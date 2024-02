Motosikletli Kız Motosikletli kız günlerdir seni bulmak için buralardayım Sen yoksun Motosikletli kız çatladı mı dudağın, avucun, yüzün, yüreğin? Üşüyor musun? Kırık bir kalp elinde kala kala kala kala Bir karamel tadıysa dünya senin ağzında Gittikçe azalan her nefes aldığında Bir karamel tadıysa dünya senin ağzında Gittikçe azalan her kalbin atışında Sanki seni benim için yapmışlar Sanki benim için yaratmışlar Sanki seni benim için yapmışlar Motosikletli kız Motosikletli kız günlerdir seni bulmak için buralardayım Sen yoksun Motosikletli kız çatladı mı dudağın, avucun, yüzün, yüreğin? Üşüyor musun? Kırık bir kalp elinde kala kala kala kala Bir karamel tadıysa dünya senin ağzında Gittikçe azalan her nefes aldığında Bir karamel tadıysa dünya senin ağzında Gittikçe azalan her kalbin atışında Sanki seni benim için yapmışlar Sanki benim için yaratmışlar Sanki seni benim için yapmışlar Motosikletli kız Kırık bir kalp elinde kala kala kala kala Bir karamel tadıysa dünya senin ağzında Gittikçe azalan her nefes aldığında Bir karamel tadıysa dünya senin ağzında Gittikçe azalan her kalbin atışında Sanki seni benim için yapmışlar Sanki benim için yaratmışlar Sanki seni benim için yapmışlar Motosikletli kız

Kol Düğmeleri Hatırlarım bugün gibi sessiz geçen son geceyi Başın öne eğik bir suçlu gibi bana verdiğin hediyeyi İki küçük kol düğmesi bütün bir aşk hikayesi İki düğme ayrı kolda Bizim gibi ayrı yolda *** Akşam olunca sustururum herkesi her her şeyi Gelir kol düğmelerinin birleşme saati *** Usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana Bitsin bu işkence kalsınlar bir arada *** Heyhat sabah gün ışıldar yalnız gece buluşanlar Yaşlı gözlerle ayrılırlar bizim gibi düğmeler gibi

Resimdeki Gözyaşları Bir gün belki hayattan, Geçmişteki günlerden Bir teselli ararsın, Bak o zaman resmime *** Benden sana son kalan, Bir küçük resim şimdi Cevap veremez ama, Ağlar yalnızlığına *** Ve işte arta kalan Bir küçük resim şimdi Koyup da bir başıma Bırakıp gittin sen beni *** Sen yalnız değilsin Biliyorum nerdesin Bu çok üzerdi beni Yaşasaydım da görseydim

Senden Önce Senden Sonra Bu çığlık çığlığa dalgalar Ve hüzünlü güzel martılar Rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime *** Yalnızım uçurumun kıyısında Hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor Ayaklarım altında *** Daha kaç vücut gerekli Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama *** Bu çığlık çığlığa dalgalar Ve hüzünlü güzel martılar Rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime *** Yalnızım uçurumun kıyısında Hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor Ayaklarım altında *** Daha kaç vücut gerekli Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama

Kupa Kızı Sinek Valesi Bir iskambil falında çıkmıştık birbirimize O güzel kupa kızıydı, sinek valesiydim bense Gece yarısı, o perşembe rastladım köprü üstünde "Ağlama" dedim, o ağladı trabzanlardan indiğinde * "Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı yaşamak?" dedim Senin için rüzgarda hep yağmur mu var? Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı sorulardan? Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar? * Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna Bir kar tanesi eri ağzımda Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna Bir kar tanesi eri ağzımda * Sırılsıklamdı, soyundu, vücuduma dokundu Biraz pürüzlü tenimde yaşam hücrelerimi buldu Mutluyudum, o uyudu, sarıldım sayıklarken Tanımadığım o adları yanımda çırılçıplak * "Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı yaşamak?" dedim Senin için rüzgarda hep yağmur mu var? Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı sorulardan? Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar? * Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna Bir kar tanesi eri ağzımda Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna Bir kar tanesi eri ağzımda * Rüyamda gururluydum, "Biliyordum" diyordum İnanmak lazımmış meğer iskambil fallarına Uyandım, bakakaldım, hayali bir parmağın bıraktığı yazıya, pencere camının buğusuna Hoşçakal * Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna Bir kar tanesi eri ağzımda Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna Bir kar tanesi eri ağzımda * Eri ağzımda, eri ağzımda Bir kar tanesi, eri ağzımda Eri ağzımda, eri ağzımda Bir kar tanesi of, eri ağzımda

Nefes Nefese Hayat unutursan vardır derken Burukluğu akar üzerinden Fırtınalı açık denizdim ben Sen sakin bir koy ararken * Öğrendik yine de, yaşayarak görerek Çok sevdik hem de, savaşarak ölerek Öğrendik yine de, unutarak duyarak Çok sevdik hem de, sevişerek öldürerek * Nefes nefese Nefes nefese (x2) * Tek başımayım hiç güzel değil bu Hiç özlememişim kendimi Rutubetimden şişmiş kalbim Artık açılmıyor bir türlü * Öğrendik yine de, yaşayarak görerek Çok sevdik hem de, savaşarak ölerek Öğrendik yine de, unutarak duyarak Çok sevdik hem de, sevişerek öldürerek * Nefes nefese Nefes nefese (x7)

Saat 03:00 Saat üç olmuş Resimler buruşmuş karlar erirken saçlarında Sen hep güzelsin Benimse içtiğim her bir damla yaralarıma vurmuş Koşma yorulduysan Anaforda boğulduysan Sen de korkuyorsan yalnızlıktan Bilme istemiyorsan Bir an bile gülmüyorsan Sen de sıkıldıysan yalanlarımızdan Saat üç olmuş Soğuktan deniz donmuş Balıklar kıyılara vurmuş Küçük bir kar tanesi, onca yolu uçmuş Sonunda tam dilimin ucuna konmuş Koşma, yorulduysan Anaforda boğulduysan Sen de korkuyorsan yalnızlıktan Bilme, istemiyorsan Bir an bile gülmüyorsan Sen de sıkıldıysan yalanlarımızdan Koşma, yorulduysan Anaforda boğulduysan Sen de korkuyorsan yalnızlıktan Bilme, istemiyorsan Bir an bile gülmüyorsan Sen de sıkıldıysan yalanlarımızdan Koşma, yorulduysan Anaforda boğulduysan Sen de korkuyorsan yalnızlıktan Bilme, istemiyorsan Bir an bile gülmüyorsan Sen de sıkıldıysan yalanlarımızdan

Rapsodi İstanbul Al tüm param bu dedim Boşver dedi sende kalsın Bir parça yeter, ufak Kopar ver yiyeceğinden Etrafına bak Onlardan olma sakın Yola koyul küçük küçük Git buralardan Sokaklarda sapsarı yapraklar Mazgallarda yağmurlar Hangi kentte bu denli acı var Başka nerde İstanbul kadar yapraklar yatağın olsun Kırlangıçlar arkadaşların Yıldızlar yorganın olsun Hem zaten gökte işsiz güçsüz duruyorlar Benden geçti ama sen yap Git buralardan Bitene kadar bitmez hayat Bitti mi de biter ama İç tüm şaraplarını Bu dünyanın Kay ıslak güvertelerinde Bütün güzel kadınların Sokaklarda sapsarı yapraklar Mazgallarda yağmurlar Hangi kentte bu denli acı var Başka nerde İstanbul kadar yapraklar yatağın olsun Kırlangıçlar arkadaşların Yıldızlar yorganın olsun Hem zaten gökte işsiz güçsüz duruyorlar Sokaklarda sapsarı yapraklar Mazgallarda yağmurlar Hangi kentte bu denli acı var Başka nerde İstanbul kadar Yapraklar yatağın olsun Kırlangıçlar arkadaşların Yıldızlar yorganın olsun Yapraklar yatağın olsun Kırlangıçlar arkadaşların Büyük aşklar hep senin olsun Hem zaten boşu boşuna başkalarında duruyorlar

Kıskançlık Bir gün daha bitti önümde Günler gelir geçer ve antibiyotikler Kimim ben? Bügün ne günlerden? Kırk derece yüksek ateş ve kıskançlık * Bu zayıflık anında, bir aşkın komasında Kıskançlık aktıgında durmaksızın damarlarımda Sen ilacımsın, susuz yuttuğum Bir türlü gitmeyen ne yapsam da boğazımdan * Günlerdir hastayım ve bu beni delirtiyor Sürekli uykuyla uyanıklık arasında Gidip gelip, gidip gelip, gidip gelip Kırk derece yüksek ateş ve kıskançlık * Bu zayıflık anında, bir aşkın komasında Kıskançlık aktıgında durmaksızın damarlarımda Sen ilacımsın, susuz yuttuğum Bir türlü gitmeyen ne yapsam da boğazımdan * Ve kıskançlık Bu zayıflık anında, bir aşkın komasında Kıskançlık aktıgında durmaksızın damarlarımda Sen ilacımsın, susuz yuttuğum Bir türlü gitmeyen ne yapsam da * Bu kıskançlık zayıflık anında Bir aşkın komasında ve aktığında damarlarımda Kıskançlık