağılır
Sönerim çünkü ateşim
İzmarite dayanır
*
N’apim tabiatım böyle
Vura vura dip oldum
Ona buna dert oldum
Yana yana söndüm
*
Çelindi gönlüm
Yaşamadan öldüm
Vura vura dip oldum
Ona buna dert oldum
*
Yana yana söndüm
Çelindi gönlüm
Yaşamadan öldüm
Şişeleri açarım
*
Alkole koşarım
Bu bomboş dünyada
Bir mana ararım
Yanarım bir sigara gibi
*
Küllerim dağılır
Sönerim çünkü ateşim
İzmarite dayanır
N’apim tabiatım böyle
*
Vura vura dip oldum
Ona buna dert oldum
Yana yana söndüm
Çelindi gönlüm
*
Yaşamadan öldüm
Vura vura dip oldum
Ona buna dert oldum
Yana yana söndüm
*
Çelindi gönlüm
Yaşamadan öldüm
İnsanlardan kaçarım
Zor sorular sorarım
*
Yaşamak için
Bir neden ararım
Yanarım bir sigara gibi
Küllerim dağılır
*
Sönerim çünkü ateşim
İzmarite dayanır
N’apim tabiatım böyle
Vura vura dip oldum
*
Ona buna dert oldum
Yana yana söndüm
Çelindi gönlüm
Yaşamadan öldüm
*
Vura vura dip oldum
Ona buna dert oldum
Yana yana söndüm
Çelindi gönlüm
*
Yaşamadan öldüm
Yana yana söndüm
Çelindi gönlüm
Yaşamadan öldüm
-
Bu gece batsın güneş
Bu ıssız adada
Şimdi atsam kendimi
Çıkarırlar galata'da
Söktüm attım kalbimi
Boğulsun dalgada
Sonumu bekliyorum
Sardunyalar arasında
Bu şehir kendi kıyılarına vuruyor
Sonbaharda fırtınada
Bu yara ayan beyan kanıyor
Bir kıvılcımınla yanıyor
Bir sigara içimi uzağında
Kalbim kısılı bir kuşun tuzağında
Hatıralar yanıyor onlar da
Bu upuzun yaz sıcağında
Bu gece batsın güneş
Bu ıssız adada
Şimdi atsam kendimi
Çıkarırlar galata'da
Söktüm attım kalbimi
Boğulsun dalgada
Sonumu bekliyorum
Sardunyalar arasında
Vurdum kendimi dört bir yanına
Denize baktım kalpazankaya'da
Şiirler yazıyorum sana hala
Şişeye koyup salıyorum sulara
Bir sigara içimi uzağında
Kalbim kısılı bir kuşun tuzağında
Hatıralar yanıyor onlar da
Bu upuzun yaz sıcağında
Bu gece batsın güneş
Bu ıssız adada
Şimdi atsam kendimi
Çıkarırlar galata'da
Söktüm attım kalbimi
Boğulsun dalgada
Sonumu bekliyorum
Sardunyalar arasında
Bir sigara içimi uzağında
Kalbim kısılı bir kuşun tuzağında
Hatıralar yanıyor onlar da
Bu upuzun yaz sıcağında
Bu gece batsın güneş
Bu ıssız adada
Şimdi atsam kendimi
Çıkarırlar galata'da
Söktüm attım kalbimi
Boğulsun dalgada
Sonumu bekliyorum
Sardunyalar arasında
Sonumu bekliyorum
Sardunyalar arasında
-
Güzelsin ama garipsin de diye
Düşünmüştüm seni ilk gördüğümde
Elinde kartpostallar
Üstünde kan çiçekleri vardı sanki teninde
'Elveda sevgilim, ' diyorsun
Gideceğim ardıma bakmadan
Bu uzlaşmaz iki kalp
Bizim yaralarını yarıştıran
Sen bana rüzgar içimde, eser coşarsın derimde
Karanlıkta evine soyundum geldim, son kez
Sen bana düşman içimde, kanar akarsın derimde
Karanlıkta evine geldim, seninim son kez
Soğuksun çünkü kırılgansın diye
Düşünmüştüm seni ilk gördüğümde
Elinde gitarın, üstünde gökkuşağı vardı gözlerinde
Kör olmuştum ışığından o zaman
Yavaş yavaş görüyorum
Göze alıp sensizliği şimdi
Seni terk ediyorum
Sen bana rüzgar içimde, eser coşarsın derimde
Karanlıkta evine soyundum geldim, son kez
Sen bana düşman içimde, kanar akarsın derimde
Karanlıkta evine geldim, seninim son kez
Güzelsin ama garipsin de diye
Düşünmüştüm seni ilk gördüğümde
-
Bir pembe elbiseyle gerçek yapmış hayalini
Mutsuz hayatının parça parça dağınık resimleri
İnsanlık halleri
Mutluluk hayalleri
Nereye kadar?
İnsan yaşar (insan yaşar)
Hayali kadar (hayali kadar)
Kimi hayal eder (kimi hayal eder)
Bir ömür yettiği kadar
Kimi inanmaz (kimi inanmaz)
Kiminin kalbinde tanrı
Kimi küser hayatına (kimi küser hayatına)
Kimi yakalar yıldızları
Bir aşk ihtimali gerçek yapmış hayalini
Mutsuz hayatının parça parça dağınık resimleri
İnsanlık halleri
Mutluluk hayalleri
Nereye kadar?
İnsan yaşar (insan yaşar)
Hayali kadar (hayali kadar)
Kimi hayal eder (kimi hayal eder)
Bir ömür yettiği kadar
Kimi inanmaz (kimi inanmaz)
Kiminin kalbinde tanrı
Kimi küser hayatına (kimi küser hayatına)
Kimi yakalar yıldızları
Nereye kadar?
İnsan yaşar (insan yaşar)
Hayali kadar (hayali kadar)
Kimi hayal eder (kimi hayal eder)
Bir ömür yettiği kadar
Kimi inanmaz (kimi inanmaz)
Kiminin kalbinde tanrı
Kimi küser hayatına (kimi küser hayatına)
Kimi yakalar yıldızları
Kimi yakalar yıldızları
Kimi yakalar yıldızları
-
Bir yaz gecesi yalnız kumsalda
Suç bizde değil rüyalarımızda
Çiçek tozlarıyla bezendim gençken
Döktüm üstümden sonunda mecburen
Bir yavru kedi buldum sonra
Bu sabah balkonumda
Uzattı ellerini
Bir nefes yalnızlığa
Kimler geldi, kimler geçti hayatından
Ne zaman saklandın aşktan en son
Çıkmış aklından
Yaşamak, hayata katlanmak demek
Bize yürek gerek
Çölde çiçek
Kimler geldi, kimler geçti hayatından
Ne zaman saklandın aşktan en son
Çıkmış aklından
Yaşamak, hayata katlanmak demek
Bize yürek gerek
Çölde çiçek
Mevsim sonunda sessiz dünyamda
Yersiz yurtsuz yine bunalımda
Deniz minareleri kumlarda
Boş bira kutuları ay ışığında
Bir yavru kedi buldum sonra
Bu sabah balkonumda
Uzattı ellerini
Bir nefes yalnızlığa
Kimler geldi, kimler geçti hayatından
Ne zaman saklandın aşktan en son
Çıkmış aklından
Yaşamak, hayata katlanmak demek
Bize yürek gerek
Çölde çiçek
Kimler geldi, kimler geçti hayatından
Ne zaman saklandın aşktan en son
Çıkmış aklından
Yaşamak, hayata katlanmak demek
Bize yürek gerek
Çölde çiçek
Kimler geldi, kimler geçti hayatından
Ne zaman saklandın aşktan en son
Çıkmış aklından
Yaşamak, hayata katlanmak demek
Bize yürek gerek
Çölde çiçek
Çölde çiçek
Çölde çiçek