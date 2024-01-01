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7/24 Dinle İşte Öyle Bir Şey

İşte Öyle Bir Şey Şarkı Sözleri

Teoman İşte Öyle Bir Şey şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Teoman İşte Öyle Bir Şey şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İşte Öyle Bir Şey sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Teoman

Teoman

İşte Öyle Bir Şey

  • Kıskançlık

  • Aldım Başımı Gidiyorum

  • Sen Benimsin

  • Bende Mi Kabahat

  • Sen Halimden Anlarsın

  • Canım Kurban

  • Hep Böyle Kal

  • İstanbul Şehri

  • Kader Utansın

  • Söyle Canım / Remix

  • Umut

  • Yine de Güzeldir Yaşamak

  • Bir de Bana Sor (Orijinal)

  • Olmaz Olsun Böylesi

  • İstanbul Şehri

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