Kaptan bu kadar hızlı gitme hava güzel deniz güzel Yelken yeter bize akıntı burnu önümüzde Mandalina kokuları sahilden dolsun içimize * Mutluyum diyorum kendime sağım solum önüm arkam Her yer mavi mavi bu güzel eylül akşamüstü her yer masmavi Akdeniz meltemi altında kitabım kucağımda * Ne güzel şey uyuklamak sana ilk aşık olduğumda Geceyarı dolunayda bu koyda yüzmüştük çırılçıplak Yıllar nasıl aktı geçti lacivert mayom eridi güneşten artık Mavi mavi bu güzel eylül akşamüstü her yer masmavi * Yatma vakti geldi artık Rakı balık harikaydı kaptan eline sağlık Son bir kadeh dostlar için artık aramızda olmayan * İnşallah onlar da mutludurlar Mavi mavi bu güzel eylül akşamüstü her yer