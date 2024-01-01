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Bulutlar iç içe ve her an başka bir resim oluyorlar
Başka bir adla, başka bir zamanda rastlasaydım demiştim ya o gün sana
Vazgeçtim, kaçmak yok, söz bu kez
Çok güzel uyuyorsun diye yanımda
Bak, çok gevezeysem, hadi kapat çenemi
Sözcükler ne ki duygular yanında
Yoksa yarın sabah uyanıp ayılınca
Utanacağım şeyler söyleyebilirim şimdi
Ya da bırak hazır açmışken kapılarımı
Kalbime biraz daha temiz hava girsin
Yalancıyımdır biraz ama bana inan
Sarhoşken hep çok sahiciyim
Yine fazla içmiştim bu akşam da
Coşmuş kalbim, of nal gibiyim
Sağır, kör, dilsiz görünür kalbim
Ama bil, ben aslında iyi biriyim
Bilirim, çok kirlidir aşk sicilim
Sadakat konusunda da pek iddialı değilim
Ama bu kez farklı olsun diye
Sen denersen, ben de denerim
Pek iyi olmadı şarkı
En iyisi gel Ortaçgil dinleyelim
Sıcaklığını verirken sen bana
Sızayım aniden kollarında
Çok düşündüm kaçayım diye ama dedim
Ne zaman anlaşmış ki kalple beyin
Ve hele ne zaman düşünsem seni
Yaprak gibi titriyorken kalbim
La-la-la-la la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la
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Mutlu olmak nasıl bir şey?
Hiç tatmadım, bilmiyorum
Ömre değer sevgileri
Yaşamadım, bilmiyorum ah
Ömre değer sevgileri
***
Yaşamadım, bilmiyorum
Hasret çökmüş yüreğime
Biraz umut diliyorum
Avuç açtım kaderime
***
Borç mutluluk istiyorum ah
İstiyorum, istiyorum
Borç mutluluk istiyorum
***
Fazlasında değil gözüm
Bir kerecik gülsün yüzüm
Kalbim üzgün, ben üzgünüm
Borç mutluluk istiyorum ah
***
Kalbim üzgün, ben üzgünüm
Borç mutluluk istiyorum
Yarınım yok beklediğim
Bir mazim yok özlediğim
***
Elindeyim ben kaderin
Borç mutluluk istiyorum ah
İstiyorum, istiyorum
Borç mutluluk istiyorum
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O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi
Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi
O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi
Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi
***
Toprak nasıl muhtaçsa yağacak yağmurlara
Ben de ona muhtacım, dar gelir dünya bana
Bir avuç mutluluğun izi kaldı içimde
Bu kaderi kim yazdı böyle zalim biçimde?
***
O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi
Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi
Tanrım böyle acıya katlanamam, imkansız
Mutluluğa koşarken şimdi yalnızım, yalnız
***
Tanrım böyle acıya katlanamam, imkansız
Mutluluğa koşarken şimdi yalnızım, yalnız
Toprak nasıl muhtaçsa yağacak yağmurlara
Ben de ona muhtacım, dar gelir dünya bana
***
Bir avuç mutluluğun izi kaldı içimde
Bu kaderi kim yazdı böyle zalim biçimde?
O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi
Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi
***
O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi
Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi
O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi
Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi
-
-
Secde ettim aşka taparcasına
Uğrunda tanrının yolundan oldum
Sebep sensin bütün günahlarıma
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Secde ettim aşka taparcasına
***
Uğrunda tanrının yolundan oldum
Sebep sensin bütün günahlarıma
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Seninle açıldı günah defterim
Korkutuyr beni mahşer günlerin
****
Yaradana hangi yüzle dönerim
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Seninle açıldı günah defterim
Korkutuyr beni mahşer günlerin
Yaradana hangi yüzle dönerim
***
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Sevdikçe sayende günahkar oldum
İbadetim oldun inancım oldun
Saki sen yarattın ben kulun oldum
Affet tanrım diye yalvardım durdum
***
Sevdikçe sayende günahkar oldum
İbadetim oldun inancım oldun
Saki sen yarattın ben kulun oldum
Affet tanrım diye yalvardım durdum
Sevdikçe sayende günahkar oldum
***
Seninle açıldı günah defterim
Korkutuyr beni mahşer günlerin
Yaradana hangi yüzle dönerim
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Sevdikçe sayende günahkar oldum
***
Seninle açıldı günah defterim
Korkutuyr beni mahşer günlerin
Yaradana hangi yüzle dönerim
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Sevdikçe sayende günahkar oldum
-
Kolay değil artık seni unutmak
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
Senin hayalinle yaşarım her an
Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin
***
Senin hayalinle yaşarım her an
Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin
***
Martılar ismini gelir fısıldar
Sahilde sensizlik benimle ağlar
Her tarafta senden bir hatıra var
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Her tarafta senden bir hatıra var
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Şimdi ben acılar ülkesindeyim
Yolcusuz yolları beklemekteyim
Çaresizce seni özlemekteyim
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Çaresizce seni özlemekteyim
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Martılar ismini gelir fısıldar
Sahilde sensizlik benimle ağlar
Her tarafta senden bir hatıra var
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Her tarafta senden bir hatıra var
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
-
eller girdi bizim günahımıza,
hiç kimse bakmadı gözyaşımıza,
çaresiz ayrıldık işte sonunda
sevgilim seninle kavuşamadık.
***
kopardılar bizi birbirimizden,
bir veda edipte sarılamadık.
ayrılık hem seni, hem beni yıktı,
sevgilim seninle kavuşamadık.
***
yıllarca umutla bekledim durdum.
bir gün kavuşuruz diye avundum.
göz göze diz dize hayaller kurduk.
sevgilim seninle kavuşamadık.
***
kopardılar bizi birbirimizden,
bir veda edipte sarılamadık.
ayrılık hem seni, hem beni yıktı,
sevgilim seninle kavuşamadık...
-