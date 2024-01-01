Kelimeler Şarkı Sözleri
Teoman Kelimeler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Teoman Kelimeler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kelimeler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Kaçıyor musun aşktan hala
Koşup insandan insana
Hayatı bırakıp tabağında
Boşver mi diyorsun kanasın
İçin acıyor mu hiç bazı bazı
Cesur musun gözünü kapadığında
Sımsıkılar mı, kırpıyor musun
Boşver mi diyorsun kanasın
Biliyorum artık çok zor çok
Kuracak yeni bir hikayem yok
Yine de uğraşıyorum rastgele
Bu eskimiş kelimelerle
Yavaşlıyor ama durmuyor dünya
Zaman kimseden değilken yana
Gitmiş herkes evleriniz bomboş
Boşver mi diyorsun kanasın
Batmadık ama su alıyoruz hala
Hissetmeden basıp toprağa
Yüz basmadan yaralarıma
Boşver mi diyorsun kanasın
Alt üst olmuş coğrafyanda
Cebinde bozuk paralarınla
Kendi mezarına selam durup
Boşver mi diyorsun kanasın