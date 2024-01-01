Kaçıyor musun aşktan hala Koşup insandan insana Hayatı bırakıp tabağında Boşver mi diyorsun kanasın İçin acıyor mu hiç bazı bazı Cesur musun gözünü kapadığında Sımsıkılar mı, kırpıyor musun Boşver mi diyorsun kanasın Biliyorum artık çok zor çok Kuracak yeni bir hikayem yok Yine de uğraşıyorum rastgele Bu eskimiş kelimelerle Yavaşlıyor ama durmuyor dünya Zaman kimseden değilken yana Gitmiş herkes evleriniz bomboş Boşver mi diyorsun kanasın Batmadık ama su alıyoruz hala Hissetmeden basıp toprağa Yüz basmadan yaralarıma Boşver mi diyorsun kanasın Alt üst olmuş coğrafyanda Cebinde bozuk paralarınla Kendi mezarına selam durup Boşver mi diyorsun kanasın