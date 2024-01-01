-
Bir gün daha bitti önümde
Günler gelir geçer ve antibiyotikler
Kimim ben? Bügün ne günlerden?
Kırk derece yüksek ateş ve kıskançlık
*
Bu zayıflık anında, bir aşkın komasında
Kıskançlık aktıgında durmaksızın damarlarımda
Sen ilacımsın, susuz yuttuğum
Bir türlü gitmeyen ne yapsam da boğazımdan
*
Günlerdir hastayım ve bu beni delirtiyor
Sürekli uykuyla uyanıklık arasında
Gidip gelip, gidip gelip, gidip gelip
Kırk derece yüksek ateş ve kıskançlık
*
Bu zayıflık anında, bir aşkın komasında
Kıskançlık aktıgında durmaksızın damarlarımda
Sen ilacımsın, susuz yuttuğum
Bir türlü gitmeyen ne yapsam da boğazımdan
*
Ve kıskançlık
Bu zayıflık anında, bir aşkın komasında
Kıskançlık aktıgında durmaksızın damarlarımda
Sen ilacımsın, susuz yuttuğum
Bir türlü gitmeyen ne yapsam da
*
Bu kıskançlık zayıflık anında
Bir aşkın komasında ve aktığında damarlarımda
Kıskançlık
-
Her kelime yalan
Her yürek vefasız
Can üzgün, perişan
Can suskun, kararsız
***
Çek git diyor şeytan
Git sessiz sedasız
Ve gittiğin zaman
Sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından
***
Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan
Aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla, sevaplarımla
Aldım başımı gidiyorum
***
Gitgide yüreğime
İnce bir sızı girse
Gizli bir ateş beni
Yaksa da gidiyorum
***
Ben bu hayattan, aşktan sevdadan
Aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla, sevaplarımla
Aldım başımı gidiyorum
***
Her duygu yıpranmış
Her bakış anlamsız
Can bıkmış usanmış
Can çökmüş zamansız
***
Çek git diyor şeytan
Git sessiz sedasız
Ve gittiğin zaman
Sanma ki bir kal diyen çıkar ardından
***
Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan
Aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla, sevaplarımla
Aldım başımı gidiyorum
***
Gitgide yüreğime
İnce bir sızı girse
Gizli bir ateş beni
Yaksa da gidiyorum
***
Ben bu hayattan, aşktan sevdadan
Aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla, sevaplarımla
Aldım başımı gidiyorum
***
Ben bu hayattan, aşktan sevdadan
Aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla, sevaplarımla
Aldım başımı gidiyorum
-
Ellerini tutmasam
Gözlerine bakmasam
Sussam hiç konuşmasam bile
***
Ben sana hasretimden
Seni çok sevdiğimden
Bir türlü söz etmesem bile
***
Dünyamı alt üst eden
Uykusuz gecelerden
Hiç haberin olmasa bile
***
Kalbimdeki acıyı
O korkunç fırtınayı
Senden hala saklasam bile
Sen benimsin, sen benimsin
***
Gün gelir bir yaprak dalından koparak
Rüzgarla sürüklenebilir
Gün gelir yolunu şaşıran bir kuzu
Sürüsünden ayrılabilir
Ama sen benimsin, sen benimsin
***
Ellerini tutmasam
Gözlerine bakmasam
Sussam hiç konuşmasam bile
***
Ben sana hasretimden
Seni çok sevdiğimden
Bir türlü söz etmesem bile
***
Gün gelir toprakta kök salan bir ağaç
Bir vuruşta devrilebilir
Gün gelir bir ana belki de bir anda
Yavrusundan ayrılabilir
Ama sen benimsin, sen benimsin
***
Gün gelir toprakta kök salan bir ağaç
Bir vuruşta devrilebilir
Gün gelir bir ana belki de bir anda
Yavrusundan ayrılabilir
Ama sen benimsin, sen benimsin
Sen benimsin
-
Bir mevsim daha geçti
Hiç farkında olmadan
Bir ağaç kurudu gitti
Yaprakları solmadan
***
Bir ömür böyle geçti
Gönlümce yaşamadan
Bir dosttan ayrılır gibi
Durdum baktım arkandan
***
Bende mi acaba
Bende mi kabahat
Böyle mi geçecekti̇?
Böyle mi bu hayat?
***
Sende mi acaba
Sende mi kabahat?
Ayrı mı geçecekti?
Ayrı mı bu hayat?
***
Ne günler geldi geçti
Hiçbir şeye doymadan
Anlasan da ne fark eder
Kıymetini sonradan
***
Yıllar hep geçti gitti
Göz açıp kapamadan
Bir yolcu uğurlar gibi
Seyrettim arkasından
***
Bende mi acaba
Bende mi kabahat?
Böyle mi geçecekti̇?
Böyle mi bu hayat?
***
Sende mi acaba
Sende mi kabahat?
Ayrı mı geçecekti?
Ayrı mı bu hayat?
***
Bende mi acaba
Bende mi kabahat?
Böyle mi geçecekti̇?
Böyle mi bu hayat?
***
Sende mi acaba
Sende mi kabahat?
Ayrı mı geçecekti?
Ayrı mı bu hayat?
***
Bende mi acaba
Bende mi kabahat?
Böyle mi geçecekti̇?
Böyle mi bu hayat?
-
Öyle bir ateş ki bu
Yandı mı sönmek bilmez
Öyle bir azap ki bu
Çekmeyen kimse bilmez
***
Anlatırsın (duymazlar)
Yalvarırsın (duymazlar)
Haykırırsın, duymazlar
***
Öyle bir keder ki bu
Geldi mi gitmek bilmez
Öyle bir rüzgâr ki bu
Esti mi dinmek bilmez
***
Anlatırsın (duymazlar)
Yalvarırsın (duymazlar)
Haykırırsın, duymazlar
***
Mademki sevdalısın
Sen hâlimden anlarsın
Mademki sevdalısın
Sen hâlimden anlarsın
***
Anlatırsın (duymazlar)
Yalvarırsın (duymazlar)
Haykırırsın, duymazlar
***
Öyle bir çile ki bu
Sen bitersin, o bitmez
Öyle bir ölüm ki bu
Ölsen de kimse bilmez
***
Anlatırsın (duymazlar)
Yalvarırsın (duymazlar)
Haykırırsın, duymazlar
***
Mademki sevdalısın
Sen hâlimden anlarsın
Mademki sevdalısın
Sen hâlimden anlarsın
***
Mademki sevdalısın
Sen hâlimden anlarsın
-
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
(Her birinize, her birinize, her birinize)
***
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
(Her birinize, her birinize, her birinize)
***
Sevgiyi, öfkeyi, bin bir çileyi
Sır gibi saklayan gözlerinize
Aslanı ininden, yılanı deliğinden
Çıkarmayı bilen tatlı dilinize
***
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
(Her birinize, her birinize, her birinize)
***
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
(Her birinize, her birinize, her birinize)
***
Telli sazı ile, hemi de naz ile
Bağrımızı delen türkülerinize
Sevinci, kederi, hasreti, gurbeti
Oya gibi işleyen öykülerinize
***
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
(Her birinize, her birinize, her birinize)
***
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
(Her birinize, her birinize, her birinize)
***
Tarlada, çeltikte, hasatta, harmanda
Toprağa can veren ellerinize
Düğünde, bayramda, beşikte, mezarda
Her dem ışıldayan yüreklerinize
***
Canım kurban benim sizlere
Toprağa can veren ellerinize
Canım kurban her birinize
***
Canım kurban benim sizlere
Her dem ışıldayan yüreklerinize
Canım kurban her birinize
***
Canım kurban benim sizlere
Canım kurban her birinize
-
Herkes bir şey aldı götürdü benden
Kimi umutlarımı
Kimi inançlarımı
Kimi en güzel duygularımı
***
Herkes bir şey aldı götürdü benden
Kimi umutlarımı
Kimi inançlarımı
Kimi en güzel duygularımı
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep bana yakın
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep cana yakın
***
Herkes bir şeyler aldı götürdü benden
Kimi bugünlerimi
Kimi yarınlarımı
Kimi en güzel anılarımı
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep bana yakın
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep böyle kal
***
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
***
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
***
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep bana yakın
-
Bir köşesi gül gülistan
Doyum olmaz havasına
Bir köşesi darmaduman
Kalp dayanmaz yarasına
***
Bir yanda bir eski yalı
Tarih sinmiş her taşına
Öte yanda bir dev yapı
Uymuş çağın akışına
***
Bin şehre bedeldir İstanbul şehri
(Sefasıyla, cefasıyla, işvesiyle, edasıyla)
Bin şehre bedeldir İstanbul şehri
***
Öyle bir şehir ki anlayamazsın
Güzelliğini anlatamazsın
Bir seher vakti kalkıp da eğer
Yola çıkmazsan tanıyamazsın, tanıyamazsın
***
Bir kıyısı uygarlığa
Işık tutmuş çağlar boyu
Bir kıyısı boydan boya
Cennet gibi Anadolu
***
Bir bakarsın bir yamaçta
Selvi boylu mezarlıklar
Bir bakarsın öte yanda
Yepyeni bir hayat başlar
***
Bin şehre bedeldir İstanbul şehri
(Sefasıyla, cefasıyla, işvesiyle, edasıyla)
Bin şehre bedeldir İstanbul şehri
***
Öyle bir şehir ki anlayamazsın
Güzelliğini anlatamazsın
Bir balıkçı kahvesine eğer
Yolun düşmezse tanıyamazsın, tanıyamazsın
***
Tanıyamazsın
Tanıyamazsın
-
Sen bir garip çilekeş kulsan
Adın anılmaz
Gözyaşların pınar olup aksa
Dönüp bakılmaz
***
Ah, alem seni taş yerine koysa da
Ah, durup durup can evinden vursa da
Eğme dostum basını eğme
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun gülmediysen
Eller utansın
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun gülmediysen
Eller utansın
***
Bir yar sevsen eller alsa
Çare bulunmaz
Sevdalı yüreğini karalar bassa
Halin sorulmaz
***
Ah, alem seni taş yerine koysa da
Ah, durup durup can evinden vursa da
Bükme dostum boynunu bükme
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun gülmediysen
Eller utansın
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun gülmediysen
Eller utansın
***
Derdini şöyle ki derman bulasın
Susmakla olmaz
Dünyaya meydan okumalı insan
Küsmekle olmaz
***
Ah, alem seni taş yerine koysa da
Ah, durup durup can evinden vursa da
Eğme dostum basını eğme
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun gülmediysen
Eller utansın
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun oh demediysen
Eller utansın
***
Kader utansın, kader utansın
Bir gün olsun oh demediysen
Eller utansın
-
Kâh orada kâh burada, geçti günler mevsimler
Ner'de akşam or'da sabah, gezdim durdum derbeder
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden
***
Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden
İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla
İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla
***
Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden
İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla
İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla
İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla
***
Yeryüzünden, gökyüzünden, benliğimden bihaber
Ner'de akşam or'da sabah, gezdim durdum derbeder
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden
***
Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden
İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla
İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla
***
Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden
İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla
İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla
İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla
-
Bu yaşlı yorgun dünya
Gözlerdeki bu kuşku
Bu çökmüş bezgin yüzler
Çevremdeki bu korku
Hiçbiri söndüremez
Hiçbiri söndüremez, içimdeki umudu
***
Anlamlı bir söz duysam
Sevgiden aşktan yana
Nasıl çarparsa kalbim
Yine öyle çarpacak
Nasıl çarparsa bugün
Yarın yine çarpacak
***
Bu cansız küskün şehir
Gözlerdeki bu kuşku
Bu kavga, bu gürültü
Çevremdeki bu korku
Hiçbiri söndüremez
Hiçbiri söndüremez, içimdeki umudu
***
Tertemiz bir yüz görsem
Aydınlık tek bir bakış
Nasıl çarparsa kalbim
Yine öyle çarpacak
***
Nasıl çarparsa bugün
Yarın yine çarpacak
Sevdiğim bir dost görsem
Yürekli tek bir insan
***
Nasıl çarparsa kalbim
Yine öyle çarpacak
***
Nasıl çarparsa bugün
Yarın yine çarpacak
Nasıl çarparsa bugün
Yarın yine çarpacak
-
Razıyım yıllar yılı çile çekmeye
Razıyım dost elinden zehir içmeye
Razıyım taşlı tozlu yollar tepmeye
Razıyım Kerem gibi ben gözyaşı dökmeye
***
Gözlerim görüyorsa ellerim tutuyorsa
Aşkını yüreğimde duyabiliyorsam eğer duyabiliyorsam eğer
***
Bir kara sevda türküsü gibidir
Yaşamak ah böyle yaşamak
Varsın olsun yine de güzeldir
Yaşamak ah yaşamak
***
Bir kara sevda türküsü gibidir
Yaşamak ah böyle yaşamak
Varsın olsun yine de güzeldir
Yaşamak ah yaşamak
***
Aldırmam aç kalmaya susuz kalmaya
Aldırmam hasretinle gülüm yanmaya
Aldırmam bağrımdaki derin yaraya
Aldırmam kolay kolay ben derde tasaya
***
Gözlerim görüyorsa ellerim tutuyorsa
Aşkını yüreğimde duyabiliyorsam eğer duyabiliyorsam eğer
***
Bir acı gurbet şarkısı gibidir
Yaşamak ah böyle yaşamak
Varsın olsun yine de güzeldir
Yaşamak ah yaşamak
***
Bir acı gurbet şarkısı gibidir
Yaşamak ah böyle yaşamak
Varsın olsun yine de güzeldir
Yaşamak ah yaşamak
***
Bir kara sevda türküsü gibidir
Yaşamak ah böyle yaşamak
Varsın olsun yine de güzeldir
Yaşamak ah yaşamak
-
Nerden aklıma esti kimbilir
Gezdim dün gece şehri şöyle bir
Herkes evinde kendi halinde
Her yerde huzur her yerde neşe
Bir ben uykusuz bir ben huzursuz
Bir ben çaresiz bir ben sensiz
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Nerde nasıl yaşarım bir de bana sor
Evlerin ışıkları bir bir yanarken
Bendeki karanlığı gel de bana sor
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Nerde nasıl yaşarım bir de bana sor
Evlerin ışıkları bir bir yanarken
Bendeki karanlığı gel de bana sor
***
Nerden aklıma esti kimbilir
Gezdim dün gece şehri şöyle bir
Eski sokaklar yerli yerinde
Dostlar oturmuş kır kahvesinde
Bir ben uykusuz bir ben huzursuz
Bir ben çaresiz bir ben sensiz
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor
Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken
Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor
Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken
Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor
Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken
Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor
Bir de bana sor
-
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Bir ömür böyle geçemez, geçemez
***
Hep acı hep çile çekerek
Her gece gözyaşı dökerek
Bin kere şansına küserek
Yaşanmaz, yaşanmaz
***
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Bir ömür böyle geçemez, geçemez
***
Karşılık görmeden severek
Dertlenip dertlenip içerek
Bir kadeh, bir daha, diyerek
Yaşanmaz, yaşanmaz
***
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Bir ömür böyle geçemez, geçemez
***
Kendini boş yere üzerek
Genç yaşta gün günden çökerek
Gitgide mum gibi sönerek
Yaşanmaz, yaşanmaz
***
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Bir ömür böyle geçemez
***
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun
-
Bir köşesi gül gülistan
Doyum olmaz havasına
Bir köşesi darma duman
Kalp dayanmaz yarasına
***
Bir yanda bir eski yalı
Tarih sinmiş her taşına
Öte yanda bir dev yapı
Uymuş çağın akışına
***
Bin şehre bedeldir İstanbul şehri
(Sefasıyla, cefasıyla, işvesiyle, edasıyla)
Bin şehre bedeldir İstanbul şehri
***
Öyle bir şehir ki anlayamazsın
Güzelliğini anlatamazsın
Bir seher vakti kalkıpta eğer
Yola çıkmazsan tanıyamazsın, tanıyamazsın
***
Bir kıyısı uygarlığa
Işık tutmuş çağlar boyu
Bir kıyısı boydan boya
Cennet gibi anadolu
***
Bir bakarsın bir yamaçta
Selvi boylu mezarlıklar
Bir bakarsın öte yanda
Yep yeni bir hayat başlar
***
Bin şehre bedeldir İstanbul şehri
(Sefasıyla, cefasıyla, işvesiyle, edasıyla)
Bin şehre bedeldir İstanbul şehri
***
Öyle bir şehir ki anlayamazsın
Güzelliğini anlatamazsın
Bir balıkçı kahvesine eğer
Yolun düşmezse tanıyamazsın, tanıyamazsın
***
Tanıyamazsın
Tanıyamazsın