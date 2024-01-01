Limanında Bagajsızım sadece birkaç kıyafet Kahvaltım çayla simit Benim hikayem neydi unuttum Elimde yaralar, biraz da cüret Bırak artık dünyayı zarları hileli Yorgunsun yüzünden belli Bırak artık dünyayı zarları hileli Ağlamışsın gözlerinden belli Ne ateşler yanıyor Ne ateşler sönüyor Ne savaşlar oluyor Ne gidenler dönüyor Limanında gemiler var mı? Sinirlerim laçka dolunaydan mı? Ter içinde heyecandan mı? Kalbinde bana yer var mı? Hücremdeyim cezam müebbet Prangam yüreğimde Tanrı verir bu kez belki de Yarattığına merhamet Bırak artık dünyayı zarları hileli Yorgunsun yüzünden belli Bırak artık dünyayı zarları hileli Ağlamışsın gözlerinden belli Ne ateşler yanıyor Ne ateşler sönüyor Ne savaşlar oluyor Ne gidenler dönüyor Limanında gemiler var mı? Sinirlerim laçka dolunaydan mı? Ter içinde heyecandan mı? Kalbinde bana yer var mı? Limanında gemiler var mı? Sinirlerim laçka dolunaydan mı? Ter içinde heyecandan mı? Kalbinde bana yer var mı? Limanında gemiler var mı? Sinirlerim laçka dolunaydan mı? Ter içinde heyecandan mı? Kalbinde bana yer var mı?

Ah Bu Gönlüm Öyle bir tuzağa düştün ki gönlüm Buna yangın derler a canım sevdalık değil Öyle bir uzağa düştün ki gönlüm Buna sürgün derler a canım ayrılık değil Öyle bir uzağa düştün ki gönlüm Buna sürgün derler a canım ayrılık değil *** Ah bu gönlüm yanar gönlüm Yalanlara kanar gönlüm Her gördüğünü yar sanar Sevdalara dalar gönlüm *** Ah bu gönlüm yanar gönlüm Yalanlara kanar gönlüm Her gördüğünü yar sanar Sevdalara dalar gönlüm

Boşver Saymadım ki kaç gün oldu Ne sesin var ne nefesin Belli kalmamış hevesin boşver Yalan dünyada aşkı buldum Sandım ki yare kavuştum Gel gör ne hallere düştüm boşver Hani derler sevda masal Yaşananlar hepsi hayal Peki gördüğüm rüyalar boşver Gökyüzünde turna olsam Uçsam uçsam durmadan uçsam Arada dünyaya baksam boşver Bana ne söylense boştur Anlamam ki aşk nice iştir Gayrı bundan sonrası güçtür boşver

Unutamam Söyle ay Doğmasın bu gece Söyle güneş Doğmasin yarin Basimda sevdan Gozumde yaslar Gonlum seninle dolu Hickimse duymasin Hickimse bilmesi Unutmadim seni yar Hickimse duymasin Hickimse bilmesin Unutmadim seni yar Gitsen dunyanin en uzak ucunda olsan Ciksan goklerde yildiz yildiz yildiz dolassan Degil bir gun degil bir omur beni anmasan Unutmam Unutamam Gutsen dunyanin en uzak ucunda olsan Ciksan goklerde yildiz yildiz yildiz dolassan Degil bir gun degil bir omur beni anmasan Unutmam Unutamam

Cayamadım Gönlüm düştü bir zalıma Yar dedim de cayamadım Yazık vazgeç şu halına Dediler de cayamadım *** Uçar gider daldan dala Koyar seni haldan hala Yazık yanma bile bile Dediler de cayamadım *** Olsun benden beter diye Ah etmedim tutar diye Canım gülüm yeter diye Ağladım da cayamadım *** Yarin gitti el oldu da Bir kötüye kul oldu da Yandı içim kül oldu da Cayamadım cayamadım

Sen Gül Dalı, Ben?.. Sen Gül Dalında Gonca Ben Dağ Yolunda Yonca Sen Açılıp Gülersin Ben Sararıp Solunca *** Sevdi Ağlattı Beni Güldü Ağlattı Beni Gittim Kölesi Oldum Götürdü Sattı Beni

Sarıkamış Türküsü Sarıkamış üstünde kar Kar altında Mehmedim yatar Gülüm donmuş kara dönmüş Gören sanmış yarini sarar *** Oy gülüm yar vay canım yar Kar altında Mehmedim yatar *** Kimi Yemen kimi Harput Üzerinde ince bir çaput Avut yiğit gönlünü avut Yar sarmazsa Mevla'm sarar *** Oy gülüm yar vay canım yar Kar altında Mehmedim yatar

Yüreğim Oy!.. Her Derdi Alev Alev Güz Ortası Buz Tutar Derdi Deryaları Aşar Da O Nasihat Söz Tutar *** Oy Garip Yüreğim Oy Çocuktur Çocuklaşır Buluttur Yağmurlaşır Kırılır Yalnızlaşır *** Oy Bu Garip Yüreğim

Sor Beni Sevdiğim bu elden gidersem eğer Gayrı esen yelden sor beni beni Ey olmaz bu dertten ölürsem eğer Yarın mahşer günü bul beni beni *** Yar beni beni sor beni beni Ara mahşer günü bul beni beni *** Sevdiğim hasretin bağrımı deler Ölümden betermiş ayrılık meğer Dönemem gurbette kalırsam eğer Ara mahşer günü bul beni beni *** Yar beni beni sor beni beni Yarın mahşer günü bul beni beni

Masal (Rüya) Bir Aşk Düştü Gönlüme Gizlendi Kol Gerdim Kanat Gerdim Filizlendi Büyüdü Fidan Oldu Gül Oldu Bir Gün Ansızın Soldu El Oldu *** Bakmaya Doyamazdım Sarmaya Kıyamazdım Çok Sever Diyemezdim Çok Hem De Çok Yalnızsam Canımdaydı Seslensem Yanımdaydı Daha Dün Koynumdaydı Şimdi Yok *** Haykırdım Hep Sessizce Ağladım Ince Ince Dön Fidanım Dön Diye Hep Ağladım Öksüz Çocuklar Gibi Kanatsız Kuşlar Gibi Şimdi Mezarlar Gibi Yalnızım

Son Yaprak Nere Gitsem Gurbetindir Kimi Sevsem Hasretindir Felek Duysun Sitemimdir Aman Diye Diye Geçti Ömrüm Vay *** Son Yapraklar Düştü Düşecek Son Kuşlar Da Göçtü Göçecek Bir Ömür Böyle Geldi Geçecek Aman Diye Diye Yar Diye Diye

Sitem Var Uyan Dostum Uyku Haram Yağmuru Dinle Damlalarda Sitem Var Yorgun Şehir Ah Bu Son Değil Rüzgârı Dinle Yollarında Sitem Var *** Yağmura Gülen Kış Nedir Bilen Sonsuzluğa Giden Var Yine De Çaresiz Değil Fanidir Diye Aşk Yolunda Yiten Var ***