Mavi Kuş ile Küçük Kız Bulutlar iç içe ve her an başka bir resim oluyorlar Başka bir adla, başka bir zamanda rastlasaydım demiştim ya o gün sana Vazgeçtim, kaçmak yok, söz bu kez Çok güzel uyuyorsun diye yanımda Bak, çok gevezeysem, hadi kapat çenemi Sözcükler ne ki duygular yanında Yoksa yarın sabah uyanıp ayılınca Utanacağım şeyler söyleyebilirim şimdi Ya da bırak hazır açmışken kapılarımı Kalbime biraz daha temiz hava girsin Yalancıyımdır biraz ama bana inan Sarhoşken hep çok sahiciyim Yine fazla içmiştim bu akşam da Coşmuş kalbim, of nal gibiyim Sağır, kör, dilsiz görünür kalbim Ama bil, ben aslında iyi biriyim Bilirim, çok kirlidir aşk sicilim Sadakat konusunda da pek iddialı değilim Ama bu kez farklı olsun diye Sen denersen, ben de denerim Pek iyi olmadı şarkı En iyisi gel Ortaçgil dinleyelim Sıcaklığını verirken sen bana Sızayım aniden kollarında Çok düşündüm kaçayım diye ama dedim Ne zaman anlaşmış ki kalple beyin Ve hele ne zaman düşünsem seni Yaprak gibi titriyorken kalbim La-la-la-la la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la

Mutluluk İstiyorum Mutlu olmak nasıl bir şey? Hiç tatmadım, bilmiyorum Ömre değer sevgileri Yaşamadım, bilmiyorum ah Ömre değer sevgileri *** Yaşamadım, bilmiyorum Hasret çökmüş yüreğime Biraz umut diliyorum Avuç açtım kaderime *** Borç mutluluk istiyorum ah İstiyorum, istiyorum Borç mutluluk istiyorum *** Fazlasında değil gözüm Bir kerecik gülsün yüzüm Kalbim üzgün, ben üzgünüm Borç mutluluk istiyorum ah *** Kalbim üzgün, ben üzgünüm Borç mutluluk istiyorum Yarınım yok beklediğim Bir mazim yok özlediğim *** Elindeyim ben kaderin Borç mutluluk istiyorum ah İstiyorum, istiyorum Borç mutluluk istiyorum

O Benim Herşeyimdi O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi *** Toprak nasıl muhtaçsa yağacak yağmurlara Ben de ona muhtacım, dar gelir dünya bana Bir avuç mutluluğun izi kaldı içimde Bu kaderi kim yazdı böyle zalim biçimde? *** O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi Tanrım böyle acıya katlanamam, imkansız Mutluluğa koşarken şimdi yalnızım, yalnız *** Tanrım böyle acıya katlanamam, imkansız Mutluluğa koşarken şimdi yalnızım, yalnız Toprak nasıl muhtaçsa yağacak yağmurlara Ben de ona muhtacım, dar gelir dünya bana *** Bir avuç mutluluğun izi kaldı içimde Bu kaderi kim yazdı böyle zalim biçimde? O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi *** O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi

Günahkar Oldum Secde ettim aşka taparcasına Uğrunda tanrının yolundan oldum Sebep sensin bütün günahlarıma Sevdikçe sayende günahkar oldum Secde ettim aşka taparcasına *** Uğrunda tanrının yolundan oldum Sebep sensin bütün günahlarıma Sevdikçe sayende günahkar oldum Seninle açıldı günah defterim Korkutuyr beni mahşer günlerin **** Yaradana hangi yüzle dönerim Sevdikçe sayende günahkar oldum Seninle açıldı günah defterim Korkutuyr beni mahşer günlerin Yaradana hangi yüzle dönerim *** Sevdikçe sayende günahkar oldum Sevdikçe sayende günahkar oldum İbadetim oldun inancım oldun Saki sen yarattın ben kulun oldum Affet tanrım diye yalvardım durdum *** Sevdikçe sayende günahkar oldum İbadetim oldun inancım oldun Saki sen yarattın ben kulun oldum Affet tanrım diye yalvardım durdum Sevdikçe sayende günahkar oldum *** Seninle açıldı günah defterim Korkutuyr beni mahşer günlerin Yaradana hangi yüzle dönerim Sevdikçe sayende günahkar oldum Sevdikçe sayende günahkar oldum *** Seninle açıldı günah defterim Korkutuyr beni mahşer günlerin Yaradana hangi yüzle dönerim Sevdikçe sayende günahkar oldum Sevdikçe sayende günahkar oldum

Sevdiğim Sensin Kolay değil artık seni unutmak Baktığım gördüğüm duyduğum sensin Senin hayalinle yaşarım her an Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin *** Senin hayalinle yaşarım her an Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin *** Martılar ismini gelir fısıldar Sahilde sensizlik benimle ağlar Her tarafta senden bir hatıra var Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Her tarafta senden bir hatıra var Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Şimdi ben acılar ülkesindeyim Yolcusuz yolları beklemekteyim Çaresizce seni özlemekteyim Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Çaresizce seni özlemekteyim Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Martılar ismini gelir fısıldar Sahilde sensizlik benimle ağlar Her tarafta senden bir hatıra var Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Her tarafta senden bir hatıra var Baktığım gördüğüm duyduğum sensin