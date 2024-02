Kim bilir kaç gecenin sabahı doğdu senle Alıştırdın saçlarıma dolanmış ellerine Neler yaşadık neler paylaştık bu evde Mutluyum ilk defa huzuru buldum senle * Kim bilir kaç gecenin sabahı doğdu senle Alıştırdın saçlarıma dolanmış ellerine Neler yaşadık neler paylaştık bu evde Mutluyum ilk defa huzuru buldum senle * Biz bize yetsek bir kenetlensek Uzatıp iki dudak aşka gelsek Lamı cimi yok artık sen benimsin Günlerim gecelerim her şeyimsin * Sarılıp uykuya daldığım anda Yastığın yarısı ben yarısı sensin Lamı cimi yok artık sen benimsin Günlerim gecelerim her şeyimsin * Sarılıp uykuya daldığım anda Yastığın yarısı ben yarısı sensin Of of of of Yarısı ben yarısı sensin * Of of of of... Yarısı ben yarısı sensin Kim bilir kaç gecenin sabahı doğdu senle Alıştırdın saçlarıma dolanmış ellerine * Neler yaşadık neler paylaştık bu evde Mutluyum ilk defa huzuru buldum senle Biz bize yetsek bir kenetlensek Uzatıp iki dudak aşka gelsek * Lamı cimi yok artık sen benimsin Günlerim gecelerim her şeyimsin Sarılıp uykuya daldığım anda Yastığın yarısı ben yarısı sensin * Lamı cimi yok artık sen benimsin Günlerim gecelerim her şeyimsin Sarılıp uykuya daldığım anda Yastığın yarısı ben yarısı sensin * Of of of of Yarısı ben yarısı sensin Of of of of Yarısı ben yarısı sensin * Of