Gezdim tozdum ezberi bozdum Herkese baktım olmadı geç Kibriti çaktın gönlüme attın Yalan yetende yanmadı geç *** Yazdım çizdim eline güne kızdım Halimi kimse sormadı geç Durdum denedim olur mu bu dedim? Kalbime sordum atmadı geç *** Uflaya puflaya, ne olacak böyle derken? Ters köşedeydin gönlüme çarptın, içimde volkan Çekilsin aradan aşktan korkan *** Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan *** Gezdim tozdum ezberi bozdum Herkese baktım olmadı geç Kibriti çaktın gönlüme attın Yalan yetende yanmadı geç *** Uflaya puflaya, ne olacak böyle derken? Ters köşedeydin gönlüme çarptın, içimde volkan Çekilsin aradan aşktan korkan *** Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan *** Oynaya oynaya, kalbim var ya Hop diye çıkacak, ay ay ay ay Kaynaya kaynaya, Allah muhafaza Herkesi yakacak vay vay vay vay *** Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan